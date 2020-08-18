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Пермяк установил манекен президента и получил реальный срок
Суд в Перми признал двух политических активистов, поставивших в центре города в 2018 году манекен главы государства, виновными в грубом нарушении общественного... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T13:57
пермь
происшествия
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https://ria.ru/20180105/1512175316.html
Мало дали...
193
Ну за что ? Была такая передача по ТВ , называлась ,, КУклы ,, все там были , и Путин , и Ельцин , и даже их эффективный менеджер Чубайс .....И ведь никого не сажали ! Так как была хоть какая демократия , а теперь везде цензура ...((((((
129
24
пермь
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574998921_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_08d408e4971321e182b34f59f9d07950.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
пермь, происшествия

Пермяк установил манекен президента и получил реальный срок

13:57 18.08.2020
56657
© АГН "Москва" / Андрей НикеричевСИЗО №6 в Москве
СИЗО №6 в Москве
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
ПЕРМЬ, 18 авг - РИА Новости. Суд в Перми признал двух политических активистов, поставивших в центре города в 2018 году манекен главы государства, виновными в грубом нарушении общественного порядка, одному из них назначен реальный срок, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ленинского райсуда Перми.
"Александр Шабарчин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Он приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Данилу Васильеву назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год", — рассказала представитель суда.
На улицах столицы Якутии появились манекены школьников, собирающихся перейти проезжую часть. 5 января 2018
5 января 2018, 17:31
В Якутске у дорог расставили манекены школьников
Третий фигурант дела, Александр Эткин, был оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. За ним сохраняется право на реабилитацию, уточнили в суде. Приговор не вступил в законную силу, в течение 10 дней он может быть обжалован.
Ранее об инциденте писали пермские СМИ. Указывалось, что подсудимые в 2018 году в центре Перми установили манекен с лицом Владимира Путина, на груди у манекена бал табличка с оскорбительными надписями. Осужденные сняли и выложили в открытый доступ видеоролик, после чего было возбуждено уголовное дело.
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ПермьПроисшествия
Популярные комментарии
Мало дали...
18 августа, 14:34
Константин Иванов
122210464
Ну за что ? Была такая передача по ТВ , называлась ,, КУклы ,, все там были , и Путин , и Ельцин , и даже их эффективный менеджер Чубайс .....И ведь никого не сажали ! Так как была хоть какая демократия , а теперь везде цензура ...((((((
18 августа, 15:19
Двадцатый трест
51200274
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