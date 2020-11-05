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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/pereezd-1583182448.html
СМИ: американцы пытались переехать в Канаду из-за неясного исхода выборов
СМИ: американцы пытались переехать в Канаду из-за неясного исхода выборов
Ряд американцев искали возможности переезда в Канаду из-за непонятного исхода выборов, в частности, когда появились первые данные о том, что президент США... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T14:53
2020-11-05T15:07
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
канада
сша
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Ряд американцев искали возможности переезда в Канаду из-за непонятного исхода выборов, в частности, когда появились первые данные о том, что президент США Дональд Трамп может переизбраться на второй срок, сообщает портал TMZ.Вечером после выборов, отмечает издание, американцы начали заходить на сайт правительства Канады. Там они открывали страницу "Иммиграция, беженцы и гражданство Канады", когда начали закрываться избирательные участки.Посещаемость сайта канадского правительства из-за неясной ситуации с исходом выборов выросла на 300%, выяснило издание. Американцы продолжали узнавать о возможностях переезда в Канаду на фоне того, как кандидаты продолжали бороться за голоса выборщиков.Увеличение запросов и открытия страницы портала правительства произошло утром в среду, когда победитель все еще не определился. Тогда некоторые граждане США читали на сайте о том, как стать "постоянным резидентом" Канады. Хотя не понятно, пишет TMZ, "заходили ли они на сайт просто так или были предельно серьезны".Издание напомнило, что ранее о возможности своего отъезда в случае избрания Трампа на второй срок говорили некоторые знаменитости. Так, актриса и представительница американской стендап-комедии Эми Шумер заявляла, что готова уехать в Испанию, а певица Шер написала в 2015 году, что отправится на планету Юпитер.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Но действующий президент Дональд Трамп в среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его предвыборный штаб намерен требовать пересчета голосов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
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60
дональд трамп, джо байден, канада, сша, в мире

СМИ: американцы пытались переехать в Канаду из-за неясного исхода выборов

14:53 05.11.2020 (обновлено: 15:07 05.11.2020)
 
© REUTERS / Rachel WisniewskiАгитационные таблички кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена
Агитационные таблички кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© REUTERS / Rachel Wisniewski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Ряд американцев искали возможности переезда в Канаду из-за непонятного исхода выборов, в частности, когда появились первые данные о том, что президент США Дональд Трамп может переизбраться на второй срок, сообщает портал TMZ.
Вечером после выборов, отмечает издание, американцы начали заходить на сайт правительства Канады. Там они открывали страницу "Иммиграция, беженцы и гражданство Канады", когда начали закрываться избирательные участки.
Посещаемость сайта канадского правительства из-за неясной ситуации с исходом выборов выросла на 300%, выяснило издание. Американцы продолжали узнавать о возможностях переезда в Канаду на фоне того, как кандидаты продолжали бороться за голоса выборщиков.
Увеличение запросов и открытия страницы портала правительства произошло утром в среду, когда победитель все еще не определился. Тогда некоторые граждане США читали на сайте о том, как стать "постоянным резидентом" Канады. Хотя не понятно, пишет TMZ, "заходили ли они на сайт просто так или были предельно серьезны".
Итоги президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 02:27Инфографика
Итоги президентских выборов в США
Издание напомнило, что ранее о возможности своего отъезда в случае избрания Трампа на второй срок говорили некоторые знаменитости. Так, актриса и представительница американской стендап-комедии Эми Шумер заявляла, что готова уехать в Испанию, а певица Шер написала в 2015 году, что отправится на планету Юпитер.
Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Но действующий президент Дональд Трамп в среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его предвыборный штаб намерен требовать пересчета голосов.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
Протесты в США после выборов президента
© AP Photo / Matt Slocum

Демонстранты вышли на улицы Филадельфии, Портленда, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Орегона.

Протестующие в Филадельфии в ночь подсчета голосов на выборах президента США
1 из 14

Демонстранты вышли на улицы Филадельфии, Портленда, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Орегона.

© AP Photo / Matt Slocum
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez

В центре Портленда протестующие начали бить витрины и кидать в полицейских разные предметы. Группа людей сожгла флаг США.

Протестующие в Портленде поджигают американский флаг
2 из 14

В центре Портленда протестующие начали бить витрины и кидать в полицейских разные предметы. Группа людей сожгла флаг США.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez

Задержаны как минимум десять человек.

Акция протеста в Портленде
3 из 14

Задержаны как минимум десять человек.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
© REUTERS / Goran Tomasevic

У одного из задержанных изъяли винтовку, патроны, самодельную взрывчатку и баллончики с краской.

Женщина c оружием во время акции протеста в Портленде, штат Орегон, США. 4 ноября 2020 года
4 из 14

У одного из задержанных изъяли винтовку, патроны, самодельную взрывчатку и баллончики с краской.

© REUTERS / Goran Tomasevic
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez

Полиция объявила беспорядки в городе бунтом.

Полицейские задерживают протестующего в Портленде, штат Орегон, США
5 из 14

Полиция объявила беспорядки в городе бунтом.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
© REUTERS / Goran Tomasevic

Власти штата Орегон направили в Портленд подразделения Нацгвардии.

Акция протеста в Портленде, штат Орегон, США
6 из 14

Власти штата Орегон направили в Портленд подразделения Нацгвардии.

© REUTERS / Goran Tomasevic
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В Нью-Йорке часть протестующих потребовала учета всех голосов на выборах президента.

Протестующие на улице Нью-Йорка в ночь подсчета голосов на выборах президента США
7 из 14

В Нью-Йорке часть протестующих потребовала учета всех голосов на выборах президента.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

"Президент (Дональд Трамп. — Прим. ред.) говорит, что хочет остановить подсчет в определенных районах. Это несправедливо", — сказал один из участников акции.

Люди на улице Нью-Йорка в ночь подсчета голосов на выборах президента США
8 из 14

"Президент (Дональд Трамп. — Прим. ред.) говорит, что хочет остановить подсчет в определенных районах. Это несправедливо", — сказал один из участников акции.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Мирные демонстрации на Манхэттене со временем переросли в столкновения с полицейскими.

Протестующие на улице Нью-Йорка в ночь подсчета голосов на выборах президента США
9 из 14

Мирные демонстрации на Манхэттене со временем переросли в столкновения с полицейскими.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Протестующие ненадолго перекрыли автомобильное движение и выкрикивали лозунги с призывами к поджогу полицейских участков.

Сотрудники полиции на улице Нью-Йорка в ночь подсчета голосов на выборах президента США
10 из 14

Протестующие ненадолго перекрыли автомобильное движение и выкрикивали лозунги с призывами к поджогу полицейских участков.

© РИА Новости / Стрингер
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© REUTERS / Jeenah Moon

Полиция вытеснила демонстрантов с улицы и попыталась сдержать их на тротуарах. Движущихся по проезжей части начали задерживать.

Акция протеста на Манхэттене, Нью-Йорк
11 из 14

Полиция вытеснила демонстрантов с улицы и попыталась сдержать их на тротуарах. Движущихся по проезжей части начали задерживать.

© REUTERS / Jeenah Moon
© REUTERS / Jeenah Moon

Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть тех, кто попытается использовать мирные протесты в целях эскалации насилия.

Акция протеста на Манхэттене, Нью-Йорк
12 из 14

Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть тех, кто попытается использовать мирные протесты в целях эскалации насилия.

© REUTERS / Jeenah Moon
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu

В Лос-Анджелесе демонстранты блокировали железнодорожные пути и отказывались расходиться.

Полиция во время акции протеста в Лос-Анджелесе
13 из 14

В Лос-Анджелесе демонстранты блокировали железнодорожные пути и отказывались расходиться.

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
© REUTERS / Nicholas Pfosi

Не остался в стороне от протестов и Миннеаполис, СМИ сообщили о массовых задержаниях в городе.

Протестующие в Миннеаполисе, штат Миннесота, США
14 из 14

Не остался в стороне от протестов и Миннеаполис, СМИ сообщили о массовых задержаниях в городе.

© REUTERS / Nicholas Pfosi
1 из 14

Демонстранты вышли на улицы Филадельфии, Портленда, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Орегона.

© AP Photo / Matt Slocum
2 из 14

В центре Портленда протестующие начали бить витрины и кидать в полицейских разные предметы. Группа людей сожгла флаг США.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
3 из 14

Задержаны как минимум десять человек.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
4 из 14

У одного из задержанных изъяли винтовку, патроны, самодельную взрывчатку и баллончики с краской.

© REUTERS / Goran Tomasevic
5 из 14

Полиция объявила беспорядки в городе бунтом.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
6 из 14

Власти штата Орегон направили в Портленд подразделения Нацгвардии.

© REUTERS / Goran Tomasevic
7 из 14

В Нью-Йорке часть протестующих потребовала учета всех голосов на выборах президента.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 14

"Президент (Дональд Трамп. — Прим. ред.) говорит, что хочет остановить подсчет в определенных районах. Это несправедливо", — сказал один из участников акции.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 14

Мирные демонстрации на Манхэттене со временем переросли в столкновения с полицейскими.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
10 из 14

Протестующие ненадолго перекрыли автомобильное движение и выкрикивали лозунги с призывами к поджогу полицейских участков.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
11 из 14

Полиция вытеснила демонстрантов с улицы и попыталась сдержать их на тротуарах. Движущихся по проезжей части начали задерживать.

© REUTERS / Jeenah Moon
12 из 14

Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть тех, кто попытается использовать мирные протесты в целях эскалации насилия.

© REUTERS / Jeenah Moon
13 из 14

В Лос-Анджелесе демонстранты блокировали железнодорожные пути и отказывались расходиться.

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
14 из 14

Не остался в стороне от протестов и Миннеаполис, СМИ сообщили о массовых задержаниях в городе.

© REUTERS / Nicholas Pfosi
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденКанадаСШАВ мире
 
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