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В Курске двое детей погибли, провалившись под лед
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РИА Новости

В Курске двое детей погибли, провалившись под лед

19:16 26.01.2020
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© Фото : пресс-служба администрации Томской области, Валерий ДоронинПодтопление Эушты в Томской области
Подтопление Эушты в Томской области
© Фото : пресс-служба администрации Томской области, Валерий Доронин
ВОРОНЕЖ, 26 янв - РИА Новости. Двое детей утонули в Курске в воскресенье, провалившись под лед, сообщает главное управление МЧС по региону.
По данным Telegram "Город Курск", трагедия произошла в микрорайоне Волокно. Две девочки провалились под лед на реке Сейм.
"Двадцать шестого января в 15:58 (мск) поступило сообщение о гибели на воде в городе Курск... В результате проведения поисковых работ сотрудниками группы поисково-спасательных водолазных работ были обнаружены тела двух детей 2009 и 2010 года рождения", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС
25 января, 12:29
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МЧС РФКурскПроисшествия
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