https://ria.ru/20201105/vybory-1583157327.html

Косачев не исключил политического кризиса в США после выборов

Косачев не исключил политического кризиса в США после выборов

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев согласен с мнением ряда европейских политиков о том, что после выборов в США может наступить... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T13:05

2020-11-05T13:05

2020-11-05T13:07

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

совет федерации рф

константин косачев

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев согласен с мнением ряда европейских политиков о том, что после выборов в США может наступить конституционный кризис."Могу с этим согласиться", - сказал парламентарий в интервью телеканалу Совета Федерации "Вместе РФ".Он также полагает, что может сложиться ситуация, когда за демократа Джо Байдена проголосует большая часть избирателей физически, а за республиканца Дональда Трампа – больше выборщиков. "И для многих это будет несправедливая история", - сказал он.Кроме того, он отметил, что сама избирательная система США не совершенна, к тому же в этом году было организовано голосование по почте и многие проголосовали заранее. "Такая избирательная система вряд ли вызвала доверие в России, не вызывает она доверие и в США", - подчеркнул Косачев.В такой системе выборов есть возможности для фальсификаций, а также спекуляции на том, что подобные фальсификации могли быть, добавил он."Легитимность этих выборов будет подвергаться сомнению. Каким бы ни был исход, он будет опротестовываться", - сказал законодатель. По его мнению, нас ждут, может быть, и месяцы до окончательного решения по выборам президента США.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, совет федерации рф, константин косачев, джо байден, сша, в мире