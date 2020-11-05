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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20201105/temrezov-1583222950.html
Темрезов: в Карачаево-Черкесии создан Центр управления регионом
Темрезов: в Карачаево-Черкесии создан Центр управления регионом
В Карачаево-Черкесии создан Центр управления регионом(ЦУР), который систематизирует работу по обращениям граждан в различных каналах соцмедиа, сообщил на своей... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T17:13
2020-11-05T17:13
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 5 ноя – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии создан Центр управления регионом(ЦУР), который систематизирует работу по обращениям граждан в различных каналах соцмедиа, сообщил на своей странице в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.Он пояснил, что ЦУР – это координационный центр, который объединит все функционирующие в республике сервисы в единую систему по взаимодействию граждан и власти.В соответствии с ТОП-10 тем, с которыми граждане обращаются в органы власти, в Центре организована работы по отраслям, в работу вовлечены профильные специалисты.По его словам, сегодня взаимодействие власти с населением стало во много раз проще благодаря активной позиции самих жителей региона. Темрезов добавил, что все ответственные лица во власти, в свою очередь, должны быть информированы о том, как живут люди даже в самых отделенных населенных пунктах и с какими проблемами он сталкиваются.Руководителем ЦУРа в КЧР назначен суперфиналист всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" Ахмат Аппаков.
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60
рашид темрезов

Темрезов: в Карачаево-Черкесии создан Центр управления регионом

17:13 05.11.2020
 
© Фото : предоставлено пресс-службой главы КЧРЦентр управления регионом в Карачаево-Черкесии
Центр управления регионом в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой главы КЧР
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 5 ноя – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии создан Центр управления регионом(ЦУР), который систематизирует работу по обращениям граждан в различных каналах соцмедиа, сообщил на своей странице в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.
Он пояснил, что ЦУР – это координационный центр, который объединит все функционирующие в республике сервисы в единую систему по взаимодействию граждан и власти.
© Фото : предоставлено пресс-службой главы КЧРЦентр управления регионом в Карачаево-Черкесии
Центр управления регионом в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой главы КЧР
Центр управления регионом в Карачаево-Черкесии
В соответствии с ТОП-10 тем, с которыми граждане обращаются в органы власти, в Центре организована работы по отраслям, в работу вовлечены профильные специалисты.
"Эта платформа позволит главе региона, а также руководителям органов власти быть в курсе насущных проблем наших жителей, держать руку на пульсе и оперативно решать вопросы, которые сделают жизнь наших граждан комфортней", - отметил Темрезов.
По его словам, сегодня взаимодействие власти с населением стало во много раз проще благодаря активной позиции самих жителей региона.
Темрезов добавил, что все ответственные лица во власти, в свою очередь, должны быть информированы о том, как живут люди даже в самых отделенных населенных пунктах и с какими проблемами он сталкиваются.
Руководителем ЦУРа в КЧР назначен суперфиналист всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" Ахмат Аппаков.
© Фото : предоставлено пресс-службой главы КЧРЦентр управления регионом в Карачаево-Черкесии
Центр управления регионом в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой главы КЧР
Центр управления регионом в Карачаево-Черкесии
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезов
 
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