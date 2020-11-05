https://ria.ru/20201105/nagrada-1583262252.html
Путин посмертно наградил школьницу, погибшую при попытке спасти подругу
Путин посмертно наградил школьницу, погибшую при попытке спасти подругу
Владимир Путин посмертно наградил медалью "За спасение погибавших" десятилетнюю школьницу из Курска Катю Немцеву, которая утонула, пытаясь спасти подругу. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T20:27
2020-11-05T20:27
2020-11-05T22:47
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Владимир Путин посмертно наградил медалью "За спасение погибавших" десятилетнюю школьницу из Курска Катю Немцеву, которая утонула, пытаясь спасти подругу.Указ президента опубликовали на официальном портале правовой информации.Трагедия произошла в конце января на реке Сейм. Две девочки провалились под лед, Катя пыталась спасти свою подругу, но безуспешно. Обе школьницы утонули.Ранее глава СК Александр Бастрыкин посмертно наградил девочку ведомственной медалью "Доблесть и отвага".
https://ria.ru/20200803/1575317222.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, владимир путин, общество