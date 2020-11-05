СМИ: американцы пытались переехать в Канаду из-за неясного исхода выборов

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Ряд американцев искали возможности переезда в Канаду из-за непонятного исхода выборов, в частности, когда появились первые данные о том, что президент США Дональд Трамп может переизбраться на второй срок, сообщает портал TMZ.Вечером после выборов, отмечает издание, американцы начали заходить на сайт правительства Канады. Там они открывали страницу "Иммиграция, беженцы и гражданство Канады", когда начали закрываться избирательные участки.Посещаемость сайта канадского правительства из-за неясной ситуации с исходом выборов выросла на 300%, выяснило издание. Американцы продолжали узнавать о возможностях переезда в Канаду на фоне того, как кандидаты продолжали бороться за голоса выборщиков.Увеличение запросов и открытия страницы портала правительства произошло утром в среду, когда победитель все еще не определился. Тогда некоторые граждане США читали на сайте о том, как стать "постоянным резидентом" Канады. Хотя не понятно, пишет TMZ, "заходили ли они на сайт просто так или были предельно серьезны".Издание напомнило, что ранее о возможности своего отъезда в случае избрания Трампа на второй срок говорили некоторые знаменитости. Так, актриса и представительница американской стендап-комедии Эми Шумер заявляла, что готова уехать в Испанию, а певица Шер написала в 2015 году, что отправится на планету Юпитер.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Но действующий президент Дональд Трамп в среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его предвыборный штаб намерен требовать пересчета голосов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Ряд американцев искали возможности переезда в Канаду из-за непонятного исхода выборов, в частности, когда появились первые данные о том, что президент США Дональд Трамп может переизбраться на второй срок, сообщает портал TMZ.
Вечером после выборов, отмечает издание, американцы начали заходить на сайт правительства Канады. Там они открывали страницу "Иммиграция, беженцы и гражданство Канады", когда начали закрываться избирательные участки.
Посещаемость сайта канадского правительства из-за неясной ситуации с исходом выборов выросла на 300%, выяснило издание. Американцы продолжали узнавать о возможностях переезда в Канаду на фоне того, как кандидаты продолжали бороться за голоса выборщиков.
Увеличение запросов и открытия страницы портала правительства произошло утром в среду, когда победитель все еще не определился. Тогда некоторые граждане США читали на сайте о том, как стать "постоянным резидентом" Канады. Хотя не понятно, пишет TMZ, "заходили ли они на сайт просто так или были предельно серьезны".
Издание напомнило, что ранее о возможности своего отъезда в случае избрания Трампа на второй срок говорили некоторые знаменитости. Так, актриса и представительница американской стендап-комедии Эми Шумер заявляла, что готова уехать в Испанию, а певица Шер написала в 2015 году, что отправится на планету Юпитер.
Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков. Но действующий президент Дональд Трамп в среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его предвыборный штаб намерен требовать пересчета голосов.
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