https://ria.ru/20201105/pitanie-1583161640.html

Диетолог назвал три необходимых продукта для здорового питания

Диетолог назвал три необходимых продукта для здорового питания

Молочные продукты, мясо и рыба должны постоянно содержаться в рационе человека, так как закрывают потребность в белке, а вот сосиски и колбасы содержат до 30%... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T13:22

2020-11-05T13:22

2020-11-05T13:22

виктор тутельян

российская академия наук

общество

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Молочные продукты, мясо и рыба должны постоянно содержаться в рационе человека, так как закрывают потребность в белке, а вот сосиски и колбасы содержат до 30% жира, считает главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян.Тутельян уточнил, что употребляя мясо в виде колбас, сосисок и сарделек, надо понимать, что там содержится до 30% жира, и мы едим его не замечая.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор тутельян, российская академия наук, общество