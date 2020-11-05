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В Приамурье в сгоревшем автомобиле нашли тело женщины
В Приамурье в сгоревшем автомобиле нашли тело женщины
Следственное управление СК РФ по Амурской области проводит доследственную проверку после обнаружения в сгоревшем автомобиле в Благовещенске тела женщины,... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T17:59
2020-11-05T17:59
россия
следственный комитет россии (ск рф)
амурская область
благовещенск
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 ноя - РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Амурской области проводит доследственную проверку после обнаружения в сгоревшем автомобиле в Благовещенске тела женщины, говорится в сообщении ведомства.Автомобиль Hyundai Solaris взорвался в Благовещенске 4 ноября, по данным ГУМЧС по региону, полыхающую иномарку потушили за несколько минут."При тушении загоревшегося автомобиля на улице Нагорной областного центра в салоне на месте водителя обнаружено тело 39-летней женщины. По данному факту следственным отделом по городу Благовещенск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области организовано проведение доследственной проверки", - сообщает СУСК. Во время проверки предстоит установить причину возгорания и обстоятельства гибели женщины.Видео, на котором, возможно, запечатлена погибшая, появилось в соцсетях Благовещенска. На кадрах, снятых камерой наружного наблюдения на АЗС, она поливает из заправочного пистолета салон автомобиля, направляя струю топлива на задние и передние сидения.
https://ria.ru/20200626/1573539727.html
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россия
амурская область
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россия, следственный комитет россии (ск рф), амурская область, благовещенск, происшествия

В Приамурье в сгоревшем автомобиле нашли тело женщины

17:59 05.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 ноя - РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Амурской области проводит доследственную проверку после обнаружения в сгоревшем автомобиле в Благовещенске тела женщины, говорится в сообщении ведомства.
Автомобиль Hyundai Solaris взорвался в Благовещенске 4 ноября, по данным ГУМЧС по региону, полыхающую иномарку потушили за несколько минут.
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"При тушении загоревшегося автомобиля на улице Нагорной областного центра в салоне на месте водителя обнаружено тело 39-летней женщины. По данному факту следственным отделом по городу Благовещенск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области организовано проведение доследственной проверки", - сообщает СУСК. Во время проверки предстоит установить причину возгорания и обстоятельства гибели женщины.
Видео, на котором, возможно, запечатлена погибшая, появилось в соцсетях Благовещенска. На кадрах, снятых камерой наружного наблюдения на АЗС, она поливает из заправочного пистолета салон автомобиля, направляя струю топлива на задние и передние сидения.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Амурская областьБлаговещенскПроисшествия
 
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