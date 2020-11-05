Климатолог рассказал о погоде на юге Сибири в ближайшие дни

"Учитывая то, что в Красноярске средний максимум уже отрицательный: 0, -5, то есть это значение, до которого обычно прогревается температура днём. В нынешней ситуации дневные температуры будут положительными и приблизятся к абсолютным рекордам для этого региона. Речь идёт о +5, +7 градусах, абсолютные максимумы для Красноярска в этих числах: +8, +10. Для начала ноября это высокие температуры. Температура будет сравнима по своим значениям с Австрией и северной Францией, то есть европейская погода придет погостить на юг Сибири (юг Красноярского края, Хакасия)", - сказал Константинов.