МИД призвал россиян отложить необязательные поездки за рубеж
15:55 05.11.2020 (обновлено: 16:29 05.11.2020)
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. МИД призвал россиян по возможности перенести необязательные поездки за границу до стабилизации ситуации с COVID-19.
Как подчеркнула на брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова, эпидемиологическая ситуация в мире продолжает "стремительно ухудшаться".
"Ведущие эксперты в области здравоохранения еще прошедшей весной высказывали опасения относительно второй, куда более мощной волны COVID-19, которая в соответствии с их анализом должна была наступить этой осенью. Итоги последних двух месяцев, к сожалению, показывают, что сбываются худшие прогнозы".
По словам дипломата, эпицентром распространения коронавируса стала Европа.
Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта прекратила пассажирское авиасообщение с другими странами, кроме вывозных рейсов. С августа полеты постепенно возобновляются. Сейчас разрешено летать в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, на Кубу и Мальдивы.
В России число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 второй день превышает 19 тысяч. По последним данным, за все время эпидемии коронавирусом заразились 1,71 миллиона человек. Из них 29,5 тысячи умерли, 1,27 миллиона вылечились.
Суточные рекорды заболеваемости фиксируют и во многих странах мира. Так, максимальные значения за 24 часа показали в США, Австрии, Грузии, Польше.