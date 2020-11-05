Эксперт спрогнозировал политику Байдена в отношении Китая в случае победы
05:11 05.11.2020 (обновлено: 05:12 05.11.2020)
© AP Photo / Andy WongЖенщины в защитных масках проходят мимо рекламного щита в Пекине
© AP Photo / Andy Wong
ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – РИА Новости. Отношения США и Китая мало изменятся при любом результате выборов американского президента, но если победит Джо Байден, он будет более лоялен к КНР, чем действующий президент Дональд Трамп, считает руководитель Института подготовки кадров высшей квалификации Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, профессор Александр Латкин.
"В случае победы Байдена отношения с КНР поменяются меньше, чем с Россией. Экономика Китая сегодня мощная, не считаться с ней нельзя, и военный потенциал КНР – не ниже, чем в России. Байден будет считаться с Китаем и не будет портить с ним отношения", - сказал РИА Новости Латкин.
По его словам, при победе Байдена в отношениях США и Китая будет играть серьезную роль позиция председателя КНР Си Цзиньпина.
"С Трампом все останется так же. У него политика - потихоньку выдавливать азиатов с американской производственной площадки", - добавил Латкин.
Трамп ведет политику создания рабочих места для американцев, развития собственных производств, снижения зависимости от поставок из КНР, уточнил собеседник агентства.
Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>