https://ria.ru/20201105/vybory-1583094779.html
Twitter отметил как спорный пост Трампа о победе в четырех важных штатах
Twitter отметил как спорный пост Трампа о победе в четырех важных штатах
Социальная сеть Twitter отметила как сомнительное сообщение президента США Дональда Трампа о победе на выборах в четырех важных штатах - Пенсильвании, Джорджии, РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T02:13
2020-11-05T02:13
2020-11-05T08:09
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
пенсильвания
мичиган
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Социальная сеть Twitter отметила как сомнительное сообщение президента США Дональда Трампа о победе на выборах в четырех важных штатах - Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и Мичигане.Ранее Трамп написал в своем аккаунте, что он победил "в Пенсильвании, которая не допускает законных наблюдателей, Джорджии, Северной Каролине". Он также объявил "о победе в штате Мичиган, если там было большое число тайно вброшенных бюллетеней".Социальная сеть скрыла часть сообщения, пометив его предупреждением, что содержание твита спорно и может вводить в заблуждение.Сообщение также сопровождается комментарием, что официальные источники еще не объявили результаты голосования, когда твит был опубликован.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов и обратиться в суд.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
https://ria.ru/20201103/vybory-1582700948.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, пенсильвания, мичиган, сша, twitter, в мире