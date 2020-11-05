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В Дагестане экс-мэр получил 2,5 года колонии за превышение полномочий
В Дагестане экс-мэр получил 2,5 года колонии за превышение полномочий
Бывший мэр дагестанского города Избербаш Амир Магомедов приговорен к двум с половиной годам колонии-поселения за превышение должностных полномочий, сообщили РИА РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T23:36
2020-11-05T23:36
россия
республика дагестан
избербаш
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 5 ноя – РИА Новости. Бывший мэр дагестанского города Избербаш Амир Магомедов приговорен к двум с половиной годам колонии-поселения за превышение должностных полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Избербашского городского суда.Согласно материалам дела, с 2013 по 2015 годы, будучи главой администрации города Избербаша, осужденный безвозмездно передал в собственность 15 жителям муниципалитета, не состоящим на учете в качестве нуждающихся, муниципальные земельные участки под жилищное строительство и ведение личного подсобного хозяйства общей площадью более 6 тысяч квадратных метров.Суд постановил взыскать с обвиняемого материальный ущерб в пользу города на сумму 1,9 миллиона рублей, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20200715/1574399543.html
https://ria.ru/20200616/1573029521.html
россия
избербаш
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россия, республика дагестан, избербаш, происшествия

В Дагестане экс-мэр получил 2,5 года колонии за превышение полномочий

23:36 05.11.2020
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МАХАЧКАЛА, 5 ноя – РИА Новости. Бывший мэр дагестанского города Избербаш Амир Магомедов приговорен к двум с половиной годам колонии-поселения за превышение должностных полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Избербашского городского суда.

"Магомедов А. Р. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 286 (15 эпизодов) УК РФ (превышение должностных полномочий - ред.). Приговором городского суда ему назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", – сообщил собеседник агентства.

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Согласно материалам дела, с 2013 по 2015 годы, будучи главой администрации города Избербаша, осужденный безвозмездно передал в собственность 15 жителям муниципалитета, не состоящим на учете в качестве нуждающихся, муниципальные земельные участки под жилищное строительство и ведение личного подсобного хозяйства общей площадью более 6 тысяч квадратных метров.
Суд постановил взыскать с обвиняемого материальный ущерб в пользу города на сумму 1,9 миллиона рублей, добавили в пресс-службе.
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РоссияРеспублика ДагестанИзбербашПроисшествия
 
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