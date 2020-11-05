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Диетолог назвал три необходимых продукта для здорового питания
Диетолог назвал три необходимых продукта для здорового питания
Молочные продукты, мясо и рыба должны постоянно содержаться в рационе человека, так как закрывают потребность в белке, а вот сосиски и колбасы содержат до 30%... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T13:22
2020-11-05T13:22
виктор тутельян
российская академия наук
общество
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Молочные продукты, мясо и рыба должны постоянно содержаться в рационе человека, так как закрывают потребность в белке, а вот сосиски и колбасы содержат до 30% жира, считает главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян.Тутельян уточнил, что употребляя мясо в виде колбас, сосисок и сарделек, надо понимать, что там содержится до 30% жира, и мы едим его не замечая.
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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виктор тутельян, российская академия наук, общество

Диетолог назвал три необходимых продукта для здорового питания

13:22 05.11.2020
 
© Depositphotos / bit245Еда с высоким содержанием белка
Еда с высоким содержанием белка - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Depositphotos / bit245
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Молочные продукты, мясо и рыба должны постоянно содержаться в рационе человека, так как закрывают потребность в белке, а вот сосиски и колбасы содержат до 30% жира, считает главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян.
"Ну, неделя. Нам надо получать примерно, я так в общем, 100 грамм белка. Откуда мы его получим – нам не так важно. Что является источником белка: мясо рыба, молоко, молочные продукты, яйца. Вот вам основные источники белка. Они должны быть в нашем рационе постоянно", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, сколько мяса надо употреблять в неделю.
Тутельян уточнил, что употребляя мясо в виде колбас, сосисок и сарделек, надо понимать, что там содержится до 30% жира, и мы едим его не замечая.
 
Виктор ТутельянРоссийская академия наукОбщество
 
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