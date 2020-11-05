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Разработку программы благоустройства Свободного согласуют с жителями
Разработку программы благоустройства Свободного согласуют с жителями
Комплексную программу благоустройства города Свободный в Амурской области на этапе разработки согласуют с местными жителями, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T14:12
2020-11-05T14:12
василий орлов
ржд
амурская область
свободный
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 ноя - РИА Новости. Комплексную программу благоустройства города Свободный в Амурской области на этапе разработки согласуют с местными жителями, сообщил губернатор Василий Орлов.Как сообщает правительство Амурской области, власти обсудили комплексный план развития третьего по численности населения города в регионе.Орлов рекомендовал мэру Свободного представить сравнительную информацию о том, что было сделано в городе за два года."Хорошо, что комплексная программа благоустройства Свободного на этапе разработки будет согласована с мнением горожан. Также промежуточные итоги развития Свободного необходимо предоставлять в сравнении с тем, с чего начинали. Делается, действительно, очень много, но в отчетных цифрах результат сложно оценить. Проделанная работа в сравнении будет гораздо нагляднее", - цитирует правительство Орлова.План создания комфортной городской среды в Свободном, согласно экскизу, предполагает обустройство на главной площади сцены, амфитеатра, сухого фонтана (на его месте зимой будут заливать каток). Реконструировать центральную площадь намерены по аналогии с Тобольском.Сейчас разрабатывается проектная документация на капремонт улицы Шевченко и привокзальной площади.Орлов поручил ознакомить с проектом представителей РЖД и включить его в единую программу действий, которая будет предусмотрена соглашением, подписать которое Приамурье и РЖД планируют в 2021 году.Также на совещании обсудили развитие дорожной сети Свободного. Мэр города Владимир Константинов представил трехлетний план ремонта улично-дорожной сети, ее общая протяженность - 307 километров.Диагностика показала, что средний износ сети - 85%. Всего в 2021-2023 годах намерены восстановить 37 километров.
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https://ria.ru/20201021/priamure-1580836265.html
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амурская область
свободный
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РИА Новости
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василий орлов, ржд, амурская область, свободный, общество

Разработку программы благоустройства Свободного согласуют с жителями

14:12 05.11.2020
 
© Фото : @presssluzhba_svb/InstagramПривокзальная площадь в городе Свободный Амурской области
Привокзальная площадь в городе Свободный Амурской области - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Фото : @presssluzhba_svb/Instagram
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 ноя - РИА Новости. Комплексную программу благоустройства города Свободный в Амурской области на этапе разработки согласуют с местными жителями, сообщил губернатор Василий Орлов.
Как сообщает правительство Амурской области, власти обсудили комплексный план развития третьего по численности населения города в регионе.
"Все изменения на этапе планирования будут обязательно согласовывать с мнением горожан. Для этого проекты будут представлены для обсуждения свободненцам. Мнения будут собирать, учитывая условия пандемии, онлайн", - говорится в сообщении. Также свободненцам предложат проголосовать по отдельным вопросам благоустройства.
Орлов рекомендовал мэру Свободного представить сравнительную информацию о том, что было сделано в городе за два года.
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"Хорошо, что комплексная программа благоустройства Свободного на этапе разработки будет согласована с мнением горожан. Также промежуточные итоги развития Свободного необходимо предоставлять в сравнении с тем, с чего начинали. Делается, действительно, очень много, но в отчетных цифрах результат сложно оценить. Проделанная работа в сравнении будет гораздо нагляднее", - цитирует правительство Орлова.
План создания комфортной городской среды в Свободном, согласно экскизу, предполагает обустройство на главной площади сцены, амфитеатра, сухого фонтана (на его месте зимой будут заливать каток). Реконструировать центральную площадь намерены по аналогии с Тобольском.
Сейчас разрабатывается проектная документация на капремонт улицы Шевченко и привокзальной площади.
"Строительно-монтажные работы должны пройти в 2021 году... На территории появится сквер для ожидания автобусов или поездов на открытом воздухе с оборудованной точкой общественного питания, туалетом с комнатой матери и ребенка, детская площадка и места для бесплатной зарядки мобильных телефонов", - уточняют власти.
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Орлов поручил ознакомить с проектом представителей РЖД и включить его в единую программу действий, которая будет предусмотрена соглашением, подписать которое Приамурье и РЖД планируют в 2021 году.
Также на совещании обсудили развитие дорожной сети Свободного. Мэр города Владимир Константинов представил трехлетний план ремонта улично-дорожной сети, ее общая протяженность - 307 километров.
Диагностика показала, что средний износ сети - 85%. Всего в 2021-2023 годах намерены восстановить 37 километров.
"Акцент власти делают на перспективное развитие магистральных "артерий" города. При выборе ремонта приоритетных участков дорог в первую очередь выбираются участки без подземных инженерных коммуникаций или уже с замененными сетями, не требующие в дальнейшем реконструкции", - отмечается в сообщении.
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Василий ОрловРЖДАмурская областьСвободныйОбщество
 
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