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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/vybory-1583157327.html
Косачев не исключил политического кризиса в США после выборов
Косачев не исключил политического кризиса в США после выборов
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев согласен с мнением ряда европейских политиков о том, что после выборов в США может наступить... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T13:05
2020-11-05T13:07
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
совет федерации рф
константин косачев
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев согласен с мнением ряда европейских политиков о том, что после выборов в США может наступить конституционный кризис."Могу с этим согласиться", - сказал парламентарий в интервью телеканалу Совета Федерации "Вместе РФ".Он также полагает, что может сложиться ситуация, когда за демократа Джо Байдена проголосует большая часть избирателей физически, а за республиканца Дональда Трампа – больше выборщиков. "И для многих это будет несправедливая история", - сказал он.Кроме того, он отметил, что сама избирательная система США не совершенна, к тому же в этом году было организовано голосование по почте и многие проголосовали заранее. "Такая избирательная система вряд ли вызвала доверие в России, не вызывает она доверие и в США", - подчеркнул Косачев.В такой системе выборов есть возможности для фальсификаций, а также спекуляции на том, что подобные фальсификации могли быть, добавил он."Легитимность этих выборов будет подвергаться сомнению. Каким бы ни был исход, он будет опротестовываться", - сказал законодатель. По его мнению, нас ждут, может быть, и месяцы до окончательного решения по выборам президента США.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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В Нью-Йорке начались задержания протестующих после того как несколько сот человек вышли из парка Вашингтон-сквер. Демонстранты несут флаги в поддержку Байдена, звучат оскорбления в адрес полиции. Толпу сопровождает отряд полицейских на велосипедах. Людей задерживают за нахождение на проезжей части.
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дональд трамп, совет федерации рф, константин косачев, джо байден, сша, в мире

Косачев не исключил политического кризиса в США после выборов

13:05 05.11.2020 (обновлено: 13:07 05.11.2020)
 
© REUTERS / Jeenah MoonАкция протеста на Манхэттене, Нью-Йорк
Акция протеста на Манхэттене, Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© REUTERS / Jeenah Moon
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев согласен с мнением ряда европейских политиков о том, что после выборов в США может наступить конституционный кризис.
"Могу с этим согласиться", - сказал парламентарий в интервью телеканалу Совета Федерации "Вместе РФ".

"В США существует раскол не по партийной линии, а между "одноэтажной" и "многоэтажной" Америкой, и большая часть американцев будет протестовать против официальных властей, чем бы ни закончились выборы", - сказал законодатель.

Он также полагает, что может сложиться ситуация, когда за демократа Джо Байдена проголосует большая часть избирателей физически, а за республиканца Дональда Трампа – больше выборщиков. "И для многих это будет несправедливая история", - сказал он.
Кроме того, он отметил, что сама избирательная система США не совершенна, к тому же в этом году было организовано голосование по почте и многие проголосовали заранее. "Такая избирательная система вряд ли вызвала доверие в России, не вызывает она доверие и в США", - подчеркнул Косачев.
В такой системе выборов есть возможности для фальсификаций, а также спекуляции на том, что подобные фальсификации могли быть, добавил он.
"Легитимность этих выборов будет подвергаться сомнению. Каким бы ни был исход, он будет опротестовываться", - сказал законодатель. По его мнению, нас ждут, может быть, и месяцы до окончательного решения по выборам президента США.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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