https://ria.ru/20201105/vybory-1583096958.html

На Манхэттене протестующие требуют учета всех голосов на выборах

На Манхэттене протестующие требуют учета всех голосов на выборах

Группа из более чем 200 человек собралась в парке Вашингтон-сквер, часть из них требует учета всех голосов на выборах президента, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T03:28

2020-11-05T03:28

2020-11-05T12:14

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

нью-йорк (город)

сша

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 4 ноя - РИА Новости. Группа из более чем 200 человек собралась в парке Вашингтон-сквер, часть из них требует учета всех голосов на выборах президента, передает корреспондент РИА Новости.Собравшиеся не настроены агрессивно. Некоторые продают атрибутику Демократической партии и значки в поддержку кандидата в президенты Джо Байдена.Время от времени некоторые молодые люди начинают скандировать "Считай каждый голос".Как рассказал РИА Новости один из участников акции по имени Джорджи, собравшиеся выступают за избрание Байдена президентом."Президент (Дональд Трамп) говорит, что хочет остановить подсчет в определенных районах. Это несправедливо. Все голоса должны быть учтены… Я хочу, чтобы они уже объявили, что Байден победил, потому что он победил ", - говорит он.Массового присутствия сотрудников полиции поблизости не наблюдается. За толпой следит полицейский вертолет.В США во вторник прошли всеобщие выборы.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201103/vybory-1582700948.html

нью-йорк (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, нью-йорк (город), сша, в мире