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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/vybory-1583094779.html
Twitter отметил как спорный пост Трампа о победе в четырех важных штатах
Twitter отметил как спорный пост Трампа о победе в четырех важных штатах
Социальная сеть Twitter отметила как сомнительное сообщение президента США Дональда Трампа о победе на выборах в четырех важных штатах - Пенсильвании, Джорджии, РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T02:13
2020-11-05T08:09
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
пенсильвания
мичиган
сша
twitter
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Социальная сеть Twitter отметила как сомнительное сообщение президента США Дональда Трампа о победе на выборах в четырех важных штатах - Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и Мичигане.Ранее Трамп написал в своем аккаунте, что он победил "в Пенсильвании, которая не допускает законных наблюдателей, Джорджии, Северной Каролине". Он также объявил "о победе в штате Мичиган, если там было большое число тайно вброшенных бюллетеней".Социальная сеть скрыла часть сообщения, пометив его предупреждением, что содержание твита спорно и может вводить в заблуждение.Сообщение также сопровождается комментарием, что официальные источники еще не объявили результаты голосования, когда твит был опубликован.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов и обратиться в суд.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
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дональд трамп, пенсильвания, мичиган, сша, twitter, в мире

Twitter отметил как спорный пост Трампа о победе в четырех важных штатах

02:13 05.11.2020 (обновлено: 08:09 05.11.2020)
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США
Президент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© REUTERS / Carlos Barria
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Социальная сеть Twitter отметила как сомнительное сообщение президента США Дональда Трампа о победе на выборах в четырех важных штатах - Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и Мичигане.
Ранее Трамп написал в своем аккаунте, что он победил "в Пенсильвании, которая не допускает законных наблюдателей, Джорджии, Северной Каролине". Он также объявил "о победе в штате Мичиган, если там было большое число тайно вброшенных бюллетеней".
Сторонница президента США Дональда Трампа в маске на митинге в Опа-Локке, Флорида, США, 2 ноября 2020 года - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября, 08:00Выборы президента США — 2020
Трамп или Байден. Почему выборы в США на этот раз затянутся
Социальная сеть скрыла часть сообщения, пометив его предупреждением, что содержание твита спорно и может вводить в заблуждение.
Сообщение также сопровождается комментарием, что официальные источники еще не объявили результаты голосования, когда твит был опубликован.
Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов и обратиться в суд.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампПенсильванияМичиганСШАTwitterВ мире
 
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