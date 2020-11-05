https://ria.ru/20201105/pereezd-1583182448.html

СМИ: американцы пытались переехать в Канаду из-за неясного исхода выборов

СМИ: американцы пытались переехать в Канаду из-за неясного исхода выборов

Ряд американцев искали возможности переезда в Канаду из-за непонятного исхода выборов, в частности, когда появились первые данные о том, что президент США... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T14:53

2020-11-05T14:53

2020-11-05T15:07

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Ряд американцев искали возможности переезда в Канаду из-за непонятного исхода выборов, в частности, когда появились первые данные о том, что президент США Дональд Трамп может переизбраться на второй срок, сообщает портал TMZ.Вечером после выборов, отмечает издание, американцы начали заходить на сайт правительства Канады. Там они открывали страницу "Иммиграция, беженцы и гражданство Канады", когда начали закрываться избирательные участки.Посещаемость сайта канадского правительства из-за неясной ситуации с исходом выборов выросла на 300%, выяснило издание. Американцы продолжали узнавать о возможностях переезда в Канаду на фоне того, как кандидаты продолжали бороться за голоса выборщиков.Увеличение запросов и открытия страницы портала правительства произошло утром в среду, когда победитель все еще не определился. Тогда некоторые граждане США читали на сайте о том, как стать "постоянным резидентом" Канады. Хотя не понятно, пишет TMZ, "заходили ли они на сайт просто так или были предельно серьезны".Издание напомнило, что ранее о возможности своего отъезда в случае избрания Трампа на второй срок говорили некоторые знаменитости. Так, актриса и представительница американской стендап-комедии Эми Шумер заявляла, что готова уехать в Испанию, а певица Шер написала в 2015 году, что отправится на планету Юпитер.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Но действующий президент Дональд Трамп в среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его предвыборный штаб намерен требовать пересчета голосов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, канада, сша, в мире