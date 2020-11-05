https://ria.ru/20201105/poezdki-1583196491.html

МИД призвал россиян отложить необязательные поездки за рубеж

МИД призвал россиян отложить необязательные поездки за рубеж

МИД призвал россиян по возможности перенести необязательные поездки за границу до стабилизации ситуации с COVID-19. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T15:55

2020-11-05T15:55

2020-11-05T16:29

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. МИД призвал россиян по возможности перенести необязательные поездки за границу до стабилизации ситуации с COVID-19.Как подчеркнула на брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова, эпидемиологическая ситуация в мире продолжает "стремительно ухудшаться".По словам дипломата, эпицентром распространения коронавируса стала Европа.Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта прекратила пассажирское авиасообщение с другими странами, кроме вывозных рейсов. С августа полеты постепенно возобновляются. Сейчас разрешено летать в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, на Кубу и Мальдивы.В России число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 второй день превышает 19 тысяч. По последним данным, за все время эпидемии коронавирусом заразились 1,71 миллиона человек. Из них 29,5 тысячи умерли, 1,27 миллиона вылечились.Суточные рекорды заболеваемости фиксируют и во многих странах мира. Так, максимальные значения за 24 часа показали в США, Австрии, Грузии, Польше.

https://ria.ru/20201105/otdykh-1583194749.html

https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583142314.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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