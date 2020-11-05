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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/vybory-1583128542.html
Эксперт оценил шансы Байдена на победу в выборах
Эксперт оценил шансы Байдена на победу в выборах
Если Джо Байден станет после выборов президентом США, долго он править не сможет по состоянию здоровья, и его, возможно, сменит на посту в ближайший год... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T10:58
2020-11-05T12:15
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ХАБАРОВСК, 5 ноя — РИА Новости. Если Джо Байден станет после выборов президентом США, долго он править не сможет по состоянию здоровья, и его, возможно, сменит на посту в ближайший год вице-президент - женщина, заявил РИА Новости доктор исторических наук, заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории Тихоокеанского госуниверситета, руководитель Центра изучения международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе Валерий Тимошенко."Есть версия, которая очень распространена в США, что, в общем-то, править в случае победы Байдена будет вице-президент, а она женщина. И таким образом они (американцы) сделают первую женщину президентом. Может быть, даже через полгода-год по состоянию здоровья Байден уходит, и женщина становится президентом автоматически. Все будет зависеть от состояния здоровья Байдена. А вот оно у него неважное. Байден, на мой взгляд, не совсем дееспособен", - сказал Тимошенко.Как считает Тимошенко, если победит Байден, что, по его мнению, более вероятно, то ничего существенного в отношениях с Россией не произойдет."Отношение к России не изменится. Я думаю, что каких-то резких шагов не будет… доказывать, что он (Байден) "круче", чем Трамп в отношениях с Россией, этого тоже не стоит ждать. Это они на предвыборных кампаниях говорят, что примут какие-то особые меры в отношении к России. Ничего они не примут... Может быть, пойдут даже на переговоры, в частности, по СНВ-3", - прокомментировал эксперт.Доцент ТОГУ считает, что в первый год работы возможный президент Байден будет занят внутренними делами страны, например, темой коронавируса и реформой здравоохранения США. "Если бы не коронавирус, Трамп бы победил спокойно, без всяких. Ну, не повезло человеку", - добавил Тимошенко."По всей видимости, Байден победит, и мы (Россия) спокойно готовимся к сотрудничеству с новой администрацией. А с Владимиром Путиным новый президент встретится. Все будет зависеть от той олигархической верхушки, которая стоит за спиной Байдена, сам он ничего не решает", - заключил эксперт.Несмотря на неопределенность в итогах президентских выборов в США, трейдеры на мировых рынках акций настроены позитивно. Рубль получит в четверг шанс укрепиться на фоне оптимизма на зарубежных фондовых площадках и снижения доллара на международном валютном рынке, считают опрошенные РИА Новости аналитики. Доллар будет торговаться в диапазоне 77,5 - 78,5 рубля, прогнозируют они.
https://ria.ru/20201103/vybory-1582257306.html
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РИА Новости
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Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет
Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru.
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Эксперт оценил шансы Байдена на победу в выборах

10:58 05.11.2020 (обновлено: 12:15 05.11.2020)
 
© REUTERS / JONATHAN ERNSTКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© REUTERS / JONATHAN ERNST
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 5 ноя — РИА Новости. Если Джо Байден станет после выборов президентом США, долго он править не сможет по состоянию здоровья, и его, возможно, сменит на посту в ближайший год вице-президент - женщина, заявил РИА Новости доктор исторических наук, заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории Тихоокеанского госуниверситета, руководитель Центра изучения международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе Валерий Тимошенко.
"Есть версия, которая очень распространена в США, что, в общем-то, править в случае победы Байдена будет вице-президент, а она женщина. И таким образом они (американцы) сделают первую женщину президентом. Может быть, даже через полгода-год по состоянию здоровья Байден уходит, и женщина становится президентом автоматически. Все будет зависеть от состояния здоровья Байдена. А вот оно у него неважное. Байден, на мой взгляд, не совсем дееспособен", - сказал Тимошенко.
Как считает Тимошенко, если победит Байден, что, по его мнению, более вероятно, то ничего существенного в отношениях с Россией не произойдет.
"Отношение к России не изменится. Я думаю, что каких-то резких шагов не будет… доказывать, что он (Байден) "круче", чем Трамп в отношениях с Россией, этого тоже не стоит ждать. Это они на предвыборных кампаниях говорят, что примут какие-то особые меры в отношении к России. Ничего они не примут... Может быть, пойдут даже на переговоры, в частности, по СНВ-3", - прокомментировал эксперт.
Доцент ТОГУ считает, что в первый год работы возможный президент Байден будет занят внутренними делами страны, например, темой коронавируса и реформой здравоохранения США. "Если бы не коронавирус, Трамп бы победил спокойно, без всяких. Ну, не повезло человеку", - добавил Тимошенко.
Мужчина проходит мимо предвыборных плакатов в городе Фениксе штата Аризона в США - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября, 00:25
Процедура выборов президента США
"По всей видимости, Байден победит, и мы (Россия) спокойно готовимся к сотрудничеству с новой администрацией. А с Владимиром Путиным новый президент встретится. Все будет зависеть от той олигархической верхушки, которая стоит за спиной Байдена, сам он ничего не решает", - заключил эксперт.
Несмотря на неопределенность в итогах президентских выборов в США, трейдеры на мировых рынках акций настроены позитивно. Рубль получит в четверг шанс укрепиться на фоне оптимизма на зарубежных фондовых площадках и снижения доллара на международном валютном рынке, считают опрошенные РИА Новости аналитики. Доллар будет торговаться в диапазоне 77,5 - 78,5 рубля, прогнозируют они.
Протесты в США после выборов президента
© AP Photo / Matt Slocum

Демонстранты вышли на улицы Филадельфии, Портленда, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Орегона.

Протестующие в Филадельфии в ночь подсчета голосов на выборах президента США
1 из 14

Демонстранты вышли на улицы Филадельфии, Портленда, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Орегона.

© AP Photo / Matt Slocum
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez

В центре Портленда протестующие начали бить витрины и кидать в полицейских разные предметы. Группа людей сожгла флаг США.

Протестующие в Портленде поджигают американский флаг
2 из 14

В центре Портленда протестующие начали бить витрины и кидать в полицейских разные предметы. Группа людей сожгла флаг США.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez

Задержаны как минимум десять человек.

Акция протеста в Портленде
3 из 14

Задержаны как минимум десять человек.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
© REUTERS / Goran Tomasevic

У одного из задержанных изъяли винтовку, патроны, самодельную взрывчатку и баллончики с краской.

Женщина c оружием во время акции протеста в Портленде, штат Орегон, США. 4 ноября 2020 года
4 из 14

У одного из задержанных изъяли винтовку, патроны, самодельную взрывчатку и баллончики с краской.

© REUTERS / Goran Tomasevic
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez

Полиция объявила беспорядки в городе бунтом.

Полицейские задерживают протестующего в Портленде, штат Орегон, США
5 из 14

Полиция объявила беспорядки в городе бунтом.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
© REUTERS / Goran Tomasevic

Власти штата Орегон направили в Портленд подразделения Нацгвардии.

Акция протеста в Портленде, штат Орегон, США
6 из 14

Власти штата Орегон направили в Портленд подразделения Нацгвардии.

© REUTERS / Goran Tomasevic
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В Нью-Йорке часть протестующих потребовала учета всех голосов на выборах президента.

Протестующие на улице Нью-Йорка в ночь подсчета голосов на выборах президента США
7 из 14

В Нью-Йорке часть протестующих потребовала учета всех голосов на выборах президента.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

"Президент (Дональд Трамп. — Прим. ред.) говорит, что хочет остановить подсчет в определенных районах. Это несправедливо", — сказал один из участников акции.

Люди на улице Нью-Йорка в ночь подсчета голосов на выборах президента США
8 из 14

"Президент (Дональд Трамп. — Прим. ред.) говорит, что хочет остановить подсчет в определенных районах. Это несправедливо", — сказал один из участников акции.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Мирные демонстрации на Манхэттене со временем переросли в столкновения с полицейскими.

Протестующие на улице Нью-Йорка в ночь подсчета голосов на выборах президента США
9 из 14

Мирные демонстрации на Манхэттене со временем переросли в столкновения с полицейскими.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Протестующие ненадолго перекрыли автомобильное движение и выкрикивали лозунги с призывами к поджогу полицейских участков.

Сотрудники полиции на улице Нью-Йорка в ночь подсчета голосов на выборах президента США
10 из 14

Протестующие ненадолго перекрыли автомобильное движение и выкрикивали лозунги с призывами к поджогу полицейских участков.

© РИА Новости / Стрингер
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© REUTERS / Jeenah Moon

Полиция вытеснила демонстрантов с улицы и попыталась сдержать их на тротуарах. Движущихся по проезжей части начали задерживать.

Акция протеста на Манхэттене, Нью-Йорк
11 из 14

Полиция вытеснила демонстрантов с улицы и попыталась сдержать их на тротуарах. Движущихся по проезжей части начали задерживать.

© REUTERS / Jeenah Moon
© REUTERS / Jeenah Moon

Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть тех, кто попытается использовать мирные протесты в целях эскалации насилия.

Акция протеста на Манхэттене, Нью-Йорк
12 из 14

Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть тех, кто попытается использовать мирные протесты в целях эскалации насилия.

© REUTERS / Jeenah Moon
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu

В Лос-Анджелесе демонстранты блокировали железнодорожные пути и отказывались расходиться.

Полиция во время акции протеста в Лос-Анджелесе
13 из 14

В Лос-Анджелесе демонстранты блокировали железнодорожные пути и отказывались расходиться.

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
© REUTERS / Nicholas Pfosi

Не остался в стороне от протестов и Миннеаполис, СМИ сообщили о массовых задержаниях в городе.

Протестующие в Миннеаполисе, штат Миннесота, США
14 из 14

Не остался в стороне от протестов и Миннеаполис, СМИ сообщили о массовых задержаниях в городе.

© REUTERS / Nicholas Pfosi
1 из 14

Демонстранты вышли на улицы Филадельфии, Портленда, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Орегона.

© AP Photo / Matt Slocum
2 из 14

В центре Портленда протестующие начали бить витрины и кидать в полицейских разные предметы. Группа людей сожгла флаг США.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
3 из 14

Задержаны как минимум десять человек.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
4 из 14

У одного из задержанных изъяли винтовку, патроны, самодельную взрывчатку и баллончики с краской.

© REUTERS / Goran Tomasevic
5 из 14

Полиция объявила беспорядки в городе бунтом.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
6 из 14

Власти штата Орегон направили в Портленд подразделения Нацгвардии.

© REUTERS / Goran Tomasevic
7 из 14

В Нью-Йорке часть протестующих потребовала учета всех голосов на выборах президента.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 14

"Президент (Дональд Трамп. — Прим. ред.) говорит, что хочет остановить подсчет в определенных районах. Это несправедливо", — сказал один из участников акции.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 14

Мирные демонстрации на Манхэттене со временем переросли в столкновения с полицейскими.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
10 из 14

Протестующие ненадолго перекрыли автомобильное движение и выкрикивали лозунги с призывами к поджогу полицейских участков.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
11 из 14

Полиция вытеснила демонстрантов с улицы и попыталась сдержать их на тротуарах. Движущихся по проезжей части начали задерживать.

© REUTERS / Jeenah Moon
12 из 14

Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть тех, кто попытается использовать мирные протесты в целях эскалации насилия.

© REUTERS / Jeenah Moon
13 из 14

В Лос-Анджелесе демонстранты блокировали железнодорожные пути и отказывались расходиться.

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
14 из 14

Не остался в стороне от протестов и Миннеаполис, СМИ сообщили о массовых задержаниях в городе.

© REUTERS / Nicholas Pfosi
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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