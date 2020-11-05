https://ria.ru/20201105/pitanie-1583160603.html
Диетолог дал советы по питанию в холода
Диетолог дал советы по питанию в холода
Высококалорийная пища и овощи предпочтительны в холодное время года, причем не обязательно покупать экзотические и несезонные овощи, считает главный внештатный... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T13:18
2020-11-05T13:18
2020-11-05T13:53
виктор тутельян
российская академия наук
общество
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Высококалорийная пища и овощи предпочтительны в холодное время года, причем не обязательно покупать экзотические и несезонные овощи, считает главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян."Не надо гоняться за какими-то экзотическими или далеко не сезонными (овощами. — Прим. ред.)", — отметил Тутельян на пресс-конференции. Он добавил, что капуста, морковь, свекла и картофель позволяют в разных сочетаниях создавать разнообразный вкусный рацион. Эти овощи также являются источником полезных веществ, сказал он.Он констатировал, что высококалорийная пища предпочтительна в холодное время года."Естественно, в холодное время года в регионах, где климат очень холодный, там высококалорийная жирная пища предпочтительнее", — сказал он.Тутельян привел в пример сало и свиные продукты, которые дают калории и позволяют восстановить энергию, потраченную на сохранение тепла и совершаемую работу.
https://ria.ru/20201105/dietolog-1583150764.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор тутельян, российская академия наук, общество
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.
Высококалорийная пища и овощи предпочтительны в холодное время года, причем не обязательно покупать экзотические и несезонные овощи, считает главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян
.
"Не надо гоняться за какими-то экзотическими или далеко не сезонными (овощами. — Прим. ред.)", — отметил Тутельян на пресс-конференции. Он добавил, что капуста, морковь, свекла и картофель позволяют в разных сочетаниях создавать разнообразный вкусный рацион. Эти овощи также являются источником полезных веществ, сказал он.
Он констатировал, что высококалорийная пища предпочтительна в холодное время года.
"Естественно, в холодное время года в регионах, где климат очень холодный, там высококалорийная жирная пища предпочтительнее", — сказал он.
Тутельян привел в пример сало и свиные продукты, которые дают калории и позволяют восстановить энергию, потраченную на сохранение тепла и совершаемую работу.