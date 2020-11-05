https://ria.ru/20201105/svobodnyy-1583173341.html

Разработку программы благоустройства Свободного согласуют с жителями

Разработку программы благоустройства Свободного согласуют с жителями

Комплексную программу благоустройства города Свободный в Амурской области на этапе разработки согласуют с местными жителями, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T14:12

2020-11-05T14:12

2020-11-05T14:12

василий орлов

ржд

амурская область

свободный

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 ноя - РИА Новости. Комплексную программу благоустройства города Свободный в Амурской области на этапе разработки согласуют с местными жителями, сообщил губернатор Василий Орлов.Как сообщает правительство Амурской области, власти обсудили комплексный план развития третьего по численности населения города в регионе.Орлов рекомендовал мэру Свободного представить сравнительную информацию о том, что было сделано в городе за два года."Хорошо, что комплексная программа благоустройства Свободного на этапе разработки будет согласована с мнением горожан. Также промежуточные итоги развития Свободного необходимо предоставлять в сравнении с тем, с чего начинали. Делается, действительно, очень много, но в отчетных цифрах результат сложно оценить. Проделанная работа в сравнении будет гораздо нагляднее", - цитирует правительство Орлова.План создания комфортной городской среды в Свободном, согласно экскизу, предполагает обустройство на главной площади сцены, амфитеатра, сухого фонтана (на его месте зимой будут заливать каток). Реконструировать центральную площадь намерены по аналогии с Тобольском.Сейчас разрабатывается проектная документация на капремонт улицы Шевченко и привокзальной площади.Орлов поручил ознакомить с проектом представителей РЖД и включить его в единую программу действий, которая будет предусмотрена соглашением, подписать которое Приамурье и РЖД планируют в 2021 году.Также на совещании обсудили развитие дорожной сети Свободного. Мэр города Владимир Константинов представил трехлетний план ремонта улично-дорожной сети, ее общая протяженность - 307 километров.Диагностика показала, что средний износ сети - 85%. Всего в 2021-2023 годах намерены восстановить 37 километров.

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https://ria.ru/20201021/priamure-1580836265.html

https://ria.ru/20201027/medpomosch-1581712187.html

амурская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий орлов, ржд, амурская область, свободный, общество