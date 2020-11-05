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Климатолог рассказал о погоде на юге Сибири в ближайшие дни
Климатолог рассказал о погоде на юге Сибири в ближайшие дни
Значения дневных температур на юге Сибири будут значительно превышать средние показатели и приблизятся в ближайшие пять дней к абсолютным рекордам и европейским РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T06:45
2020-11-05T06:45
россия
павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу)
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Значения дневных температур на юге Сибири будут значительно превышать средние показатели и приблизятся в ближайшие пять дней к абсолютным рекордам и европейским показателям, сообщил РИА Новости старший преподаватель МГУ, климатолог Павел Константинов.Он пояснил, что тепло в регион приходит, благодаря совместному влиянию мощного циклона атлантического происхождения и южного антициклона."Они вместе закачают теплый воздух из Казахстана и Средней Азии", - уточнил учёный.Константинов отметил, что вспышка аномального тепла вряд ли продлится долго.
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россия, павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу), погода, мгу имени м. в. ломоносова, москва, общество

Климатолог рассказал о погоде на юге Сибири в ближайшие дни

06:45 05.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкШарыповский район Красноярского края
Шарыповский район Красноярского края - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Значения дневных температур на юге Сибири будут значительно превышать средние показатели и приблизятся в ближайшие пять дней к абсолютным рекордам и европейским показателям, сообщил РИА Новости старший преподаватель МГУ, климатолог Павел Константинов.
"Учитывая то, что в Красноярске средний максимум уже отрицательный: 0, -5, то есть это значение, до которого обычно прогревается температура днём. В нынешней ситуации дневные температуры будут положительными и приблизятся к абсолютным рекордам для этого региона. Речь идёт о +5, +7 градусах, абсолютные максимумы для Красноярска в этих числах: +8, +10. Для начала ноября это высокие температуры. Температура будет сравнима по своим значениям с Австрией и северной Францией, то есть европейская погода придет погостить на юг Сибири (юг Красноярского края, Хакасия)", - сказал Константинов.
Он пояснил, что тепло в регион приходит, благодаря совместному влиянию мощного циклона атлантического происхождения и южного антициклона.
"Они вместе закачают теплый воздух из Казахстана и Средней Азии", - уточнил учёный.
Константинов отметил, что вспышка аномального тепла вряд ли продлится долго.
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