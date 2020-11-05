В Дагестане экс-мэр получил 2,5 года колонии за превышение полномочий
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
МАХАЧКАЛА, 5 ноя – РИА Новости. Бывший мэр дагестанского города Избербаш Амир Магомедов приговорен к двум с половиной годам колонии-поселения за превышение должностных полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Избербашского городского суда.
"Магомедов А. Р. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 286 (15 эпизодов) УК РФ (превышение должностных полномочий - ред.). Приговором городского суда ему назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", – сообщил собеседник агентства.
Согласно материалам дела, с 2013 по 2015 годы, будучи главой администрации города Избербаша, осужденный безвозмездно передал в собственность 15 жителям муниципалитета, не состоящим на учете в качестве нуждающихся, муниципальные земельные участки под жилищное строительство и ведение личного подсобного хозяйства общей площадью более 6 тысяч квадратных метров.
Суд постановил взыскать с обвиняемого материальный ущерб в пользу города на сумму 1,9 миллиона рублей, добавили в пресс-службе.