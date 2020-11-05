https://ria.ru/20201105/temrezov-1583222950.html
Темрезов: в Карачаево-Черкесии создан Центр управления регионом
Темрезов: в Карачаево-Черкесии создан Центр управления регионом
В Карачаево-Черкесии создан Центр управления регионом(ЦУР), который систематизирует работу по обращениям граждан в различных каналах соцмедиа, сообщил на своей... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T17:13
2020-11-05T17:13
2020-11-05T17:13
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583219597_9:13:1034:590_1400x0_80_0_0_285026aab8460c3a7b657981e5a1eee1.jpg
ЧЕРКЕССК, 5 ноя – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии создан Центр управления регионом(ЦУР), который систематизирует работу по обращениям граждан в различных каналах соцмедиа, сообщил на своей странице в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.Он пояснил, что ЦУР – это координационный центр, который объединит все функционирующие в республике сервисы в единую систему по взаимодействию граждан и власти.В соответствии с ТОП-10 тем, с которыми граждане обращаются в органы власти, в Центре организована работы по отраслям, в работу вовлечены профильные специалисты.По его словам, сегодня взаимодействие власти с населением стало во много раз проще благодаря активной позиции самих жителей региона. Темрезов добавил, что все ответственные лица во власти, в свою очередь, должны быть информированы о том, как живут люди даже в самых отделенных населенных пунктах и с какими проблемами он сталкиваются.Руководителем ЦУРа в КЧР назначен суперфиналист всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" Ахмат Аппаков.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583219597_0:31:1034:807_1400x0_80_0_0_d1468dea70be31948ddf70571c746a8e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рашид темрезов
ЧЕРКЕССК, 5 ноя – РИА Новости
. В Карачаево-Черкесии создан Центр управления регионом(ЦУР), который систематизирует работу по обращениям граждан в различных каналах соцмедиа, сообщил на своей странице в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов
.
Он пояснил, что ЦУР – это координационный центр, который объединит все функционирующие в республике сервисы в единую систему по взаимодействию граждан и власти.
В соответствии с ТОП-10 тем, с которыми граждане обращаются в органы власти, в Центре организована работы по отраслям, в работу вовлечены профильные специалисты.
"Эта платформа позволит главе региона, а также руководителям органов власти быть в курсе насущных проблем наших жителей, держать руку на пульсе и оперативно решать вопросы, которые сделают жизнь наших граждан комфортней", - отметил Темрезов.
По его словам, сегодня взаимодействие власти с населением стало во много раз проще благодаря активной позиции самих жителей региона.
Темрезов добавил, что все ответственные лица во власти, в свою очередь, должны быть информированы о том, как живут люди даже в самых отделенных населенных пунктах и с какими проблемами он сталкиваются.
Руководителем ЦУРа в КЧР назначен суперфиналист всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" Ахмат Аппаков.