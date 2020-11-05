Установившему манекен президента жителю Перми заменили срок на условный
11:00 05.11.2020 (обновлено: 12:47 05.11.2020)
© Фото : Сетевое издание "59.ру"/Вероника СвизеваАлександр Шабарчин на экране монитора во время заседания Пермского краевого суда. 5 ноября 2020
Александр Шабарчин на экране монитора во время заседания Пермского краевого суда. 5 ноября 2020
ПЕРМЬ, 5 ноя — РИА Новости. Суд апелляционной инстанции заменил реальный срок на условный политическому активисту, участвовавшему в установке в центре Перми в 2018 году манекена главы государства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пермского краевого суда.
В августе Ленинский райсуд Перми признал Александра Шабарчина и Данила Васильева виновными в грубом нарушении общественного порядка (ч. 2 ст. 213 УК России) и приговорил первого к двум годам исправительной колонии общего режима, второго — к году условно. Третий фигурант дела, Александр Эткин, был оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Приговор суда первой инстанции был обжалован.
"Краевой суд изменил приговор, Шабарчину дали два года условно", — рассказала представитель суда.
Ранее об инциденте писали пермские СМИ. Указывалось, что подсудимые в 2018 году в центре Перми установили манекен с лицом Владимира Путина, на груди у манекена была табличка с оскорбительными надписями. Осужденные сняли и выложили в открытый доступ видеоролик, после чего было возбуждено уголовное дело.