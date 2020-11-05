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Вильфанд рассказал о температурных рекордах 2020 года
Вильфанд рассказал о температурных рекордах 2020 года
Средняя температура 2020 года может не превысить рекорд 2016 года, так как возникло явление Ла-Нинья, которое влияет на снижение температуры, сказал научный... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T14:09
2020-11-05T14:09
тихий океан
роман вильфанд
гидрометцентр
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Средняя температура 2020 года может не превысить рекорд 2016 года, так как возникло явление Ла-Нинья, которое влияет на снижение температуры, сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Глобальная температура, осредненная за 9 месяцев, сейчас находится на втором месте. Постепенно она приближается к рекордной температура 2016 года. Может ли нынешний год стал самым теплым? Сейчас вероятность этого заметно снизилась", - сказал Вильфанд журналистам.Он уточнил, что уменьшение вероятности связано с возникновением явления Ла-Нинья, которое обычно снижает температуру.Эль-Ниньо - это естественное явление, связанное с колебаниями температуры поверхности океана в экваториальной части Тихого океана в сочетании с изменениями в циркуляции атмосферы над ним. Оно оказывает значительное влияние на погодные и климатические режимы и такие опасные явления, как ливни, наводнения и засуха. Воздействие Эль-Ниньо, как правило, приводит к повышению глобальных температур, тогда как Ла-Нинья приводит к обратному эффекту.Вильфанд также подтвердил, что нынешний октябрь 2020 года стал самым теплым в Европейской России за всю историю наблюдений."Октябрь на европейской территории страны был самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. В целом по России средняя температура октября находится на третьем месте", - сказал Вильфанд.Он также уточнил, что рекорд тепла был установлен в Центральном федеральном округе, а температура на полярных островах России превышала норму на 10 градусов.
https://ria.ru/20201029/pogoda-1582191700.html
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тихий океан, роман вильфанд, гидрометцентр, здоровье - общество, общество

Вильфанд рассказал о температурных рекордах 2020 года

14:09 05.11.2020
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаРоман Вильфанд
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Средняя температура 2020 года может не превысить рекорд 2016 года, так как возникло явление Ла-Нинья, которое влияет на снижение температуры, сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Глобальная температура, осредненная за 9 месяцев, сейчас находится на втором месте. Постепенно она приближается к рекордной температура 2016 года. Может ли нынешний год стал самым теплым? Сейчас вероятность этого заметно снизилась", - сказал Вильфанд журналистам.
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Он уточнил, что уменьшение вероятности связано с возникновением явления Ла-Нинья, которое обычно снижает температуру.
Эль-Ниньо - это естественное явление, связанное с колебаниями температуры поверхности океана в экваториальной части Тихого океана в сочетании с изменениями в циркуляции атмосферы над ним. Оно оказывает значительное влияние на погодные и климатические режимы и такие опасные явления, как ливни, наводнения и засуха. Воздействие Эль-Ниньо, как правило, приводит к повышению глобальных температур, тогда как Ла-Нинья приводит к обратному эффекту.
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Вильфанд также подтвердил, что нынешний октябрь 2020 года стал самым теплым в Европейской России за всю историю наблюдений.
"Октябрь на европейской территории страны был самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. В целом по России средняя температура октября находится на третьем месте", - сказал Вильфанд.
Он также уточнил, что рекорд тепла был установлен в Центральном федеральном округе, а температура на полярных островах России превышала норму на 10 градусов.
 
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