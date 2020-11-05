В России число новых случаев COVID-19 второй день превышает 19 тысяч
10:42 05.11.2020 (обновлено: 11:33 05.11.2020)
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В России второй день подряд выявляют более 19 тысяч новых случаев COVID-19, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с заболеванием.
Так, за минувшие сутки зарегистрировали 19 404 инфицированных. Днем ранее это число достигло рекордного значения — 19 768.
Новые случаи выявлены во всех регионах. Больше всего их в Москве (5255, накануне было 5826), Санкт-Петербурге (1093), Подмосковье (588), Нижегородской (422) и Архангельской (377) областях, меньше всего — в Ненецком автономном округе (девять) и на Чукотке (четыре).
При этом четверть заболевших не испытывает симптомов.
Темпы прироста заболеваемости за минувшие сутки составили 1,1 процента. Всего с начала эпидемии в России заразились коронавирусом 1 712 858 человек.
Число летальных исходов, подтвержденных за прошедшие сутки, составило 292, а всего за все время умерли 29 509 человек. Выписались из больниц за сутки 12 238 человек, общее число вылечившихся достигло 1 279 169.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 47,3 миллиона инфицированных, а согласно статистике Института Джона Хопкинса, их число уже превысило 48 миллионов. Умерли во всем мире 1,2 миллиона человек.
Больше всего заболевших в США — более девяти миллионов, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертую строчку, опережая Францию, Испанию, Аргентину, Колумбию, Великобританию и Мексику.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.