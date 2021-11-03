https://ria.ru/20211103/popugai-1757575623.html

Как завести говорящего питомца - советы заводчиков по уходу за попугаем

Попугай: виды, породы, названия птиц, описания и какого завести

Как завести говорящего питомца - советы заводчиков по уходу за попугаем

Попугаи — уникальные и яркие представители класса птицы, способные повторять человеческую речь, показывать сложные трюки и подражать поведению своего хозяина. О РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-03T18:53

2021-11-03T18:53

2021-11-03T18:53

попугаи

домашние животные

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757593555_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54831a526c052dfa8fb725c5ac243f20.jpg

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Попугаи — уникальные и яркие представители класса птицы, способные повторять человеческую речь, показывать сложные трюки и подражать поведению своего хозяина. О том, какие виды попугаев есть в природе, названия пород с описанием и правила ухода за птицами от заводчиков — в материале РИА Новости.Описание попугаяЭта красивая экзотическая птица смогла стать домашним любимцем во многих семьях благодаря яркой внешности и высоким умственным способностям.По зоологической классификации попугай относится к семейству попугаевых класса птицы. Первое упоминание этого животного на Руси относят к 1490 году, тогда его в качестве подарка вручили княгине Софье Палеолог.Внешний видПопугая не спутаешь ни с какой другой птицей из-за его нетипично яркого окраса и специфического телосложения. Самая частая расцветка, которая встречается среди попугаев — травянисто-зеленая. А размер питомца может варьироваться от 9,5 см до 1 м. Внешние признаки пернатого зависят от породы, среды обитания и половой принадлежности.ПоведениеВ силу того, что попугаи привыкли жить в стаях или как минимум в паре, они считаются общественными и крайне общительными птицами. Но в их генах заложено осторожное отношение к чужакам и инстинкты самозащиты (эти пернатые способны кусаться и клевать своего врага). Что касается интеллекта, даже при том, что человек считает таких птиц смышлеными, все же их ум недооценен. Многие исследования показали, что попугаи способны к сложному поведению, т.е. близки к крупным приматам — могут использовать разные методы для достижения цели (например, открыть самостоятельно клетку, сортировать игрушечные детали), смотреть телевизор, реагируя на происходящее на экране, считать.ВидыНасчитывается примерно 330 видов попугаев, которые отличаются уникальным оперением и повадками. Среди них ара, волнистые, жако, какаду, кореллы, неразлучники, прыгающие, розеллы, роскошные горные, роскошные баррабандовы, сенегальские, скалистые, травяные, эклектусы и др.АмазоныЯркая и сообразительная птица обитает в Америке и на Антильских островах. На планете существует около 30 разновидностей амазонов, но все они имеют схожие черты — внушительные габариты и преобладающий зеленый цвет.АраОдин из самых частых представителей попугаевых в фильмах. Такие птицы считаются крупнейшими из семейства. Их окрас включает зеленый, красный, желтый, оранжевый, синий и голубой цвета. У ара есть отличительная особенность — их лапы обладают повышенной чувствительностью к вибрациям, благодаря чему эти попугаи чувствуют приближение других животных издалека.АратингиИгривые птицы с преобладающим ярко-желтым оттенком перьев. Отличаются дружелюбием и любопытностью, очень преданны и с радостью учатся разным командам и словам.БелобрюхиеЛюбимый формат передвижения у белобрюхих попугаев — прыжки. Несмотря на свою активность и незаурядный ум, питомцы этой породы не способны запоминать речь.ВисячиеНебольшие пернатые с преимущественно зеленым окрасом. Эта порода довольно певучая, но плохо переносит неволю. Названием птицы обязаны необычному способу отдыха — они любят спать, вися на ветке головой вниз.ВеерныеПопугаи с необычным воротником из перьев на шее в виде веера, который в природе служит для отпугивания других животных. Он раскрывается, когда птица испытывает страх или раздражение.ВолнистыеПорода, наиболее распространенная среди домашних питомцев. Небольшие птицы с окрасом на спинке в виде волн, любящие поговорить и пощебетать. Кроме того, эти попугаи — лидеры в скорости полета среди остальных представителей семейства и могут ускоряться до 120 км/ч.ВоробьиныеМелкая порода попугаев с зелеными перьями. По сравнению с волнистыми эти птицы более тихие, но при этом бесстрашные — такая птаха способна покусать врага, даже если тот в разы больше нее.ВоротничковыеМиролюбивые птицы с желтым воротничком на шее и спокойным характером. Они не любят шуметь, но при этом предпочитают активный образ жизни. Потому размер клетки должен быть внушительным, чтобы пернатые могли летать.ДятловыеКарликовая и крайне шустрая птичка. Способна быть хорошим другом для своего хозяина, но не собеседником. Этой разновидности не свойственно воспроизведение человеческой речи.ЖакоСчитается самой сообразительной породой попугаев, но в то же время самой непростой по характеру. Жако способны “считывать” эмоции у людей и осознанно произносить слова, потому стоит аккуратнее выражаться в их присутствии.Зеленощекие краснохвостыеПо-другому еще называют “пиррура”. Традиционный зеленый окрас птицы дополняется характерными красным оттенком хвоста. Отличительная особенность от многих других попугаев у этой породы в том, что она более флегматичная — не любит подвижные игры и излишнюю активность.ЗемляныеУ этих попугаев нет привычного для птиц навыка летать, они предпочитают передвигаться по земле. Для содержания в неволе не совсем подходят из-за специфического сильного запаха и сложности в приобретении — земляные попугаи относятся к исчезающему виду.Их довольно сложно найти у заводчиков и цена высока.ИзумрудныеШумные птицы с изумрудным цветом перьев и доброжелательным характером. Но несмотря на то, что легко привыкают к людям, ручными они становятся не всегда, из-за этого не совсем подходят для роли домашнего питомца.КакадуЭти большие и преданные попугаи с хохолком на голове — одни из самых необычных по характеру птиц. Их умственные способности позволяют быстро запоминать звуки и даже ритм. Но нужно быть готовым к тому, что с этими пернатыми можно будет попрощаться с тишиной в доме лет так на 80-90.КакапоКрупные попугаеобразные, которые сильно схожи с совами благодаря форме “лица” и массивному клюву. Такие птицы не содержатся в неволе из-за того, что находятся на грани исчезновения, но при этом даже в дикой природе они отличаются открытым дружелюбием к человеку и не боятся общения.КакарикиЯркие и подвижные пернатые, которые всегда любят себе находить какое-нибудь занятие — попрыгать, вскопать землю или поискать деликатесы. Но если держать таких птиц в неволе, то необходимо предоставлять им много места для полетов.КеаПопугай в виде маленькой “копии” орла или ястреба. Этот вид хищный и, по некоторым данным, нападает даже на овец. Кеа настоящие интеллектуалы, в природе предпочитающие жить на высоких склонах, среди туманов и ветров. Для домашней жизни не совсем подходят из-за своего дикого нрава и любви к высоким полетам.КонголезскиеСпокойные птицы с разноцветным окрасом, любящие иногда поговорить и посвистеть. Их характер, хоть и считается покладистым, требует воспитания с самых первых дней, т.к. конголезские попугаи любят доминировать и кусаться.КореллыПочти такие же популярные попугаи среди домашних питомцев, как и волнистые. Они отличаются необычным оперением — длинным желтым хохолком и заостренными крыльями. Такие птицы хорошо поддаются дрессировке, но крайне пугливы, потому нуждаются в более трепетном отношении.КоролевскиеЭффектные пернатые преимущественно красного окраса. Им свойственно выбирать себе единственного друга среди всех домочадцев, с которым они будут с удовольствием играть и общаться. Сложно угадать, кто именно станет “избранным” в глаза королевского попугая из-за его независимого характера.ЛориевыеКрайне колоритные птицы, которых сложно перепутать с другими. Их часто зовут “клоунами” из-за яркой расцветки оперения. Эти попугаи неравнодушны к людям — любят заботу, внимание, ласку и игры. Их можно смело отнести к тем породам, которые лучше всего подходят для жизни с человеком.ЛенточныеМожно заметить небольшое сходство ленточного попугая с волнистым благодаря черным полосам на крыльях и спине. По характеру такие птицы тихие и спокойные, не любят шума и предпочитают вести себя отстраненно. Что касается жизни в неволе — эта порода считается редкой и ее не так просто найти.МонахНазвание этих птиц произошло от старинных монашеских одеваний — шея, спина и крылья зеленые, грудка с белым воротником, а голова с пепельным пятном. По своим повадкам отчасти напоминают голубей и могут спокойно расхаживать по улицам городов Испании или Аргентины, воруя еду. В неволе они обычно живут хорошо и находят общий язык с человеком.Попугай-вазаПтицы с необычно длинной шеей, как горлышко у вазы. Внешне похожи на голубей серым цветом и при этом имеют отличительную особенность в стиле жизни — самки создают гарем из 3-8 самцов, успешно доминируя в стае. Этот вид редко содержат в неволе из-за непримечательного окраса, однако он способен на преданность и любовь к своему хозяину.НеразлучникиПопугаи этой породы бывают разных окрасов от зеленого и оранжевого до кобальтового. Их часто берут на содержание сразу двоих, так как в природе они привыкли жить парами и считаются однолюбами. Характер у неразлучников добрый, они быстро привыкают к своим хозяевам и неприхотливы в уходе.ОжереловыеОжереловые попугаи относятся к несложным в воспитании и уходе птицам. Они умны, дружелюбны и поддаются обучению. Название этой породы произошло от необычного черного “ожерелья” на шее на зеленом фоне.ОрлиныеМассивные и привередливые в питании, но смышленые создания, которые относятся к редким видам и отличаются медленным полетом. Их можно содержать в неволе.ПевчиеНекрупные птицы с вокальным талантом и светлым окрасом зеленых и желтых оттенков. Самцы способны агрессивно защищать свою территорию, если встретят соперников, но в целом порода считается спокойной.Попугаи-пионусыЕсли хочется приобрести птицу, которая не будет требовать к себе много внимания, то попугаи-пионусы для этого подходят. Они любят наблюдать за происходящим, спокойно сидя в сторонке. Неконфликтность и спокойствие — главные черты их характера.Как ухаживатьРекомендациями по уходу за попугаями поделился с РИА Новости Евгений Иванов, заводчик попугаев и сооснователь питомника "Аратинга”:“Главные факторы содержания попугая — это правильный рацион, просторная и чистая клетка, регулярные полеты, социализация, гигиена кормушек, умеренная продолжительность светового дня, развивающие игрушки, водные процедуры, соблюдение мер безопасности в доме и профилактические осмотры у врача”.Помимо этого, эксперт рекомендует не курить рядом с птицами и не применять аэрозольные распылители (освежители воздуха и т.д.).РазведениеРазведение попугаев — это трудоемкий и ответственный процесс, который требует соблюдения нескольких важных правил:Чем болеютК самым распространенным заболеваниям попугаев относят болезни дыхательных путей (синусит, ринит), болезни глаз (конъюнктивит, язва) и заражения паразитами, в том числе клещами и гельминтами.Предположить, что птица больна, можно по ее поведению. Часто при этом она сидит нахохлившись с закрытыми глазами, выщипывает перья. Могут присутствовать выделения из глаз или носа.Сколько лет живутВ зависимости от вида попугая, пернатое способно прожить в подходящих для себя условиях от 10 до 90 лет. Как правило, птицы небольшого размера живут, в среднем, до 15 лет. В то время как крупные считаются долгожителями — от 30 лет и более.Выбор попугая: советы экспертовКак выбрать попугая, рассказала РИА Новости Инна Иванова, заводчик попугаев и сооснователь питомника "Аратинга”:“К примеру, в семье с маленькими детьми можно заводить ручного выкормыша (то есть попугая, изначально рожденного в неволе) какаду. Поскольку этот вид очень ласковый, артистичный, любит петь и танцевать, и к тому же, очень добродушный”, — поясняет эксперт.Также, по ее словам, если люди хотят говорящего попугая, то можно завести краснохвостого жако, он является чемпионом по болтливости. Птица очень интеллектуальна, способна к имитации звуков и человеческой речи. Может запоминать до 1500 слов, говорить предложениями и даже читать стихи. Другой вариант — добрый попугай ара. Их берут в основном семьи, которые живут в частных домах, поскольку для таких птиц содержания требуется немало места.

https://ria.ru/20210927/kazuary-1752055930.html

https://ria.ru/20210730/ptitsy-1743653996.html

https://ria.ru/20210401/ptitsa-1603791504.html

https://ria.ru/20210401/ptitsy-1603859627.html

https://ria.ru/20210520/strizhi-1732326369.html

https://ria.ru/20211101/okeaniya-1757198029.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

попугаи, домашние животные, россия