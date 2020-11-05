https://ria.ru/20201105/vybory-1583178093.html

Эксперт рассказал, может ли Трамп сократить отставание от Байдена

Эксперт рассказал, может ли Трамп сократить отставание от Байдена

Сложившаяся ситуация с подсчетом голосов в США не является неожиданной, действующий президент Дональд Трамп еще может сократить отставание от своего... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T14:38

2020-11-05T14:38

2020-11-05T14:38

выборы президента сша — 2020

валерий гарбузов

дональд трамп

джо байден

пенсильвания

сша

северная каролина

в мире

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Сложившаяся ситуация с подсчетом голосов в США не является неожиданной, действующий президент Дональд Трамп еще может сократить отставание от своего оппонента-демократа Джо Байдена, считает директор Института США и Канады Валерий Гарбузов.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов."Что следует сказать, я думаю, что сложившаяся ситуация на сегодняшний день не является неожиданной. Мы в общем ожидали, что примерно так и будет развиваться ситуация, что на следующий день после выборов мы не узнаем, кто будет победителем, а узнаем только через какой-то период времени", - сказал эксперт в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что точно сказать, когда будет известен итог выборов в США нельзя."Почему неизвестно? Потому что не подведен окончательный итог подсчета голосов в ряде штатов. Особенно в тех штатах, которые являются ключевыми, в этих самых злополучных колеблющихся штатах, за которые идет борьба на каждых президентских выборах. И нынешние не исключение. Там действительно шла серьезная борьба между Байденом и Трампом", - сказал Гарбузов.По его словам, по имеющимся цифрам кандидат от демократов Байден опережает республиканца Трампа и по количеству голосов избирателей, и более важно – по количеству голосов выборщиков. Как сказал эксперт, не стоит воспринимать эти данные как окончательные."Почему? Потому что несколько штатов колеблющихся – Пенсильвания, Северная Каролина и Джорджия – еще не закончили окончательный подсчет голосов. А между тем, каждый из этих штатов дает довольно большое количество выборщиков. В совокупности это достаточно большое число. Там лидирует на сегодняшний день и час Дональд Трамп. Если тенденция сохранится и эти штаты не уйдут вдруг к Байдену, а такое тоже может быть, то Трамп вот этот разрыв может компенсировать за счет этих штатов", - отметил Гарбузов.Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://radiosputnik.ria.ru/20201105/tramp-1583133232.html

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северная каролина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий гарбузов, дональд трамп, джо байден, пенсильвания, сша, северная каролина, в мире