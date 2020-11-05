https://ria.ru/20201105/kislorod-1583151893.html

Врач рассказал, кому нужен прибор для измерения уровня кислорода в крови

Врач рассказал, кому нужен прибор для измерения уровня кислорода в крови

Покупать для домашнего использования прибор для измерения уровня кислорода в крови – пульсоксиметр нет никакой необходимости, устройство предназначено для... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T12:48

2020-11-05T12:48

2020-11-05T12:48

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сергей авдеев

общество

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Покупать для домашнего использования прибор для измерения уровня кислорода в крови – пульсоксиметр нет никакой необходимости, устройство предназначено для медиков, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев."Многие люди запасаются заранее такой технологией, считают, что она обязательно им поможет, если будет тяжелое заболевание. Я считаю, что эта технология достаточно сложная для рутинного использования. Почему? Потому что показатели вариабельные, зависят от очень многих факторов, и очень часто люди, незнакомые с этой технологией, не правильно ее интерпретируют... Нет никакой необходимости дома держать этот небольшой прибор, он нужен в основном врачам", - сказал Авдеев на открытом консилиуме по вопросам о COVID-19 в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583122568.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей авдеев, общество