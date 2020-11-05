https://ria.ru/20201105/vybory-1583128542.html

Эксперт оценил шансы Байдена на победу в выборах

Эксперт оценил шансы Байдена на победу в выборах

Если Джо Байден станет после выборов президентом США, долго он править не сможет по состоянию здоровья, и его, возможно, сменит на посту в ближайший год... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T10:58

2020-11-05T10:58

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ХАБАРОВСК, 5 ноя — РИА Новости. Если Джо Байден станет после выборов президентом США, долго он править не сможет по состоянию здоровья, и его, возможно, сменит на посту в ближайший год вице-президент - женщина, заявил РИА Новости доктор исторических наук, заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории Тихоокеанского госуниверситета, руководитель Центра изучения международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе Валерий Тимошенко."Есть версия, которая очень распространена в США, что, в общем-то, править в случае победы Байдена будет вице-президент, а она женщина. И таким образом они (американцы) сделают первую женщину президентом. Может быть, даже через полгода-год по состоянию здоровья Байден уходит, и женщина становится президентом автоматически. Все будет зависеть от состояния здоровья Байдена. А вот оно у него неважное. Байден, на мой взгляд, не совсем дееспособен", - сказал Тимошенко.Как считает Тимошенко, если победит Байден, что, по его мнению, более вероятно, то ничего существенного в отношениях с Россией не произойдет."Отношение к России не изменится. Я думаю, что каких-то резких шагов не будет… доказывать, что он (Байден) "круче", чем Трамп в отношениях с Россией, этого тоже не стоит ждать. Это они на предвыборных кампаниях говорят, что примут какие-то особые меры в отношении к России. Ничего они не примут... Может быть, пойдут даже на переговоры, в частности, по СНВ-3", - прокомментировал эксперт.Доцент ТОГУ считает, что в первый год работы возможный президент Байден будет занят внутренними делами страны, например, темой коронавируса и реформой здравоохранения США. "Если бы не коронавирус, Трамп бы победил спокойно, без всяких. Ну, не повезло человеку", - добавил Тимошенко."По всей видимости, Байден победит, и мы (Россия) спокойно готовимся к сотрудничеству с новой администрацией. А с Владимиром Путиным новый президент встретится. Все будет зависеть от той олигархической верхушки, которая стоит за спиной Байдена, сам он ничего не решает", - заключил эксперт.Несмотря на неопределенность в итогах президентских выборов в США, трейдеры на мировых рынках акций настроены позитивно. Рубль получит в четверг шанс укрепиться на фоне оптимизма на зарубежных фондовых площадках и снижения доллара на международном валютном рынке, считают опрошенные РИА Новости аналитики. Доллар будет торговаться в диапазоне 77,5 - 78,5 рубля, прогнозируют они.

https://ria.ru/20201103/vybory-1582257306.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru. 2020-11-05T10:58 true PT2M51S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире