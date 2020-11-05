https://ria.ru/20201105/sarradzh-1583126536.html

МИД России прокомментировал отказ Сарраджа покидать пост главы ПНС Ливии

МИД России прокомментировал отказ Сарраджа покидать пост главы ПНС Ливии

Россия считает резонным и логичным решение Фаейза Сарраджа отозвать свою отставку с поста главы ПНС Ливии, чтобы не создавать в стране вакуума власти, заявил... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T10:46

2020-11-05T10:46

2020-11-05T10:50

халифа хафтар

хайко маас

триполи

реджеп тайип эрдоган

файез ас-саррадж

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ливия

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Россия считает резонным и логичным решение Фаейза Сарраджа отозвать свою отставку с поста главы ПНС Ливии, чтобы не создавать в стране вакуума власти, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Ранее Саррадж объявил об отзыве своей отставки, "чтобы не создавать политического вакуума". По информации телеканала Al-Arabiya, Саррадж отказался уходить в отставку со своего поста после встреч с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и главой турецкой разведки Хаканом Фиданом.Он напомнил, что в Тунисе в обозримом будущем запланировано проведение форума ливийского национального диалога, "где будут обсуждаться вопросы политического переустройства, создания каких-то управляющих органов на определённый период, до полутора лет с тем, чтобы потом провести выборы".Ранее с требованием отложить свою отставку до избрания нового Президентского совета к Сарраджу обратился председатель заседающего в Триполи Высшего государственного совета Ливии Халед Мишри и действующая в Триполи Палата представителей. Также к главе ПНС с таким же призывом обратился министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.Глава ПНС и Президентского совета Ливии Саррадж в сентябре заявил о намерении передать свои полномочия органу исполнительной власти до конца октября. Объявляя о планируемой в октябре отставке, он пояснил, что ожидает к этому сроку завершения работы переговорного комитета и формирования нового Президентского совета Ливии. Саррадж занимает пост главы ПНС Ливии с 31 марта 2016 года.В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ. В российском МИДе заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.

https://ria.ru/20201023/liviya-1581188105.html

https://ria.ru/20201006/erdogan-1578360259.html

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ливия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

халифа хафтар, хайко маас, триполи, реджеп тайип эрдоган, файез ас-саррадж, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ливия, в мире