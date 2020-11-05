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Врач рассказал, кому нужен прибор для измерения уровня кислорода в крови
Врач рассказал, кому нужен прибор для измерения уровня кислорода в крови
Покупать для домашнего использования прибор для измерения уровня кислорода в крови – пульсоксиметр нет никакой необходимости, устройство предназначено для... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:48
2020-11-05T12:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей авдеев
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Покупать для домашнего использования прибор для измерения уровня кислорода в крови – пульсоксиметр нет никакой необходимости, устройство предназначено для медиков, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев."Многие люди запасаются заранее такой технологией, считают, что она обязательно им поможет, если будет тяжелое заболевание. Я считаю, что эта технология достаточно сложная для рутинного использования. Почему? Потому что показатели вариабельные, зависят от очень многих факторов, и очень часто люди, незнакомые с этой технологией, не правильно ее интерпретируют... Нет никакой необходимости дома держать этот небольшой прибор, он нужен в основном врачам", - сказал Авдеев на открытом консилиуме по вопросам о COVID-19 в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583122568.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей авдеев, общество

Врач рассказал, кому нужен прибор для измерения уровня кислорода в крови

12:48 05.11.2020
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкМедсестра измеряет пульсоксиметром уровень насыщения кислородом капиллярной крови
Медсестра измеряет пульсоксиметром уровень насыщения кислородом капиллярной крови - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Покупать для домашнего использования прибор для измерения уровня кислорода в крови – пульсоксиметр нет никакой необходимости, устройство предназначено для медиков, заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
"Многие люди запасаются заранее такой технологией, считают, что она обязательно им поможет, если будет тяжелое заболевание. Я считаю, что эта технология достаточно сложная для рутинного использования. Почему? Потому что показатели вариабельные, зависят от очень многих факторов, и очень часто люди, незнакомые с этой технологией, не правильно ее интерпретируют... Нет никакой необходимости дома держать этот небольшой прибор, он нужен в основном врачам", - сказал Авдеев на открытом консилиуме по вопросам о COVID-19 в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Врач и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
10:27Распространение нового коронавируса
В Омской области санатории оборудуют кислородом для пациентов с COVID-19
 
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