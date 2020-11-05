https://ria.ru/20201105/prigovor-1583128958.html

Установившему манекен президента жителю Перми заменили срок на условный

Установившему манекен президента жителю Перми заменили срок на условный

Суд апелляционной инстанции заменил реальный срок на условный политическому активисту, участвовавшему в установке в центре Перми в 2018 году манекена главы... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T11:00

2020-11-05T11:00

2020-11-05T12:47

пермский краевой суд

пермь

происшествия

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ПЕРМЬ, 5 ноя — РИА Новости. Суд апелляционной инстанции заменил реальный срок на условный политическому активисту, участвовавшему в установке в центре Перми в 2018 году манекена главы государства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пермского краевого суда.В августе Ленинский райсуд Перми признал Александра Шабарчина и Данила Васильева виновными в грубом нарушении общественного порядка (ч. 2 ст. 213 УК России) и приговорил первого к двум годам исправительной колонии общего режима, второго — к году условно. Третий фигурант дела, Александр Эткин, был оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Приговор суда первой инстанции был обжалован.Ранее об инциденте писали пермские СМИ. Указывалось, что подсудимые в 2018 году в центре Перми установили манекен с лицом Владимира Путина, на груди у манекена была табличка с оскорбительными надписями. Осужденные сняли и выложили в открытый доступ видеоролик, после чего было возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20200723/1574816056.html

пермь

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пермский краевой суд, пермь, происшествия