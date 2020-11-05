https://ria.ru/20201105/shtrafy-1583096726.html

В России предложили ввести штрафы для Google и Twitter за цензуру СМИ

В России предложили ввести штрафы для Google и Twitter за цензуру СМИ

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила Минцифры ввести штрафы для иностранных интернет-компаний за цензурирование РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T03:20

2020-11-05T03:20

2020-11-05T08:36

ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров

россия

максут шадаев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

москва

общество

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила Минцифры ввести штрафы для иностранных интернет-компаний за цензурирование российских СМИ.Об этом говорится в письме директора АППСИМ Владимира Зыкова министру Максуту Шадаеву (копия есть у РИА Новости). Автор также призывает рассмотреть возможность принудительно арестовывать денежные средства нарушителей.По информации Роскомнадзора, Facebook, Google и Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых РИА Новости, RT, Sputnik и Россия 1.Сейчас, согласно статье 13.16 КоАП ("Воспрепятствование распространению продукции средства массовой информации"), максимальная сумма штрафа, который грозит компаниям за цензурирование российских СМИ, составляет десять тысяч рублей. В ассоциации считают, что для иностранных корпораций это ничтожно мало.К цензуре ассоциация предлагает относить любые действия с контентом и аккаунтами, включая добавление дополнительных маркировок, которые отсутствуют у других отечественных СМИ.Также в ассоциации призвали защитить профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров – блогеров и владельцев каналов, пабликов, групп. Для этого Зыков предлагает рассмотреть возможность создания в России закона "О блогерах".Глава АППСИМ подтвердил РИА Новости подлинность письма и уточнил, что его направили в Минцифры 3 ноября."В этом году на Facebook и Twitter были наложены штрафы в размере 4 миллиона руболей. Но ФССП не обладает правами, чтобы эти деньги взыскивать с партнеров Facebook и Twitter. А в России очень много таких организаций. Необходимо дать приставам право забирать по исполнительному листу эти средства у российских рекламных партнеров, которые они должны отправить американским соцсетям", – заключил Зыков.В Минцифры сообщили, что получили письмо.

https://ria.ru/20201030/tsenzura-1582280146.html

https://ria.ru/20201030/tsenzura-1582291239.html

https://ria.ru/20201027/feyki-1581721492.html

россия

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров, россия, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), федеральная служба судебных приставов (фссп россии), москва, общество