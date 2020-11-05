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МИД России прокомментировал отказ Сарраджа покидать пост главы ПНС Ливии
МИД России прокомментировал отказ Сарраджа покидать пост главы ПНС Ливии
Россия считает резонным и логичным решение Фаейза Сарраджа отозвать свою отставку с поста главы ПНС Ливии, чтобы не создавать в стране вакуума власти, заявил... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T10:46
2020-11-05T10:50
халифа хафтар
хайко маас
триполи
реджеп тайип эрдоган
файез ас-саррадж
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ливия
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия считает резонным и логичным решение Фаейза Сарраджа отозвать свою отставку с поста главы ПНС Ливии, чтобы не создавать в стране вакуума власти, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Ранее Саррадж объявил об отзыве своей отставки, "чтобы не создавать политического вакуума". По информации телеканала Al-Arabiya, Саррадж отказался уходить в отставку со своего поста после встреч с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и главой турецкой разведки Хаканом Фиданом.Он напомнил, что в Тунисе в обозримом будущем запланировано проведение форума ливийского национального диалога, "где будут обсуждаться вопросы политического переустройства, создания каких-то управляющих органов на определённый период, до полутора лет с тем, чтобы потом провести выборы".Ранее с требованием отложить свою отставку до избрания нового Президентского совета к Сарраджу обратился председатель заседающего в Триполи Высшего государственного совета Ливии Халед Мишри и действующая в Триполи Палата представителей. Также к главе ПНС с таким же призывом обратился министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.Глава ПНС и Президентского совета Ливии Саррадж в сентябре заявил о намерении передать свои полномочия органу исполнительной власти до конца октября. Объявляя о планируемой в октябре отставке, он пояснил, что ожидает к этому сроку завершения работы переговорного комитета и формирования нового Президентского совета Ливии. Саррадж занимает пост главы ПНС Ливии с 31 марта 2016 года.В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ. В российском МИДе заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.
https://ria.ru/20201023/liviya-1581188105.html
https://ria.ru/20201006/erdogan-1578360259.html
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халифа хафтар, хайко маас, триполи, реджеп тайип эрдоган, файез ас-саррадж, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ливия, в мире

МИД России прокомментировал отказ Сарраджа покидать пост главы ПНС Ливии

10:46 05.11.2020 (обновлено: 10:50 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Ливии Фаез ас-Саррадж
Премьер-министр Ливии Фаез ас-Саррадж - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия считает резонным и логичным решение Фаейза Сарраджа отозвать свою отставку с поста главы ПНС Ливии, чтобы не создавать в стране вакуума власти, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Ранее Саррадж объявил об отзыве своей отставки, "чтобы не создавать политического вакуума". По информации телеканала Al-Arabiya, Саррадж отказался уходить в отставку со своего поста после встреч с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и главой турецкой разведки Хаканом Фиданом.
"Его попросили многие, ливийцы и даже иностранные представители, чтобы не создавать вакуума власти. Он с самого начала сказал, что хотел уйти в отставку до конца октября при том понимании, что будет кому передать власть, что не будет вакуума, что логично и резонно", - сказал Богданов.
Он напомнил, что в Тунисе в обозримом будущем запланировано проведение форума ливийского национального диалога, "где будут обсуждаться вопросы политического переустройства, создания каких-то управляющих органов на определённый период, до полутора лет с тем, чтобы потом провести выборы".
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"Если сейчас в Тунисе будут создаваться какие-то властные органы, тогда будет понятно, кому, какому органу передать власть, имея в виду, что Саррадж занимает два поста - глава Президентского совета и председатель ПНС", - добавил Богданов.
Ранее с требованием отложить свою отставку до избрания нового Президентского совета к Сарраджу обратился председатель заседающего в Триполи Высшего государственного совета Ливии Халед Мишри и действующая в Триполи Палата представителей. Также к главе ПНС с таким же призывом обратился министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
Глава ПНС и Президентского совета Ливии Саррадж в сентябре заявил о намерении передать свои полномочия органу исполнительной власти до конца октября. Объявляя о планируемой в октябре отставке, он пояснил, что ожидает к этому сроку завершения работы переговорного комитета и формирования нового Президентского совета Ливии. Саррадж занимает пост главы ПНС Ливии с 31 марта 2016 года.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ. В российском МИДе заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.
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Халифа ХафтарХайко МаасТриполиРеджеп Тайип ЭрдоганФайез ас-СарраджМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЛивияВ мире
 
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