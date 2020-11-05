https://ria.ru/20201105/vybory-1583094779.html

Twitter отметил как спорный пост Трампа о победе в четырех важных штатах

Twitter отметил как спорный пост Трампа о победе в четырех важных штатах

Социальная сеть Twitter отметила как сомнительное сообщение президента США Дональда Трампа о победе на выборах в четырех важных штатах - Пенсильвании, Джорджии, РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T02:13

2020-11-05T02:13

2020-11-05T08:09

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

пенсильвания

мичиган

сша

twitter

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Социальная сеть Twitter отметила как сомнительное сообщение президента США Дональда Трампа о победе на выборах в четырех важных штатах - Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и Мичигане.Ранее Трамп написал в своем аккаунте, что он победил "в Пенсильвании, которая не допускает законных наблюдателей, Джорджии, Северной Каролине". Он также объявил "о победе в штате Мичиган, если там было большое число тайно вброшенных бюллетеней".Социальная сеть скрыла часть сообщения, пометив его предупреждением, что содержание твита спорно и может вводить в заблуждение.Сообщение также сопровождается комментарием, что официальные источники еще не объявили результаты голосования, когда твит был опубликован.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов и обратиться в суд.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201103/vybory-1582700948.html

пенсильвания

мичиган

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, пенсильвания, мичиган, сша, twitter, в мире