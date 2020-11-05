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В Аризоне протестующие пытались проникнуть в избирательный центр

В Аризоне протестующие пытались проникнуть в избирательный центр

Избирательный центр в округе Марикопа в штате Аризона закрыл здание, в которое пытались проникнуть собравшиеся вокруг сторонники действующего президента США... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T12:34

2020-11-05T12:34

2020-11-05T12:34

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

аризона

сша

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Избирательный центр в округе Марикопа в штате Аризона закрыл здание, в которое пытались проникнуть собравшиеся вокруг сторонники действующего президента США Дональда Трампа, сообщают местные телеканалы и радиостанции.Как передает телеканал ABC15, толпа сторонников Трампа собралась в среду вечером около избирательного центра в округе Марикопа, когда там продолжался подсчет голосов, и попыталась проникнуть в здание. Нескольким удалось попасть внутрь, они стали задавать вопросы по поводу подсчета голосов, их попросили покинуть здание.Телеканал NBC сообщает, что собрались около 300 человек. Они были с флагами и транспарантами и скандировали, что у Трампа украли голоса. Газета New York Times сообщает, что некоторые из протестующих были вооружены.Радиостанция KTAR передает, что около 22.30 по местному времени центр принял решение закрыть здание из-за опасений по поводу беспорядков.Тем не менее избирательный центр сообщил в Twitter, что подсчет голосов продолжится.Ранее сообщалось, что, согласно прогнозам американских СМИ, кандидат в президенты США от демократов Джо Байден побеждает в ключевом штате Аризона с 11 выборщиками. Байден стал лишь вторым кандидатом-демократом с 1948 года, которому удалось победить в этом штате.По последним прогнозам телеканала Fox News, после подсчета 88% голосов в штате Байден набирает 50,5% голосов, Трамп – 48,1%.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, аризона, сша, в мире