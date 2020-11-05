https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583125149.html

В России число новых случаев COVID-19 второй день превышает 19 тысяч

В России число новых случаев COVID-19 второй день превышает 19 тысяч

В России второй день подряд выявляют более 19 тысяч новых случаев COVID-19, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с заболеванием. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T10:42

2020-11-05T10:42

2020-11-05T11:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В России второй день подряд выявляют более 19 тысяч новых случаев COVID-19, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с заболеванием.Так, за минувшие сутки зарегистрировали 19 404 инфицированных. Днем ранее это число достигло рекордного значения — 19 768.Новые случаи выявлены во всех регионах. Больше всего их в Москве (5255, накануне было 5826), Санкт-Петербурге (1093), Подмосковье (588), Нижегородской (422) и Архангельской (377) областях, меньше всего — в Ненецком автономном округе (девять) и на Чукотке (четыре).При этом четверть заболевших не испытывает симптомов.Темпы прироста заболеваемости за минувшие сутки составили 1,1 процента. Всего с начала эпидемии в России заразились коронавирусом 1 712 858 человек.Число летальных исходов, подтвержденных за прошедшие сутки, составило 292, а всего за все время умерли 29 509 человек. Выписались из больниц за сутки 12 238 человек, общее число вылечившихся достигло 1 279 169.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 47,3 миллиона инфицированных, а согласно статистике Института Джона Хопкинса, их число уже превысило 48 миллионов. Умерли во всем мире 1,2 миллиона человек. Больше всего заболевших в США — более девяти миллионов, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертую строчку, опережая Францию, Испанию, Аргентину, Колумбию, Великобританию и Мексику.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201105/kovid-1582844059.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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