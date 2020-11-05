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В Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе в панка
В Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе в панка
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе в молодого человека из аэрозольного пистолета в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T09:47
2020-11-05T09:47
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ленинградская область
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происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе в молодого человека из аэрозольного пистолета в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.Конфликт между молодыми людьми произошел вечером 30 октября на Лиговском проспекте перед концертом панк-группы. Инцидент запечатлела запись с телефона, которую, предположительно, опубликовал в сети сам нападавший. Злоумышленник подходит к молодому человеку с ирокезом на голове, начинает ссору, после чего стреляет в лицо оппоненту. От выстрела тот отшатывается, у него загорается маска. Сам пострадавший заявил, что он лишился трех зубов. Ранее было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.Также в полиции установили, что в результате инцидента от нападения пострадали двое человек: студенты городских вузов из Петербурга и Нальчика.Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Расследование продолжается.
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ленинградская область
нальчик
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гумвд, ленинградская область, нальчик, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе в панка

09:47 05.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе в молодого человека из аэрозольного пистолета в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Конфликт между молодыми людьми произошел вечером 30 октября на Лиговском проспекте перед концертом панк-группы. Инцидент запечатлела запись с телефона, которую, предположительно, опубликовал в сети сам нападавший. Злоумышленник подходит к молодому человеку с ирокезом на голове, начинает ссору, после чего стреляет в лицо оппоненту. От выстрела тот отшатывается, у него загорается маска. Сам пострадавший заявил, что он лишился трех зубов. Ранее было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
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"Четвертого ноября сотрудники полиции задержали подозреваемого - 17-летнего Данила, уроженца города Кемерово, в настоящий момент проживающего в деревне Старая Всеволожского района Ленобласти, нигде не работающего и не учащегося. У него изъят пистолет "Пионер", который, по версии полиции, был применен в день инцидента", - говорится в сообщении.
Также в полиции установили, что в результате инцидента от нападения пострадали двое человек: студенты городских вузов из Петербурга и Нальчика.
Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Расследование продолжается.
 
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