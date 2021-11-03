https://ria.ru/20211103/popugai-1757575623.html
Как завести говорящего питомца - советы заводчиков по уходу за попугаем
Попугай: виды, породы, названия птиц, описания и какого завести
Как завести говорящего питомца - советы заводчиков по уходу за попугаем
Попугаи — уникальные и яркие представители класса птицы, способные повторять человеческую речь, показывать сложные трюки и подражать поведению своего хозяина. О РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-03T18:53
2021-11-03T18:53
2021-11-03T18:53
попугаи
домашние животные
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757593555_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54831a526c052dfa8fb725c5ac243f20.jpg
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Попугаи — уникальные и яркие представители класса птицы, способные повторять человеческую речь, показывать сложные трюки и подражать поведению своего хозяина. О том, какие виды попугаев есть в природе, названия пород с описанием и правила ухода за птицами от заводчиков — в материале РИА Новости.Описание попугаяЭта красивая экзотическая птица смогла стать домашним любимцем во многих семьях благодаря яркой внешности и высоким умственным способностям.По зоологической классификации попугай относится к семейству попугаевых класса птицы. Первое упоминание этого животного на Руси относят к 1490 году, тогда его в качестве подарка вручили княгине Софье Палеолог.Внешний видПопугая не спутаешь ни с какой другой птицей из-за его нетипично яркого окраса и специфического телосложения. Самая частая расцветка, которая встречается среди попугаев — травянисто-зеленая. А размер питомца может варьироваться от 9,5 см до 1 м. Внешние признаки пернатого зависят от породы, среды обитания и половой принадлежности.ПоведениеВ силу того, что попугаи привыкли жить в стаях или как минимум в паре, они считаются общественными и крайне общительными птицами. Но в их генах заложено осторожное отношение к чужакам и инстинкты самозащиты (эти пернатые способны кусаться и клевать своего врага). Что касается интеллекта, даже при том, что человек считает таких птиц смышлеными, все же их ум недооценен. Многие исследования показали, что попугаи способны к сложному поведению, т.е. близки к крупным приматам — могут использовать разные методы для достижения цели (например, открыть самостоятельно клетку, сортировать игрушечные детали), смотреть телевизор, реагируя на происходящее на экране, считать.ВидыНасчитывается примерно 330 видов попугаев, которые отличаются уникальным оперением и повадками. Среди них ара, волнистые, жако, какаду, кореллы, неразлучники, прыгающие, розеллы, роскошные горные, роскошные баррабандовы, сенегальские, скалистые, травяные, эклектусы и др.АмазоныЯркая и сообразительная птица обитает в Америке и на Антильских островах. На планете существует около 30 разновидностей амазонов, но все они имеют схожие черты — внушительные габариты и преобладающий зеленый цвет.АраОдин из самых частых представителей попугаевых в фильмах. Такие птицы считаются крупнейшими из семейства. Их окрас включает зеленый, красный, желтый, оранжевый, синий и голубой цвета. У ара есть отличительная особенность — их лапы обладают повышенной чувствительностью к вибрациям, благодаря чему эти попугаи чувствуют приближение других животных издалека.АратингиИгривые птицы с преобладающим ярко-желтым оттенком перьев. Отличаются дружелюбием и любопытностью, очень преданны и с радостью учатся разным командам и словам.БелобрюхиеЛюбимый формат передвижения у белобрюхих попугаев — прыжки. Несмотря на свою активность и незаурядный ум, питомцы этой породы не способны запоминать речь.ВисячиеНебольшие пернатые с преимущественно зеленым окрасом. Эта порода довольно певучая, но плохо переносит неволю. Названием птицы обязаны необычному способу отдыха — они любят спать, вися на ветке головой вниз.ВеерныеПопугаи с необычным воротником из перьев на шее в виде веера, который в природе служит для отпугивания других животных. Он раскрывается, когда птица испытывает страх или раздражение.ВолнистыеПорода, наиболее распространенная среди домашних питомцев. Небольшие птицы с окрасом на спинке в виде волн, любящие поговорить и пощебетать. Кроме того, эти попугаи — лидеры в скорости полета среди остальных представителей семейства и могут ускоряться до 120 км/ч.ВоробьиныеМелкая порода попугаев с зелеными перьями. По сравнению с волнистыми эти птицы более тихие, но при этом бесстрашные — такая птаха способна покусать врага, даже если тот в разы больше нее.ВоротничковыеМиролюбивые птицы с желтым воротничком на шее и спокойным характером. Они не любят шуметь, но при этом предпочитают активный образ жизни. Потому размер клетки должен быть внушительным, чтобы пернатые могли летать.ДятловыеКарликовая и крайне шустрая птичка. Способна быть хорошим другом для своего хозяина, но не собеседником. Этой разновидности не свойственно воспроизведение человеческой речи.ЖакоСчитается самой сообразительной породой попугаев, но в то же время самой непростой по характеру. Жако способны “считывать” эмоции у людей и осознанно произносить слова, потому стоит аккуратнее выражаться в их присутствии.Зеленощекие краснохвостыеПо-другому еще называют “пиррура”. Традиционный зеленый окрас птицы дополняется характерными красным оттенком хвоста. Отличительная особенность от многих других попугаев у этой породы в том, что она более флегматичная — не любит подвижные игры и излишнюю активность.ЗемляныеУ этих попугаев нет привычного для птиц навыка летать, они предпочитают передвигаться по земле. Для содержания в неволе не совсем подходят из-за специфического сильного запаха и сложности в приобретении — земляные попугаи относятся к исчезающему виду.Их довольно сложно найти у заводчиков и цена высока.ИзумрудныеШумные птицы с изумрудным цветом перьев и доброжелательным характером. Но несмотря на то, что легко привыкают к людям, ручными они становятся не всегда, из-за этого не совсем подходят для роли домашнего питомца.КакадуЭти большие и преданные попугаи с хохолком на голове — одни из самых необычных по характеру птиц. Их умственные способности позволяют быстро запоминать звуки и даже ритм. Но нужно быть готовым к тому, что с этими пернатыми можно будет попрощаться с тишиной в доме лет так на 80-90.КакапоКрупные попугаеобразные, которые сильно схожи с совами благодаря форме “лица” и массивному клюву. Такие птицы не содержатся в неволе из-за того, что находятся на грани исчезновения, но при этом даже в дикой природе они отличаются открытым дружелюбием к человеку и не боятся общения.КакарикиЯркие и подвижные пернатые, которые всегда любят себе находить какое-нибудь занятие — попрыгать, вскопать землю или поискать деликатесы. Но если держать таких птиц в неволе, то необходимо предоставлять им много места для полетов.КеаПопугай в виде маленькой “копии” орла или ястреба. Этот вид хищный и, по некоторым данным, нападает даже на овец. Кеа настоящие интеллектуалы, в природе предпочитающие жить на высоких склонах, среди туманов и ветров. Для домашней жизни не совсем подходят из-за своего дикого нрава и любви к высоким полетам.КонголезскиеСпокойные птицы с разноцветным окрасом, любящие иногда поговорить и посвистеть. Их характер, хоть и считается покладистым, требует воспитания с самых первых дней, т.к. конголезские попугаи любят доминировать и кусаться.КореллыПочти такие же популярные попугаи среди домашних питомцев, как и волнистые. Они отличаются необычным оперением — длинным желтым хохолком и заостренными крыльями. Такие птицы хорошо поддаются дрессировке, но крайне пугливы, потому нуждаются в более трепетном отношении.КоролевскиеЭффектные пернатые преимущественно красного окраса. Им свойственно выбирать себе единственного друга среди всех домочадцев, с которым они будут с удовольствием играть и общаться. Сложно угадать, кто именно станет “избранным” в глаза королевского попугая из-за его независимого характера.ЛориевыеКрайне колоритные птицы, которых сложно перепутать с другими. Их часто зовут “клоунами” из-за яркой расцветки оперения. Эти попугаи неравнодушны к людям — любят заботу, внимание, ласку и игры. Их можно смело отнести к тем породам, которые лучше всего подходят для жизни с человеком.ЛенточныеМожно заметить небольшое сходство ленточного попугая с волнистым благодаря черным полосам на крыльях и спине. По характеру такие птицы тихие и спокойные, не любят шума и предпочитают вести себя отстраненно. Что касается жизни в неволе — эта порода считается редкой и ее не так просто найти.МонахНазвание этих птиц произошло от старинных монашеских одеваний — шея, спина и крылья зеленые, грудка с белым воротником, а голова с пепельным пятном. По своим повадкам отчасти напоминают голубей и могут спокойно расхаживать по улицам городов Испании или Аргентины, воруя еду. В неволе они обычно живут хорошо и находят общий язык с человеком.Попугай-вазаПтицы с необычно длинной шеей, как горлышко у вазы. Внешне похожи на голубей серым цветом и при этом имеют отличительную особенность в стиле жизни — самки создают гарем из 3-8 самцов, успешно доминируя в стае. Этот вид редко содержат в неволе из-за непримечательного окраса, однако он способен на преданность и любовь к своему хозяину.НеразлучникиПопугаи этой породы бывают разных окрасов от зеленого и оранжевого до кобальтового. Их часто берут на содержание сразу двоих, так как в природе они привыкли жить парами и считаются однолюбами. Характер у неразлучников добрый, они быстро привыкают к своим хозяевам и неприхотливы в уходе.ОжереловыеОжереловые попугаи относятся к несложным в воспитании и уходе птицам. Они умны, дружелюбны и поддаются обучению. Название этой породы произошло от необычного черного “ожерелья” на шее на зеленом фоне.ОрлиныеМассивные и привередливые в питании, но смышленые создания, которые относятся к редким видам и отличаются медленным полетом. Их можно содержать в неволе.ПевчиеНекрупные птицы с вокальным талантом и светлым окрасом зеленых и желтых оттенков. Самцы способны агрессивно защищать свою территорию, если встретят соперников, но в целом порода считается спокойной.Попугаи-пионусыЕсли хочется приобрести птицу, которая не будет требовать к себе много внимания, то попугаи-пионусы для этого подходят. Они любят наблюдать за происходящим, спокойно сидя в сторонке. Неконфликтность и спокойствие — главные черты их характера.Как ухаживатьРекомендациями по уходу за попугаями поделился с РИА Новости Евгений Иванов, заводчик попугаев и сооснователь питомника "Аратинга”:“Главные факторы содержания попугая — это правильный рацион, просторная и чистая клетка, регулярные полеты, социализация, гигиена кормушек, умеренная продолжительность светового дня, развивающие игрушки, водные процедуры, соблюдение мер безопасности в доме и профилактические осмотры у врача”.Помимо этого, эксперт рекомендует не курить рядом с птицами и не применять аэрозольные распылители (освежители воздуха и т.д.).РазведениеРазведение попугаев — это трудоемкий и ответственный процесс, который требует соблюдения нескольких важных правил:Чем болеютК самым распространенным заболеваниям попугаев относят болезни дыхательных путей (синусит, ринит), болезни глаз (конъюнктивит, язва) и заражения паразитами, в том числе клещами и гельминтами.Предположить, что птица больна, можно по ее поведению. Часто при этом она сидит нахохлившись с закрытыми глазами, выщипывает перья. Могут присутствовать выделения из глаз или носа.Сколько лет живутВ зависимости от вида попугая, пернатое способно прожить в подходящих для себя условиях от 10 до 90 лет. Как правило, птицы небольшого размера живут, в среднем, до 15 лет. В то время как крупные считаются долгожителями — от 30 лет и более.Выбор попугая: советы экспертовКак выбрать попугая, рассказала РИА Новости Инна Иванова, заводчик попугаев и сооснователь питомника "Аратинга”:“К примеру, в семье с маленькими детьми можно заводить ручного выкормыша (то есть попугая, изначально рожденного в неволе) какаду. Поскольку этот вид очень ласковый, артистичный, любит петь и танцевать, и к тому же, очень добродушный”, — поясняет эксперт.Также, по ее словам, если люди хотят говорящего попугая, то можно завести краснохвостого жако, он является чемпионом по болтливости. Птица очень интеллектуальна, способна к имитации звуков и человеческой речи. Может запоминать до 1500 слов, говорить предложениями и даже читать стихи. Другой вариант — добрый попугай ара. Их берут в основном семьи, которые живут в частных домах, поскольку для таких птиц содержания требуется немало места.
https://ria.ru/20210927/kazuary-1752055930.html
https://ria.ru/20210730/ptitsy-1743653996.html
https://ria.ru/20210401/ptitsa-1603791504.html
https://ria.ru/20210401/ptitsy-1603859627.html
https://ria.ru/20210520/strizhi-1732326369.html
https://ria.ru/20211101/okeaniya-1757198029.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757593555_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_69df262be23c41e48afaedc50b671aa2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
попугаи, домашние животные, россия
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости.
Попугаи — уникальные и яркие представители класса птицы, способные повторять человеческую речь, показывать сложные трюки и подражать поведению своего хозяина. О том, какие виды попугаев
есть в природе, названия пород с описанием и правила ухода за птицами от заводчиков — в материале РИА Новости.
Описание попугая
Эта красивая экзотическая птица смогла стать домашним любимцем во многих семьях благодаря яркой внешности и высоким умственным способностям.
По зоологической классификации попугай относится к семейству попугаевых класса птицы. Первое упоминание этого животного на Руси относят к 1490 году, тогда его в качестве подарка вручили княгине Софье Палеолог.
Внешний вид
Попугая не спутаешь ни с какой другой птицей из-за его нетипично яркого окраса и специфического телосложения. Самая частая расцветка, которая встречается среди попугаев — травянисто-зеленая. А размер питомца может варьироваться от 9,5 см до 1 м. Внешние признаки пернатого зависят от породы, среды обитания и половой принадлежности.
Поведение
В силу того, что попугаи привыкли жить в стаях или как минимум в паре, они считаются общественными и крайне общительными птицами. Но в их генах заложено осторожное отношение к чужакам и инстинкты самозащиты (эти пернатые способны кусаться и клевать своего врага). Что касается интеллекта, даже при том, что человек считает таких птиц смышлеными, все же их ум недооценен. Многие исследования показали, что попугаи способны к сложному поведению, т.е. близки к крупным приматам — могут использовать разные методы для достижения цели (например, открыть самостоятельно клетку, сортировать игрушечные детали), смотреть телевизор, реагируя на происходящее на экране, считать.
Виды
Насчитывается примерно 330 видов попугаев, которые отличаются уникальным оперением и повадками. Среди них ара, волнистые, жако, какаду, кореллы, неразлучники, прыгающие, розеллы, роскошные горные, роскошные баррабандовы, сенегальские, скалистые, травяные, эклектусы и др.
Виды попугаев
Продолжительность жизни
Вес
Размер
Амазоны
до 70 лет
до 500 г
до 40 см
Ара
до 80 лет
до 2 кг
до 100 см
Аратинги
до 15 лет
до 120 г
до 35 см
Белобрюхие
до 25 лет
до 170 г
до 23 см
Висячие
до 15 лет
до 50 г
до 16 см
Веерные
до 40 лет
до 275 г
до 35 см
Волнистые
до 18 лет
до 44 г
до 20 см
Воробьиные
до 18 лет
до 30 г
до 17 см
Воротничковые
до 30 лет
до 160 г
до 40 см
Дятловые
до 15 лет
до 12 г
до 10 см
Жако
до 90 лет
до 410 г
до 28 см
Зеленощекие краснохвостые
до 18 лет
до 100 г
до 25 см
Земляные
до 15 лет
до 300 г
до 30 см
Изумрудные
до 30 лет
до 160 г
до 37 см
Какаду
до 90 лет
до 1,2 кг
до 70 см
Какапо
до 95 лет
до 2,2 кг
до 60 см
Какарики
до 20 лет
до 90 г
до 30 см
Кеа
до 50 лет
до 1 кг
до 46 см
Конголезские
до 60 лет
до 300 г
до 29 см
Кореллы
до 10 лет
до 150 г
до 35 см
Королевские
до 20 лет
до 2 кг
до 61 см
Лориевые
до 20 лет
до 130 г
до 38 см
Ленточные
до 20 лет
до 150 г
до 23 см
Монах
до 30 лет
до 150 г
до 30 см
Попугай-ваза
до 55 лет
до 315 г
до 50 см
Неразлучники
до 15 лет
до 50 г
до 18 см
Ожереловые
до 12 лет
до 125 г
до 58 см
Орлиные
до 40 лет
до 1 кг
до 50 см
Певчие
до 25 лет
до 60 г
до 27 см
Попугаи-пионусы
до 45 лет
до 245 г
до 28 см
Амазоны
Яркая и сообразительная птица обитает в Америке и на Антильских островах. На планете существует около 30 разновидностей амазонов, но все они имеют схожие черты — внушительные габариты и преобладающий зеленый цвет.
Ара
Один из самых частых представителей попугаевых в фильмах. Такие птицы считаются крупнейшими из семейства. Их окрас включает зеленый, красный, желтый, оранжевый, синий и голубой цвета. У ара есть отличительная особенность — их лапы обладают повышенной чувствительностью к вибрациям, благодаря чему эти попугаи чувствуют приближение других животных издалека.
Аратинги
Игривые птицы с преобладающим ярко-желтым оттенком перьев. Отличаются дружелюбием и любопытностью, очень преданны и с радостью учатся разным командам и словам.
Белобрюхие
Любимый формат передвижения у белобрюхих попугаев — прыжки. Несмотря на свою активность и незаурядный ум, питомцы этой породы не способны запоминать речь.
Висячие
Небольшие пернатые с преимущественно зеленым окрасом. Эта порода довольно певучая, но плохо переносит неволю. Названием птицы обязаны необычному способу отдыха — они любят спать, вися на ветке головой вниз.
Веерные
Попугаи с необычным воротником из перьев на шее в виде веера, который в природе служит для отпугивания других животных. Он раскрывается, когда птица испытывает страх или раздражение.
Волнистые
Порода, наиболее распространенная среди домашних питомцев. Небольшие птицы с окрасом на спинке в виде волн, любящие поговорить и пощебетать. Кроме того, эти попугаи — лидеры в скорости полета среди остальных представителей семейства и могут ускоряться до 120 км/ч.
Воробьиные
Мелкая порода попугаев с зелеными перьями. По сравнению с волнистыми эти птицы более тихие, но при этом бесстрашные — такая птаха способна покусать врага, даже если тот в разы больше нее.
Воротничковые
Миролюбивые птицы с желтым воротничком на шее и спокойным характером. Они не любят шуметь, но при этом предпочитают активный образ жизни. Потому размер клетки должен быть внушительным, чтобы пернатые могли летать.
Дятловые
Карликовая и крайне шустрая птичка. Способна быть хорошим другом для своего хозяина, но не собеседником. Этой разновидности не свойственно воспроизведение человеческой речи.
Жако
Считается самой сообразительной породой попугаев, но в то же время самой непростой по характеру. Жако способны “считывать” эмоции у людей и осознанно произносить слова, потому стоит аккуратнее выражаться в их присутствии.
Зеленощекие краснохвостые
По-другому еще называют “пиррура”. Традиционный зеленый окрас птицы дополняется характерными красным оттенком хвоста. Отличительная особенность от многих других попугаев у этой породы в том, что она более флегматичная — не любит подвижные игры и излишнюю активность.
Земляные
У этих попугаев нет привычного для птиц навыка летать, они предпочитают передвигаться по земле. Для содержания в неволе не совсем подходят из-за специфического сильного запаха и сложности в приобретении — земляные попугаи относятся к исчезающему виду.Их довольно сложно найти у заводчиков и цена высока.
Изумрудные
Шумные птицы с изумрудным цветом перьев и доброжелательным характером. Но несмотря на то, что легко привыкают к людям, ручными они становятся не всегда, из-за этого не совсем подходят для роли домашнего питомца.
Какаду
Эти большие и преданные попугаи с хохолком на голове — одни из самых необычных по характеру птиц. Их умственные способности позволяют быстро запоминать звуки и даже ритм. Но нужно быть готовым к тому, что с этими пернатыми можно будет попрощаться с тишиной в доме лет так на 80-90.
Какапо
Крупные попугаеобразные, которые сильно схожи с совами благодаря форме “лица” и массивному клюву. Такие птицы не содержатся в неволе из-за того, что находятся на грани исчезновения, но при этом даже в дикой природе они отличаются открытым дружелюбием к человеку и не боятся общения.
Какарики
Яркие и подвижные пернатые, которые всегда любят себе находить какое-нибудь занятие — попрыгать, вскопать землю или поискать деликатесы. Но если держать таких птиц в неволе, то необходимо предоставлять им много места для полетов.
Кеа
Попугай в виде маленькой “копии” орла или ястреба. Этот вид хищный и, по некоторым данным, нападает даже на овец. Кеа настоящие интеллектуалы, в природе предпочитающие жить на высоких склонах, среди туманов и ветров. Для домашней жизни не совсем подходят из-за своего дикого нрава и любви к высоким полетам.
Конголезские
Спокойные птицы с разноцветным окрасом, любящие иногда поговорить и посвистеть. Их характер, хоть и считается покладистым, требует воспитания с самых первых дней, т.к. конголезские попугаи любят доминировать и кусаться.
Кореллы
Почти такие же популярные попугаи среди домашних питомцев, как и волнистые. Они отличаются необычным оперением — длинным желтым хохолком и заостренными крыльями. Такие птицы хорошо поддаются дрессировке, но крайне пугливы, потому нуждаются в более трепетном отношении.
Королевские
Эффектные пернатые преимущественно красного окраса. Им свойственно выбирать себе единственного друга среди всех домочадцев, с которым они будут с удовольствием играть и общаться. Сложно угадать, кто именно станет “избранным” в глаза королевского попугая из-за его независимого характера.
Лориевые
Крайне колоритные птицы, которых сложно перепутать с другими. Их часто зовут “клоунами” из-за яркой расцветки оперения. Эти попугаи неравнодушны к людям — любят заботу, внимание, ласку и игры. Их можно смело отнести к тем породам, которые лучше всего подходят для жизни с человеком.
Ленточные
Можно заметить небольшое сходство ленточного попугая с волнистым благодаря черным полосам на крыльях и спине. По характеру такие птицы тихие и спокойные, не любят шума и предпочитают вести себя отстраненно. Что касается жизни в неволе — эта порода считается редкой и ее не так просто найти.
Монах
Название этих птиц произошло от старинных монашеских одеваний — шея, спина и крылья зеленые, грудка с белым воротником, а голова с пепельным пятном. По своим повадкам отчасти напоминают голубей и могут спокойно расхаживать по улицам городов Испании или Аргентины, воруя еду. В неволе они обычно живут хорошо и находят общий язык с человеком.
Попугай-ваза
Птицы с необычно длинной шеей, как горлышко у вазы. Внешне похожи на голубей серым цветом и при этом имеют отличительную особенность в стиле жизни — самки создают гарем из 3-8 самцов, успешно доминируя в стае. Этот вид редко содержат в неволе из-за непримечательного окраса, однако он способен на преданность и любовь к своему хозяину.
Неразлучники
Попугаи этой породы бывают разных окрасов от зеленого и оранжевого до кобальтового. Их часто берут на содержание сразу двоих, так как в природе они привыкли жить парами и считаются однолюбами. Характер у неразлучников добрый, они быстро привыкают к своим хозяевам и неприхотливы в уходе.
Ожереловые
Ожереловые попугаи относятся к несложным в воспитании и уходе птицам. Они умны, дружелюбны и поддаются обучению. Название этой породы произошло от необычного черного “ожерелья” на шее на зеленом фоне.
Орлиные
Массивные и привередливые в питании, но смышленые создания, которые относятся к редким видам и отличаются медленным полетом. Их можно содержать в неволе.
Певчие
Некрупные птицы с вокальным талантом и светлым окрасом зеленых и желтых оттенков. Самцы способны агрессивно защищать свою территорию, если встретят соперников, но в целом порода считается спокойной.
Попугаи-пионусы
Если хочется приобрести птицу, которая не будет требовать к себе много внимания, то попугаи-пионусы для этого подходят. Они любят наблюдать за происходящим, спокойно сидя в сторонке. Неконфликтность и спокойствие — главные черты их характера.
Как ухаживать
Рекомендациями по уходу за попугаями поделился с РИА Новости Евгений Иванов, заводчик попугаев и сооснователь питомника "Аратинга”:
“Главные факторы содержания попугая — это правильный рацион, просторная и чистая клетка, регулярные полеты, социализация, гигиена кормушек, умеренная продолжительность светового дня, развивающие игрушки, водные процедуры, соблюдение мер безопасности в доме и профилактические осмотры у врача”.
—Правильный рацион — это 50 процентов здоровья птицы. Попугаям необходимы фрукты, овощи, ягоды, веточный корм, пророщенные, зеленые и запаренные корма, глина и чистая вода. Подобрать подходящий рацион поможет орнитолог или посоветует готовую смесь консультант в зоомагазине.
—Просторная и чистая клетка — из-за антисанитарии в своем доме птица может заболеть. Накопившуюся грязь на жерди и на поддоне необходимо счищать и смывать водой. Подстилку в клетке меняют по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю.
—Регулярные полеты — без оптимальной нагрузки крылья атрофируются, и птица вообще перестанет летать. Во время полета улучшается обмен веществ и пищеварение, повышается общий тонус организма. Поэтому важно подготовить комнату перед прогулкой — закрыть окна и двери, и помнить, что пернатые могут испачкать территорию.
—Социализация — любой попугай нуждается в общении. Без него птица может начать скучать и даже страдать различными заболеваниями на фоне стресса.
—Гигиена кормушек и поилок — посуду промывают теплой водой с небольшим количеством соды. На стенках не должна оставаться слизь, в которой заводятся болезнетворные микробы. Остатки корма нужно выбрасывать.
—Умеренная продолжительность светового дня — слишком короткий или продолжительный день отрицательно влияет на птицу, так как в первом случае она не успевает съесть дневную норму кормов, во втором — свет мешает нормальному отдыху и нарушает режим дня. Следует посоветоваться с орнитологом и подобрать оптимальный режим сна и бодрствования (время накрывания клетки).
—Развивающие игрушки — с ними птица не дает себе скучать.
—Водные процедуры — многие пернатые любят купаться. Для этого можно купить специальную ванночку в клетку.
—Соблюдение мер безопасности в доме — попугай может сесть на недавно выключенную не остывшую электроплиту, а электрический шнур перегрызает в считанные секунды. Где бы свободно ни летал попугай, необходимо исключить для него доступ к любым потенциально опасным предметам.
—Профилактические осмотры у специалиста — посещать грамотного орнитолога важно минимум 1-2 раза в год. Часто владелец замечает появление заболеваний уже на последних стадиях, когда лечение бесполезно.
Помимо этого, эксперт рекомендует не курить рядом с птицами и не применять аэрозольные распылители (освежители воздуха и т.д.).
Разведение
Разведение попугаев — это трудоемкий и ответственный процесс, который требует соблюдения нескольких важных правил:
—правильный подбор пары (нельзя скрещивать родственных попугаев или настаивать на общении самца и самки — важно, чтобы пара образовалась естественным образом);
—необходимо дождаться подходящего возраста попугаев (у каждого вида они разнятся);
—подготовка правильного гнезда и клетки с учетом особенностей породы;
—соблюдение полноценного рациона и постоянный доступ к чистой воде;
—обязательно отсаживать потомство после того, как птенцы окрепнут (у каждого вида сроки могут быть разными, например, у волнистых — это период после 5 недель).
Чем болеют
К самым распространенным заболеваниям попугаев относят болезни дыхательных путей (синусит, ринит), болезни глаз (конъюнктивит, язва) и заражения паразитами, в том числе клещами и гельминтами.
Предположить, что птица больна, можно по ее поведению. Часто при этом она сидит нахохлившись с закрытыми глазами, выщипывает перья. Могут присутствовать выделения из глаз или носа.
Сколько лет живут
В зависимости от вида попугая, пернатое способно прожить в подходящих для себя условиях от 10 до 90 лет. Как правило, птицы небольшого размера живут, в среднем, до 15 лет. В то время как крупные считаются долгожителями — от 30 лет и более.
Выбор попугая: советы экспертов
Как выбрать попугая, рассказала РИА Новости Инна Иванова, заводчик попугаев и сооснователь питомника "Аратинга”:
“К примеру, в семье с маленькими детьми можно заводить ручного выкормыша (то есть попугая, изначально рожденного в неволе) какаду. Поскольку этот вид очень ласковый, артистичный, любит петь и танцевать, и к тому же, очень добродушный”, — поясняет эксперт.
Также, по ее словам, если люди хотят говорящего попугая, то можно завести краснохвостого жако, он является чемпионом по болтливости. Птица очень интеллектуальна, способна к имитации звуков и человеческой речи. Может запоминать до 1500 слов, говорить предложениями и даже читать стихи. Другой вариант — добрый попугай ара. Их берут в основном семьи, которые живут в частных домах, поскольку для таких птиц содержания требуется немало места.