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Бастрыкин заявил о влиянии жилья на качество работы сотрудников СК
Бастрыкин заявил о влиянии жилья на качество работы сотрудников СК
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что улучшение жилищных условий влияет на качество и результаты работы сотрудников, и... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T17:19
2020-11-05T17:19
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
общество
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что улучшение жилищных условий влияет на качество и результаты работы сотрудников, и отметил необходимость оперативно решать вопросы предоставления сотрудникам служебного жилья, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Об этом Бастрыкин заявил во время оперативного совещания, на котором присутствовали первый заместитель председателя СК России Эдуард Кабурнеев, а также руководители и сотрудники ряда подразделений центрального аппарата ведомства."Глава ведомства отметил, что реализация социальных гарантий, в том числе связанных с улучшением жилищных условий, влияют на качество и результаты работы сотрудников. В этой связи необходимо оперативно решать вопросы предоставления сотрудникам следственных органов служебного жилья как в центре, так и на местах. Председателю доложено о предстоящем приобретении очередной партии квартир, которые войдут в специализированный фонд СК России. Эти жилые помещения будут предоставлены сотрудникам ведомства в качестве служебного жилья", - говорится в сообщении.Отмечается, что на совещании также было доложено об обеспечении форменным обмундированием следователей и криминалистов ведомства. Бастрыкин поставил перед подчиненными задачу в срочном порядке обеспечить к зиме форменным обмундированием учащихся всех образовательных учреждений Следственного комитета, в том числе Московской и Санкт-Петербургской академий, пансиона воспитанниц и кадетских корпусов."Обсуждались также и вопросы капитального строительства комплекса зданий в Петергофе для дальнейшего размещения в них Санкт-Петербургского кадетского корпуса СК России, а также капитального ремонта комплекса зданий в Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки. Там планируется размещение Санкт-Петербургской академии ведомства. Определены приоритетные задачи по реализации указанных вопросов", - добавляется в сообщении.Кроме того, на совещании были подняли вопросы реализации мероприятий по организации ведомственных санаториев в Крыму и Московской области. Они нужны для восстановления сотрудников СК России и ветеранов следствия.
https://realty.ria.ru/20201105/putin-1583111100.html
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РИА Новости
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светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, общество

Бастрыкин заявил о влиянии жилья на качество работы сотрудников СК

17:19 05.11.2020
 
© Фото : СК РФПредседатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что улучшение жилищных условий влияет на качество и результаты работы сотрудников, и отметил необходимость оперативно решать вопросы предоставления сотрудникам служебного жилья, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Об этом Бастрыкин заявил во время оперативного совещания, на котором присутствовали первый заместитель председателя СК России Эдуард Кабурнеев, а также руководители и сотрудники ряда подразделений центрального аппарата ведомства.
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"Глава ведомства отметил, что реализация социальных гарантий, в том числе связанных с улучшением жилищных условий, влияют на качество и результаты работы сотрудников. В этой связи необходимо оперативно решать вопросы предоставления сотрудникам следственных органов служебного жилья как в центре, так и на местах. Председателю доложено о предстоящем приобретении очередной партии квартир, которые войдут в специализированный фонд СК России. Эти жилые помещения будут предоставлены сотрудникам ведомства в качестве служебного жилья", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на совещании также было доложено об обеспечении форменным обмундированием следователей и криминалистов ведомства. Бастрыкин поставил перед подчиненными задачу в срочном порядке обеспечить к зиме форменным обмундированием учащихся всех образовательных учреждений Следственного комитета, в том числе Московской и Санкт-Петербургской академий, пансиона воспитанниц и кадетских корпусов.
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"Обсуждались также и вопросы капитального строительства комплекса зданий в Петергофе для дальнейшего размещения в них Санкт-Петербургского кадетского корпуса СК России, а также капитального ремонта комплекса зданий в Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки. Там планируется размещение Санкт-Петербургской академии ведомства. Определены приоритетные задачи по реализации указанных вопросов", - добавляется в сообщении.
Кроме того, на совещании были подняли вопросы реализации мероприятий по организации ведомственных санаториев в Крыму и Московской области. Они нужны для восстановления сотрудников СК России и ветеранов следствия.
 
Светлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинОбщество
 
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