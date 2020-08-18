Пермяк установил манекен президента и получил реальный срок

"Александр Шабарчин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Он приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Данилу Васильеву назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год", — рассказала представитель суда.

Третий фигурант дела, Александр Эткин, был оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. За ним сохраняется право на реабилитацию, уточнили в суде. Приговор не вступил в законную силу, в течение 10 дней он может быть обжалован.