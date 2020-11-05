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В Пенсильвании опровергли данные об отмене решения по иску Трампа

В Пенсильвании опровергли данные об отмене решения по иску Трампа

Верховный суд Пенсильвании сообщил РИА Новости, что получил апелляцию на решение нижестоящей инстанции по иску штаба Дональда Трампа о тщательной проверке... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T21:31

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

пенсильвания

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Верховный суд Пенсильвании сообщил РИА Новости, что получил апелляцию на решение нижестоящей инстанции по иску штаба Дональда Трампа о тщательной проверке процесса голосования в штате, однако пока не вынес никакого вердикта. Это первое официальное сообщение самого суда по данной теме.Ранее Fox News сообщил, что Верховный суд Пенсильвании отменил решение нижестоящей инстанции о начале проверки по иску штаба республиканского кандидата, однако затем убрал сообщение об этом со своего сайта, при этом корреспондент местного радио опровергал эту новость в своем Twitter.

https://ria.ru/20201105/vybory-1583179341.html

пенсильвания

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, пенсильвания, сша, в мире