https://ria.ru/20201105/pank-1583117144.html

В Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе в панка

В Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе в панка

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе в молодого человека из аэрозольного пистолета в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T09:47

2020-11-05T09:47

2020-11-05T09:47

гумвд

ленинградская область

нальчик

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе в молодого человека из аэрозольного пистолета в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.Конфликт между молодыми людьми произошел вечером 30 октября на Лиговском проспекте перед концертом панк-группы. Инцидент запечатлела запись с телефона, которую, предположительно, опубликовал в сети сам нападавший. Злоумышленник подходит к молодому человеку с ирокезом на голове, начинает ссору, после чего стреляет в лицо оппоненту. От выстрела тот отшатывается, у него загорается маска. Сам пострадавший заявил, что он лишился трех зубов. Ранее было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.Также в полиции установили, что в результате инцидента от нападения пострадали двое человек: студенты городских вузов из Петербурга и Нальчика.Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20201105/strelba-1583112816.html

ленинградская область

нальчик

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, ленинградская область, нальчик, санкт-петербург, происшествия