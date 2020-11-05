https://ria.ru/20201105/ogranicheniya-1583269977.html

В Ленинградской области ужесточили ограничения из-за COVID-19

В Ленинградской области ужесточили ограничения из-за COVID-19

Детям до 14 лет в Ленинградской области запретили посещать торговые центры и торгово-развлекательные комплексы без сопровождения взрослых из-за ситуации с... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T21:39

2020-11-05T21:39

2020-11-05T21:39

распространение нового коронавируса

александр дрозденко

ленинградская область

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Детям до 14 лет в Ленинградской области запретили посещать торговые центры и торгово-развлекательные комплексы без сопровождения взрослых из-за ситуации с COVID-19, также жители старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции, сообщает пресс-служба областного правительства.Соответствующие изменения внесены в постановление "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ленинградской области". Документ подписан губернатором региона Александром Дрозденко."Граждане старше 65 лет должны находиться на самоизоляции, а для работающих граждан старше 65 лет рекомендован переход на дистанционную работу; на свадьбах, банкетах, днях рождения и поминках одновременно могут находиться не более 18 человек и в масках; детям до 14 лет запретили посещать ТЦ и ТРК без сопровождения взрослых", - говорится в сообщении.Также в регионе запрещаются спортивные мероприятия, за исключением соревнований, но и они ограничены по числу участников: в помещении – команды численностью до 18 человек каждая, на улице – до 80 участников.Ограничена плановая медпомощь в стационарах "желтой зоны", как и в "красной" помощь оказывается только в экстренных случаях, пациентам с травмами и обострением хронических заболеваний. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201105/zavershenie-1583255166.html

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

ленинградская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко, ленинградская область, общество