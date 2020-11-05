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Клишас раскритиковал избирательные технологии США

Клишас раскритиковал избирательные технологии США

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас раскритиковал использованные на выборах президента США избирательные... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T09:18

2020-11-05T09:18

2020-11-05T09:18

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

андрей клишас

совет федерации рф

сша

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас раскритиковал использованные на выборах президента США избирательные технологии, которые, как он считает, нуждаются в серьезном анализе.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, андрей клишас, совет федерации рф, сша, в мире