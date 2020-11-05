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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/protesty-1583148629.html
В Аризоне протестующие пытались проникнуть в избирательный центр
В Аризоне протестующие пытались проникнуть в избирательный центр
Избирательный центр в округе Марикопа в штате Аризона закрыл здание, в которое пытались проникнуть собравшиеся вокруг сторонники действующего президента США... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:34
2020-11-05T12:34
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
аризона
сша
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Избирательный центр в округе Марикопа в штате Аризона закрыл здание, в которое пытались проникнуть собравшиеся вокруг сторонники действующего президента США Дональда Трампа, сообщают местные телеканалы и радиостанции.Как передает телеканал ABC15, толпа сторонников Трампа собралась в среду вечером около избирательного центра в округе Марикопа, когда там продолжался подсчет голосов, и попыталась проникнуть в здание. Нескольким удалось попасть внутрь, они стали задавать вопросы по поводу подсчета голосов, их попросили покинуть здание.Телеканал NBC сообщает, что собрались около 300 человек. Они были с флагами и транспарантами и скандировали, что у Трампа украли голоса. Газета New York Times сообщает, что некоторые из протестующих были вооружены.Радиостанция KTAR передает, что около 22.30 по местному времени центр принял решение закрыть здание из-за опасений по поводу беспорядков.Тем не менее избирательный центр сообщил в Twitter, что подсчет голосов продолжится.Ранее сообщалось, что, согласно прогнозам американских СМИ, кандидат в президенты США от демократов Джо Байден побеждает в ключевом штате Аризона с 11 выборщиками. Байден стал лишь вторым кандидатом-демократом с 1948 года, которому удалось победить в этом штате.По последним прогнозам телеканала Fox News, после подсчета 88% голосов в штате Байден набирает 50,5% голосов, Трамп – 48,1%.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
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дональд трамп, джо байден, аризона, сша, в мире

В Аризоне протестующие пытались проникнуть в избирательный центр

12:34 05.11.2020
 
© Фото : Glendale PoliceПолиция на месте стрельбы в торговом комплексе недалеко от американского города Финикс, штат Аризона
Полиция на месте стрельбы в торговом комплексе недалеко от американского города Финикс, штат Аризона - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Фото : Glendale Police
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Избирательный центр в округе Марикопа в штате Аризона закрыл здание, в которое пытались проникнуть собравшиеся вокруг сторонники действующего президента США Дональда Трампа, сообщают местные телеканалы и радиостанции.
Как передает телеканал ABC15, толпа сторонников Трампа собралась в среду вечером около избирательного центра в округе Марикопа, когда там продолжался подсчет голосов, и попыталась проникнуть в здание. Нескольким удалось попасть внутрь, они стали задавать вопросы по поводу подсчета голосов, их попросили покинуть здание.
Телеканал NBC сообщает, что собрались около 300 человек. Они были с флагами и транспарантами и скандировали, что у Трампа украли голоса. Газета New York Times сообщает, что некоторые из протестующих были вооружены.
Радиостанция KTAR передает, что около 22.30 по местному времени центр принял решение закрыть здание из-за опасений по поводу беспорядков.
Протесты в США после выборов президента
© AP Photo / Matt Slocum

Демонстранты вышли на улицы Филадельфии, Портленда, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Орегона.

Протестующие в Филадельфии в ночь подсчета голосов на выборах президента США
1 из 14

Демонстранты вышли на улицы Филадельфии, Портленда, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Орегона.

© AP Photo / Matt Slocum
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez

В центре Портленда протестующие начали бить витрины и кидать в полицейских разные предметы. Группа людей сожгла флаг США.

Протестующие в Портленде поджигают американский флаг
2 из 14

В центре Портленда протестующие начали бить витрины и кидать в полицейских разные предметы. Группа людей сожгла флаг США.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez

Задержаны как минимум десять человек.

Акция протеста в Портленде
3 из 14

Задержаны как минимум десять человек.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
© REUTERS / Goran Tomasevic

У одного из задержанных изъяли винтовку, патроны, самодельную взрывчатку и баллончики с краской.

Женщина c оружием во время акции протеста в Портленде, штат Орегон, США. 4 ноября 2020 года
4 из 14

У одного из задержанных изъяли винтовку, патроны, самодельную взрывчатку и баллончики с краской.

© REUTERS / Goran Tomasevic
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez

Полиция объявила беспорядки в городе бунтом.

Полицейские задерживают протестующего в Портленде, штат Орегон, США
5 из 14

Полиция объявила беспорядки в городе бунтом.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
© REUTERS / Goran Tomasevic

Власти штата Орегон направили в Портленд подразделения Нацгвардии.

Акция протеста в Портленде, штат Орегон, США
6 из 14

Власти штата Орегон направили в Портленд подразделения Нацгвардии.

© REUTERS / Goran Tomasevic
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В Нью-Йорке часть протестующих потребовала учета всех голосов на выборах президента.

Протестующие на улице Нью-Йорка в ночь подсчета голосов на выборах президента США
7 из 14

В Нью-Йорке часть протестующих потребовала учета всех голосов на выборах президента.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

"Президент (Дональд Трамп. — Прим. ред.) говорит, что хочет остановить подсчет в определенных районах. Это несправедливо", — сказал один из участников акции.

Люди на улице Нью-Йорка в ночь подсчета голосов на выборах президента США
8 из 14

"Президент (Дональд Трамп. — Прим. ред.) говорит, что хочет остановить подсчет в определенных районах. Это несправедливо", — сказал один из участников акции.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Мирные демонстрации на Манхэттене со временем переросли в столкновения с полицейскими.

Протестующие на улице Нью-Йорка в ночь подсчета голосов на выборах президента США
9 из 14

Мирные демонстрации на Манхэттене со временем переросли в столкновения с полицейскими.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Протестующие ненадолго перекрыли автомобильное движение и выкрикивали лозунги с призывами к поджогу полицейских участков.

Сотрудники полиции на улице Нью-Йорка в ночь подсчета голосов на выборах президента США
10 из 14

Протестующие ненадолго перекрыли автомобильное движение и выкрикивали лозунги с призывами к поджогу полицейских участков.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Jeenah Moon

Полиция вытеснила демонстрантов с улицы и попыталась сдержать их на тротуарах. Движущихся по проезжей части начали задерживать.

Акция протеста на Манхэттене, Нью-Йорк
11 из 14

Полиция вытеснила демонстрантов с улицы и попыталась сдержать их на тротуарах. Движущихся по проезжей части начали задерживать.

© REUTERS / Jeenah Moon
© REUTERS / Jeenah Moon

Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть тех, кто попытается использовать мирные протесты в целях эскалации насилия.

Акция протеста на Манхэттене, Нью-Йорк
12 из 14

Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть тех, кто попытается использовать мирные протесты в целях эскалации насилия.

© REUTERS / Jeenah Moon
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu

В Лос-Анджелесе демонстранты блокировали железнодорожные пути и отказывались расходиться.

Полиция во время акции протеста в Лос-Анджелесе
13 из 14

В Лос-Анджелесе демонстранты блокировали железнодорожные пути и отказывались расходиться.

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
© REUTERS / Nicholas Pfosi

Не остался в стороне от протестов и Миннеаполис, СМИ сообщили о массовых задержаниях в городе.

Протестующие в Миннеаполисе, штат Миннесота, США
14 из 14

Не остался в стороне от протестов и Миннеаполис, СМИ сообщили о массовых задержаниях в городе.

© REUTERS / Nicholas Pfosi
1 из 14

Демонстранты вышли на улицы Филадельфии, Портленда, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Орегона.

© AP Photo / Matt Slocum
2 из 14

В центре Портленда протестующие начали бить витрины и кидать в полицейских разные предметы. Группа людей сожгла флаг США.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
3 из 14

Задержаны как минимум десять человек.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
4 из 14

У одного из задержанных изъяли винтовку, патроны, самодельную взрывчатку и баллончики с краской.

© REUTERS / Goran Tomasevic
5 из 14

Полиция объявила беспорядки в городе бунтом.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
6 из 14

Власти штата Орегон направили в Портленд подразделения Нацгвардии.

© REUTERS / Goran Tomasevic
7 из 14

В Нью-Йорке часть протестующих потребовала учета всех голосов на выборах президента.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 14

"Президент (Дональд Трамп. — Прим. ред.) говорит, что хочет остановить подсчет в определенных районах. Это несправедливо", — сказал один из участников акции.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 14

Мирные демонстрации на Манхэттене со временем переросли в столкновения с полицейскими.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
10 из 14

Протестующие ненадолго перекрыли автомобильное движение и выкрикивали лозунги с призывами к поджогу полицейских участков.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
11 из 14

Полиция вытеснила демонстрантов с улицы и попыталась сдержать их на тротуарах. Движущихся по проезжей части начали задерживать.

© REUTERS / Jeenah Moon
12 из 14

Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть тех, кто попытается использовать мирные протесты в целях эскалации насилия.

© REUTERS / Jeenah Moon
13 из 14

В Лос-Анджелесе демонстранты блокировали железнодорожные пути и отказывались расходиться.

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
14 из 14

Не остался в стороне от протестов и Миннеаполис, СМИ сообщили о массовых задержаниях в городе.

© REUTERS / Nicholas Pfosi
Тем не менее избирательный центр сообщил в Twitter, что подсчет голосов продолжится.
"Персонал избирательного центра округа Марикопа продолжит работу, которая заключается в проведении выборов во втором по величине избирательном округе в стране. Мы снова опубликуем результаты сегодня вечером, как и планировалось", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что, согласно прогнозам американских СМИ, кандидат в президенты США от демократов Джо Байден побеждает в ключевом штате Аризона с 11 выборщиками. Байден стал лишь вторым кандидатом-демократом с 1948 года, которому удалось победить в этом штате.
По последним прогнозам телеканала Fox News, после подсчета 88% голосов в штате Байден набирает 50,5% голосов, Трамп – 48,1%.
В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденАризонаСШАВ мире
 
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