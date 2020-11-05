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https://ria.ru/20201105/shtrafy-1583096726.html
В России предложили ввести штрафы для Google и Twitter за цензуру СМИ
В России предложили ввести штрафы для Google и Twitter за цензуру СМИ
Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила Минцифры ввести штрафы для иностранных интернет-компаний за цензурирование РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T03:20
2020-11-05T08:36
ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров
россия
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
москва
общество
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила Минцифры ввести штрафы для иностранных интернет-компаний за цензурирование российских СМИ.Об этом говорится в письме директора АППСИМ Владимира Зыкова министру Максуту Шадаеву (копия есть у РИА Новости). Автор также призывает рассмотреть возможность принудительно арестовывать денежные средства нарушителей.По информации Роскомнадзора, Facebook, Google и Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых РИА Новости, RT, Sputnik и Россия 1.Сейчас, согласно статье 13.16 КоАП ("Воспрепятствование распространению продукции средства массовой информации"), максимальная сумма штрафа, который грозит компаниям за цензурирование российских СМИ, составляет десять тысяч рублей. В ассоциации считают, что для иностранных корпораций это ничтожно мало.К цензуре ассоциация предлагает относить любые действия с контентом и аккаунтами, включая добавление дополнительных маркировок, которые отсутствуют у других отечественных СМИ.Также в ассоциации призвали защитить профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров – блогеров и владельцев каналов, пабликов, групп. Для этого Зыков предлагает рассмотреть возможность создания в России закона "О блогерах".Глава АППСИМ подтвердил РИА Новости подлинность письма и уточнил, что его направили в Минцифры 3 ноября."В этом году на Facebook и Twitter были наложены штрафы в размере 4 миллиона руболей. Но ФССП не обладает правами, чтобы эти деньги взыскивать с партнеров Facebook и Twitter. А в России очень много таких организаций. Необходимо дать приставам право забирать по исполнительному листу эти средства у российских рекламных партнеров, которые они должны отправить американским соцсетям", – заключил Зыков.В Минцифры сообщили, что получили письмо.
https://ria.ru/20201030/tsenzura-1582280146.html
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ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров, россия, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), федеральная служба судебных приставов (фссп россии), москва, общество

В России предложили ввести штрафы для Google и Twitter за цензуру СМИ

03:20 05.11.2020 (обновлено: 08:36 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкИконка Twitter на мобильном устройстве
Иконка Twitter на мобильном устройстве - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила Минцифры ввести штрафы для иностранных интернет-компаний за цензурирование российских СМИ.
Об этом говорится в письме директора АППСИМ Владимира Зыкова министру Максуту Шадаеву (копия есть у РИА Новости). Автор также призывает рассмотреть возможность принудительно арестовывать денежные средства нарушителей.
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По информации Роскомнадзора, Facebook, Google и Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых РИА Новости, RT, Sputnik и Россия 1.
Сейчас, согласно статье 13.16 КоАП ("Воспрепятствование распространению продукции средства массовой информации"), максимальная сумма штрафа, который грозит компаниям за цензурирование российских СМИ, составляет десять тысяч рублей. В ассоциации считают, что для иностранных корпораций это ничтожно мало.
"В АППСИМ предлагают внести изменение в статью 13.16 КоАП и добавить "на иностранных юридических лиц наложение штрафа от десяти миллионов рублей до одного процента международной выручки", – говорится в письме.
К цензуре ассоциация предлагает относить любые действия с контентом и аккаунтами, включая добавление дополнительных маркировок, которые отсутствуют у других отечественных СМИ.
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Также в ассоциации призвали защитить профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров – блогеров и владельцев каналов, пабликов, групп. Для этого Зыков предлагает рассмотреть возможность создания в России закона "О блогерах".
"Он в добровольном порядке должен дать возможность регистрироваться блогерам в качестве "блогера" и получить права и обязанности, схожие со СМИ, а также получить защиту от цензуры иностранных платформ", – поясняется в письме.
Глава АППСИМ подтвердил РИА Новости подлинность письма и уточнил, что его направили в Минцифры 3 ноября.
"В этом году на Facebook и Twitter были наложены штрафы в размере 4 миллиона руболей. Но ФССП не обладает правами, чтобы эти деньги взыскивать с партнеров Facebook и Twitter. А в России очень много таких организаций. Необходимо дать приставам право забирать по исполнительному листу эти средства у российских рекламных партнеров, которые они должны отправить американским соцсетям", – заключил Зыков.
В Минцифры сообщили, что получили письмо.
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Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеровРоссияМаксут ШадаевМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)МоскваОбщество
 
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