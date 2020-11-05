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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201105/ogranicheniya-1583269977.html
В Ленинградской области ужесточили ограничения из-за COVID-19
В Ленинградской области ужесточили ограничения из-за COVID-19
Детям до 14 лет в Ленинградской области запретили посещать торговые центры и торгово-развлекательные комплексы без сопровождения взрослых из-за ситуации с... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T21:39
2020-11-05T21:39
распространение нового коронавируса
александр дрозденко
ленинградская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Детям до 14 лет в Ленинградской области запретили посещать торговые центры и торгово-развлекательные комплексы без сопровождения взрослых из-за ситуации с COVID-19, также жители старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции, сообщает пресс-служба областного правительства.Соответствующие изменения внесены в постановление "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ленинградской области". Документ подписан губернатором региона Александром Дрозденко."Граждане старше 65 лет должны находиться на самоизоляции, а для работающих граждан старше 65 лет рекомендован переход на дистанционную работу; на свадьбах, банкетах, днях рождения и поминках одновременно могут находиться не более 18 человек и в масках; детям до 14 лет запретили посещать ТЦ и ТРК без сопровождения взрослых", - говорится в сообщении.Также в регионе запрещаются спортивные мероприятия, за исключением соревнований, но и они ограничены по числу участников: в помещении – команды численностью до 18 человек каждая, на улице – до 80 участников.Ограничена плановая медпомощь в стационарах "желтой зоны", как и в "красной" помощь оказывается только в экстренных случаях, пациентам с травмами и обострением хронических заболеваний. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201105/zavershenie-1583255166.html
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
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александр дрозденко, ленинградская область, общество

В Ленинградской области ужесточили ограничения из-за COVID-19

21:39 05.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи у павильона №5 временного госпиталя "Ленэкспо" для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге
Автомобиль скорой медицинской помощи у павильона №5 временного госпиталя Ленэкспо для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя - РИА Новости. Детям до 14 лет в Ленинградской области запретили посещать торговые центры и торгово-развлекательные комплексы без сопровождения взрослых из-за ситуации с COVID-19, также жители старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции, сообщает пресс-служба областного правительства.
Соответствующие изменения внесены в постановление "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ленинградской области". Документ подписан губернатором региона Александром Дрозденко.
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"Граждане старше 65 лет должны находиться на самоизоляции, а для работающих граждан старше 65 лет рекомендован переход на дистанционную работу; на свадьбах, банкетах, днях рождения и поминках одновременно могут находиться не более 18 человек и в масках; детям до 14 лет запретили посещать ТЦ и ТРК без сопровождения взрослых", - говорится в сообщении.
Также в регионе запрещаются спортивные мероприятия, за исключением соревнований, но и они ограничены по числу участников: в помещении – команды численностью до 18 человек каждая, на улице – до 80 участников.
Ограничена плановая медпомощь в стационарах "желтой зоны", как и в "красной" помощь оказывается только в экстренных случаях, пациентам с травмами и обострением хронических заболеваний.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр ДрозденкоЛенинградская областьОбщество
 
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