https://ria.ru/20201105/popugay-1583098641.html

Говорящий попугай спас хозяина от смерти

Говорящий попугай спас хозяина от смерти

Житель Брисбена Антон Нгуен смог спастись во время пожара благодаря своему говорящему попугаю, об этом пишет ABC News. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T04:51

2020-11-05T04:51

2020-11-05T10:21

домашние животные

брисбен

австралия

животные

в мире

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Говорящий попугай спас хозяина от неминуемой гибели

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Житель Брисбена Антон Нгуен смог спастись во время пожара благодаря своему говорящему попугаю, об этом пишет ABC News.Возгорание произошло ночью, когда мужчина спал.После этого австралиец увидел пламя, взял домашнюю птицу и сумку с вещами и быстро покинул дом. При этом мужчина отметил, что не слышал противопожарной сигнализации.Как сообщили в спасательной службе, попугай предупредил австралийца об опасности, громко выкрикивая его имя, и смог разбудить его еще до того, как сработали датчики дыма.

https://ria.ru/20200906/popugay-1576838616.html

брисбен

австралия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

домашние животные, брисбен, австралия, животные, в мире