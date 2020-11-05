https://ria.ru/20201105/lekarstvo-1583149286.html

В Омске объяснили отказ продать лекарство по рецепту на русском языке

В Омске объяснили отказ продать лекарство по рецепту на русском языке

Омская аптека, отказавшая жительнице города в продаже антибиотика из-за рецепта не на латыни, не нарушила закон, заявили РИА Новости в минздраве региона. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T12:38

2020-11-05T12:38

2020-11-05T12:38

здоровье - общество

омская область

общество

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ОМСК, 5 ноя - РИА Новости. Омская аптека, отказавшая жительнице города в продаже антибиотика из-за рецепта не на латыни, не нарушила закон, заявили РИА Новости в минздраве региона.Об инциденте стало известно 4 ноября, в соцсети "ВКонтакте" омичка опубликовала пост, в котором рассказала, что подозревала у себя коронавирус, но терапевт после осмотра на дому заявила, что у неё бронхоспазм и выписала рецепт на антибиотик "Азитромицин". Омичка нашла аптеку, где был препарат, и отправила сына с рецептом. В аптеке отказались продать этот препарат из-за того, что рецепт выписан на русском языке, а нужно было на латыни. В аптеке, ссылаясь на приказ главы минздрава Омской области Ирины Солдатовой, женщине объяснили, что все рецепты на жизненно важные антибиотики пишутся на латыни."Требование о выписке рецепта на лекарственные препараты по латыни установлено действующим законодательством: формы рецептов, а также порядок их оформления утверждены приказом Минздрава России от 14 января 2019 года №4н. Использование латинского языка позволяет фармацевту предложить пациенту не какие-то конкретные таблетки, а препарат, содержащий указанное действующее вещество", - прокомментировали ситуацию в минздраве Омской области.Нарушения в действиях фармацевта нет, добавили в министерстве. Рецепты на латинском языке нужны для того, чтобы фармацевт мог выбрать из ассортимента аптеки лекарство-аналог, подходящее пациенту в том числе по стоимости, отмечают в минздраве Омской области.

https://ria.ru/20200303/1567772068.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, омская область, общество