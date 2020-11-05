https://ria.ru/20201105/zaderzhaniya-1583123065.html

На Манхэттене задержали около 60 протестующих

На Манхэттене задержали около 60 протестующих

Мирные демонстрации на Манхэттене в среду с наступлением ночи переросли в столкновения протестующих с полицией, в результате около 60 человек были задержаны,... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T10:28

2020-11-05T10:28

2020-11-05T12:18

выборы президента сша — 2020

нью-йорк (город)

манхэттен

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/150798/07/1507980783_0:163:2500:1569_1400x0_80_0_0_06446f27454f16525187e0c40b14115b.jpg

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Мирные демонстрации на Манхэттене в среду с наступлением ночи переросли в столкновения протестующих с полицией, в результате около 60 человек были задержаны, сообщает газета New York Times.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что полиция Нью-Йорка начала выборочно задерживать участников протеста, движущихся по проезжей части улиц Манхэттена.Как передает издание, около 20.30 по местному времени (4.30 мск) в Вест-Виллидж полицейские двинулись на группу из нескольких сотен человек, которые ранее собрались у Нью-Йоркской публичной библиотеки, а затем отправились к парку Вашингтон-сквер.Протестующие ненадолго перекрыли автомобильное движение и выкрикивали лозунги с призывами к поджогу полицейских участков. Применяя тактику локализации демонстрантов на ограниченной территории, сотрудники полиции вытеснили протестующих с улицы и попытались сдержать их на тротуарах.В определенный момент несколько десятков демонстрантов шли по пустой боковой улице недалеко от парка, полицейские на велосипедах проехали мимо них и заблокировали их на следующей поперечной улице. Протестующие стали бить по указателям и кричать полицейским, чтобы они отошли. Правоохранители продолжали собираться на улице и окружили протестующих, после чего начались задержания.По данным полиции, по меньшей мере три человека были задержаны за поджог мусорных баков, другие - за блокирование входов в метро. Еще несколько из взятых под стражу бросали мусор и яйца.Как сообщил высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов на условиях анонимности, по меньшей мере 58 человек были задержаны в связи с протестами.Еще одно столкновение с полицией произошло около 21.30 по местному времени (5.30 мск) в районе парка Юнион-сквер. Несколько человек были задержаны. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

нью-йорк (город)

манхэттен

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нью-йорк (город), манхэттен, сша, в мире