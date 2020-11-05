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Минфин Украины предупредил о возможных проблемах с МВФ
Минфин Украины предупредил о возможных проблемах с МВФ
Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что МВФ может потребовать от страны досрочно вернуть кредиты из-за решения Конституционного суда о частичной... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T19:15
2020-11-05T19:15
сергей марченко
министерство финансов украины
украина
в мире
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КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что МВФ может потребовать от страны досрочно вернуть кредиты из-за решения Конституционного суда о частичной отмене антикоррупционной реформы."Это решение абсолютно негативно влияет на наши переговоры с МВФ, с Европейским союзом, со Всемирным банком. И риск не только в том, что мы можем не получить средства по этим программам. Есть риск того, что нас могут поставить перед необходимостью досрочно вернуть ранее взятые ссуды", - сказал Марченко в интервью изданию "Минфин".По его словам, Киев выполнил четыре из десяти структурных критериев программы с МВФ. "Проведена работа по сокращению неработающих кредитов. К примеру, в сентябре доля проблемных кредитов (NPL) в банковском секторе уменьшилась с 48% до 45,6%. Наконец запущен рынок газа для частных потребителей, которые теперь могут самостоятельно выбирать поставщика газа. Также выполнены задачи по реформированию таможни и налоговой - созданы единые юридические лица, усовершенствован устав НАК "Нафтогаз" и внесены изменения в положения, которым регулировались заработные платы наблюдательных советов и правлений государственных компаний", - сообщил Марченко.Министр сообщил, что по еще двум критериям Украина завершает работу. "Нацбанк внесет в парламент законопроект о банках и банковской деятельности. А еще МВФ интересуют средства фонда COVID - каким образом и на какие нужды они используются. Поэтому мы уже начали аудит этого фонда, хотя это не является структурным условием 2020 года. В целом мы максимально придерживаемся всех сроков по выполнению наших обязательств", - добавил он.Ранее КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.
https://ria.ru/20200908/ukraina-1576893559.html
https://ria.ru/20200615/1572913161.html
https://ria.ru/20200528/1572077307.html
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сергей марченко, министерство финансов украины, украина, в мире

Минфин Украины предупредил о возможных проблемах с МВФ

19:15 05.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что МВФ может потребовать от страны досрочно вернуть кредиты из-за решения Конституционного суда о частичной отмене антикоррупционной реформы.
"Это решение абсолютно негативно влияет на наши переговоры с МВФ, с Европейским союзом, со Всемирным банком. И риск не только в том, что мы можем не получить средства по этим программам. Есть риск того, что нас могут поставить перед необходимостью досрочно вернуть ранее взятые ссуды", - сказал Марченко в интервью изданию "Минфин".
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По его словам, Киев выполнил четыре из десяти структурных критериев программы с МВФ. "Проведена работа по сокращению неработающих кредитов. К примеру, в сентябре доля проблемных кредитов (NPL) в банковском секторе уменьшилась с 48% до 45,6%. Наконец запущен рынок газа для частных потребителей, которые теперь могут самостоятельно выбирать поставщика газа. Также выполнены задачи по реформированию таможни и налоговой - созданы единые юридические лица, усовершенствован устав НАК "Нафтогаз" и внесены изменения в положения, которым регулировались заработные платы наблюдательных советов и правлений государственных компаний", - сообщил Марченко.
Министр сообщил, что по еще двум критериям Украина завершает работу. "Нацбанк внесет в парламент законопроект о банках и банковской деятельности. А еще МВФ интересуют средства фонда COVID - каким образом и на какие нужды они используются. Поэтому мы уже начали аудит этого фонда, хотя это не является структурным условием 2020 года. В целом мы максимально придерживаемся всех сроков по выполнению наших обязательств", - добавил он.
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Ранее КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.
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Сергей МарченкоМинистерство финансов УкраиныУкраинаВ мире
 
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