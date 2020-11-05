https://ria.ru/20201105/vybory-1583101598.html

Сторонники Байдена и активисты BLM смешались на протестах в Нью-Йорке

Сторонники Байдена и активисты BLM смешались на протестах в Нью-Йорке

В Парке Вашингтон-сквер по-прежнему находятся протестующие - одни из них поддерживают команду Джо Байдена, другие являются активистами движения Black Lives... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T06:30

2020-11-05T06:30

2020-11-05T12:18

выборы президента сша — 2020

джо байден

нью-йорк (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583008676_0:0:2853:1605_1400x0_80_0_0_6c18c30dc07a7696d92717897329516d.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноя - РИА Новости. В Парке Вашингтон-сквер по-прежнему находятся протестующие - одни из них поддерживают команду Джо Байдена, другие являются активистами движения Black Lives Matter.Как заявили РИА Новости ряд участников протеста, одно от другого не отделимо. "Я здесь для участия в мирном протесте за Байдена, за Black Lives Matter, за ЛГБТ-сообщество. Думаю все это связано. Я не думаю, что вы можете отделять одно от другого", - сказала РИА Новости активистка по имени Шифра Хабнер.В то же время многие собравшиеся выкрикивают оскорбления в адрес стоящих напротив полицейских. Многие скандируют лозунги в поддержку BLM.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

нью-йорк (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, нью-йорк (город), сша, в мире