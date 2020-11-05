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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201105/poezdki-1583196491.html
МИД призвал россиян отложить необязательные поездки за рубеж
МИД призвал россиян отложить необязательные поездки за рубеж
МИД призвал россиян по возможности перенести необязательные поездки за границу до стабилизации ситуации с COVID-19. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T15:55
2020-11-05T16:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. МИД призвал россиян по возможности перенести необязательные поездки за границу до стабилизации ситуации с COVID-19.Как подчеркнула на брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова, эпидемиологическая ситуация в мире продолжает "стремительно ухудшаться".По словам дипломата, эпицентром распространения коронавируса стала Европа.Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта прекратила пассажирское авиасообщение с другими странами, кроме вывозных рейсов. С августа полеты постепенно возобновляются. Сейчас разрешено летать в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, на Кубу и Мальдивы.В России число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 второй день превышает 19 тысяч. По последним данным, за все время эпидемии коронавирусом заразились 1,71 миллиона человек. Из них 29,5 тысячи умерли, 1,27 миллиона вылечились.Суточные рекорды заболеваемости фиксируют и во многих странах мира. Так, максимальные значения за 24 часа показали в США, Австрии, Грузии, Польше.
https://ria.ru/20201105/otdykh-1583194749.html
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583142314.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире

МИД призвал россиян отложить необязательные поездки за рубеж

15:55 05.11.2020 (обновлено: 16:29 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. МИД призвал россиян по возможности перенести необязательные поездки за границу до стабилизации ситуации с COVID-19.
Как подчеркнула на брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова, эпидемиологическая ситуация в мире продолжает "стремительно ухудшаться".
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"Ведущие эксперты в области здравоохранения еще прошедшей весной высказывали опасения относительно второй, куда более мощной волны COVID-19, которая в соответствии с их анализом должна была наступить этой осенью. Итоги последних двух месяцев, к сожалению, показывают, что сбываются худшие прогнозы".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Мария Захарова
По словам дипломата, эпицентром распространения коронавируса стала Европа.
Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта прекратила пассажирское авиасообщение с другими странами, кроме вывозных рейсов. С августа полеты постепенно возобновляются. Сейчас разрешено летать в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, на Кубу и Мальдивы.
В России число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 второй день превышает 19 тысяч. По последним данным, за все время эпидемии коронавирусом заразились 1,71 миллиона человек. Из них 29,5 тысячи умерли, 1,27 миллиона вылечились.
Суточные рекорды заболеваемости фиксируют и во многих странах мира. Так, максимальные значения за 24 часа показали в США, Австрии, Грузии, Польше.
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