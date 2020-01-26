В Курске двое детей погибли, провалившись под лед

По данным Telegram "Город Курск", трагедия произошла в микрорайоне Волокно. Две девочки провалились под лед на реке Сейм.

"Двадцать шестого января в 15:58 (мск) поступило сообщение о гибели на воде в городе Курск... В результате проведения поисковых работ сотрудниками группы поисково-спасательных водолазных работ были обнаружены тела двух детей 2009 и 2010 года рождения", - говорится в сообщении.