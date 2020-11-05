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По американским городам прокатилась волна протестов

По американским городам прокатилась волна протестов

На фоне продолжающегося подсчета голосов на выборах президента США по американским городам прокатилась волна протестов, сообщают местные издания и телеканалы. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T14:36

2020-11-05T14:36

2020-11-05T16:52

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

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в мире

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. На фоне продолжающегося подсчета голосов на выборах президента США по американским городам прокатилась волна протестов, сообщают местные издания и телеканалы.Как пишет издание Star Tribune, в городе Миннеаполисе (штат Миннесота) сотни протестующих вышли на федеральную автостраду номер 94. Среди прочего, они выступали против президентства Дональда Трампа и его угрозы обжаловать итоги выборов.Акция началась около 19:45 по местному времени (03:45 мск 5 ноября). Полицейские перекрыли обе полосы и попросили автомобилистов избегать этого района. Движение остановилось в обоих направлениях.Несколько сотен человек задержали. Оформление задержания продолжалось более двух часов. Протестующим приказали сесть на асфальт и ждать, но некоторые включали музыку и танцевали. Затем полиция объявила по громкоговорителю, что на тех, кто сотрудничал, составят протоколы и отпустят. Некоторым, например родителям с детьми, разрешили уйти до оформления. Сообщений о травмах не поступало.Затем полицейские и патрульные на лошадях и в автобусах окружили и задержали протестующих. Их обвиняют в незаконном проникновении и незаконном собрании.Еще одна акция состоялась в Чикаго. Как сообщает газета Chicago Sun Times, как минимум тысяча демонстрантов собрались в центре города с требованием подсчитать каждый голос.Протест проходил на площади Дейли. Организаторы раздавали плакаты с надписями "Остановите Трампа" и "Трамп/Пенс, немедленно уходите". Ораторы обращались к толпе. Затем протестующие прошлись по Мичиган-авеню и Уокер-драйв.Прошли протесты и в Филадельфии (штат Пенсильвания). По данным телеканала CBS Philly, демонстранты собрались в центре города, чтобы убедиться, что каждый голос будет подсчитан. К ним присоединились люди, протестующие из-за убийства полицейскими афроамериканца Уолтера Уоллеса.Кроме того, сообщалось, что в Портленде (штат Орегон) протесты вылились в беспорядки. Как передает Fox News, протестующие бросали коктейль Молотова и стеклянные бутылки. У одного из них нашли ружье. Полиция объявила беспорядки бунтом, задержаны более десяти человек. Власти штата решили задействовать для поддержания общественного порядка Национальную гвардию.Выборы президента США прошли 3 ноября, но победитель пока не назван. В некоторых штатах все еще продолжаются подсчеты. По последним данным, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Действующий президент Дональд Трамп заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его предвыборный штаб намерен требовать пересчета голосов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Протесты во время выборов в США Во время выборов в США прошла серия протестов. С плакатами и транспарантами демонстранты прошли в Сиэттле, Портленде, Орегоне. На улицах дежурят усиленные отряды полиции во избежании наиболее серьезных столкновений. По сообщениям полиции, в Лос-Анджелесе задержаны около 40 протестующих задержаны. 2020-11-05T14:36 true PT1M09S

В Портленде прошли задержания участников протестов Полиция города Портленда, штат Орегон, а также сотрудники патрульной службы задержали нескольких протестующих ночью в среду после окончания президентских выборов в США. 2020-11-05T14:36 true PT2M09S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, пенсильвания, сша, миннесота, в мире