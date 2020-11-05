https://ria.ru/20201105/vybory-1583099849.html

Эксперт спрогнозировал политику Байдена в отношении Китая в случае победы

Эксперт спрогнозировал политику Байдена в отношении Китая в случае победы

Отношения США и Китая мало изменятся при любом результате выборов американского президента, но если победит Джо Байден, он будет более лоялен к КНР, чем... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T05:11

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2020-11-05T05:12

выборы президента сша — 2020

александр латкин

дональд трамп

си цзиньпин

джо байден

китай

владивосток

сша

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – РИА Новости. Отношения США и Китая мало изменятся при любом результате выборов американского президента, но если победит Джо Байден, он будет более лоялен к КНР, чем действующий президент Дональд Трамп, считает руководитель Института подготовки кадров высшей квалификации Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, профессор Александр Латкин.По его словам, при победе Байдена в отношениях США и Китая будет играть серьезную роль позиция председателя КНР Си Цзиньпина."С Трампом все останется так же. У него политика - потихоньку выдавливать азиатов с американской производственной площадки", - добавил Латкин.Трамп ведет политику создания рабочих места для американцев, развития собственных производств, снижения зависимости от поставок из КНР, уточнил собеседник агентства.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201103/vybory-1582782461.html

китай

владивосток

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр латкин, дональд трамп, си цзиньпин, джо байден, китай, владивосток, сша, в мире