https://ria.ru/20201105/temrezov-1583222950.html

Темрезов: в Карачаево-Черкесии создан Центр управления регионом

Темрезов: в Карачаево-Черкесии создан Центр управления регионом

В Карачаево-Черкесии создан Центр управления регионом(ЦУР), который систематизирует работу по обращениям граждан в различных каналах соцмедиа, сообщил на своей... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T17:13

2020-11-05T17:13

2020-11-05T17:13

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 5 ноя – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии создан Центр управления регионом(ЦУР), который систематизирует работу по обращениям граждан в различных каналах соцмедиа, сообщил на своей странице в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.Он пояснил, что ЦУР – это координационный центр, который объединит все функционирующие в республике сервисы в единую систему по взаимодействию граждан и власти.В соответствии с ТОП-10 тем, с которыми граждане обращаются в органы власти, в Центре организована работы по отраслям, в работу вовлечены профильные специалисты.По его словам, сегодня взаимодействие власти с населением стало во много раз проще благодаря активной позиции самих жителей региона. Темрезов добавил, что все ответственные лица во власти, в свою очередь, должны быть информированы о том, как живут люди даже в самых отделенных населенных пунктах и с какими проблемами он сталкиваются.Руководителем ЦУРа в КЧР назначен суперфиналист всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" Ахмат Аппаков.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рашид темрезов