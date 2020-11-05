https://ria.ru/20201105/mer-1583282120.html

В Дагестане экс-мэр получил 2,5 года колонии за превышение полномочий

В Дагестане экс-мэр получил 2,5 года колонии за превышение полномочий

Бывший мэр дагестанского города Избербаш Амир Магомедов приговорен к двум с половиной годам колонии-поселения за превышение должностных полномочий, сообщили РИА РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T23:36

2020-11-05T23:36

2020-11-05T23:36

россия

республика дагестан

избербаш

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 5 ноя – РИА Новости. Бывший мэр дагестанского города Избербаш Амир Магомедов приговорен к двум с половиной годам колонии-поселения за превышение должностных полномочий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Избербашского городского суда.Согласно материалам дела, с 2013 по 2015 годы, будучи главой администрации города Избербаша, осужденный безвозмездно передал в собственность 15 жителям муниципалитета, не состоящим на учете в качестве нуждающихся, муниципальные земельные участки под жилищное строительство и ведение личного подсобного хозяйства общей площадью более 6 тысяч квадратных метров.Суд постановил взыскать с обвиняемого материальный ущерб в пользу города на сумму 1,9 миллиона рублей, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20200715/1574399543.html

https://ria.ru/20200616/1573029521.html

россия

избербаш

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика дагестан, избербаш, происшествия