МИД России прокомментировал отказ Сарраджа покидать пост главы ПНС Ливии
10:46 05.11.2020 (обновлено: 10:50 05.11.2020)
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия считает резонным и логичным решение Фаейза Сарраджа отозвать свою отставку с поста главы ПНС Ливии, чтобы не создавать в стране вакуума власти, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Ранее Саррадж объявил об отзыве своей отставки, "чтобы не создавать политического вакуума". По информации телеканала Al-Arabiya, Саррадж отказался уходить в отставку со своего поста после встреч с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и главой турецкой разведки Хаканом Фиданом.
"Его попросили многие, ливийцы и даже иностранные представители, чтобы не создавать вакуума власти. Он с самого начала сказал, что хотел уйти в отставку до конца октября при том понимании, что будет кому передать власть, что не будет вакуума, что логично и резонно", - сказал Богданов.
Он напомнил, что в Тунисе в обозримом будущем запланировано проведение форума ливийского национального диалога, "где будут обсуждаться вопросы политического переустройства, создания каких-то управляющих органов на определённый период, до полутора лет с тем, чтобы потом провести выборы".
"Если сейчас в Тунисе будут создаваться какие-то властные органы, тогда будет понятно, кому, какому органу передать власть, имея в виду, что Саррадж занимает два поста - глава Президентского совета и председатель ПНС", - добавил Богданов.
Ранее с требованием отложить свою отставку до избрания нового Президентского совета к Сарраджу обратился председатель заседающего в Триполи Высшего государственного совета Ливии Халед Мишри и действующая в Триполи Палата представителей. Также к главе ПНС с таким же призывом обратился министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
Глава ПНС и Президентского совета Ливии Саррадж в сентябре заявил о намерении передать свои полномочия органу исполнительной власти до конца октября. Объявляя о планируемой в октябре отставке, он пояснил, что ожидает к этому сроку завершения работы переговорного комитета и формирования нового Президентского совета Ливии. Саррадж занимает пост главы ПНС Ливии с 31 марта 2016 года.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ. В российском МИДе заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.