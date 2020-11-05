https://ria.ru/20201105/telo-1583235356.html

В Приамурье в сгоревшем автомобиле нашли тело женщины

В Приамурье в сгоревшем автомобиле нашли тело женщины

Следственное управление СК РФ по Амурской области проводит доследственную проверку после обнаружения в сгоревшем автомобиле в Благовещенске тела женщины,... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T17:59

2020-11-05T17:59

2020-11-05T17:59

россия

следственный комитет россии (ск рф)

амурская область

благовещенск

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 ноя - РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Амурской области проводит доследственную проверку после обнаружения в сгоревшем автомобиле в Благовещенске тела женщины, говорится в сообщении ведомства.Автомобиль Hyundai Solaris взорвался в Благовещенске 4 ноября, по данным ГУМЧС по региону, полыхающую иномарку потушили за несколько минут."При тушении загоревшегося автомобиля на улице Нагорной областного центра в салоне на месте водителя обнаружено тело 39-летней женщины. По данному факту следственным отделом по городу Благовещенск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области организовано проведение доследственной проверки", - сообщает СУСК. Во время проверки предстоит установить причину возгорания и обстоятельства гибели женщины.Видео, на котором, возможно, запечатлена погибшая, появилось в соцсетях Благовещенска. На кадрах, снятых камерой наружного наблюдения на АЗС, она поливает из заправочного пистолета салон автомобиля, направляя струю топлива на задние и передние сидения.

https://ria.ru/20200626/1573539727.html

https://ria.ru/20200616/1572988435.html

россия

амурская область

благовещенск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), амурская область, благовещенск, происшествия