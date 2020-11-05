https://ria.ru/20201105/karabakh-1583244755.html

Азербайджан заявил об уничтожении армянской военной колонны в Карабахе

Азербайджан заявил об уничтожении армянской военной колонны в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении военной колонны из Армении вблизи Агдере в Карабахе. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T18:42

2020-11-05T18:42

2020-11-05T18:57

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 5 ноя — РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении военной колонны из Армении вблизи Агдере в Карабахе.В пресс-службе ведомства уточнили, что это произошло в результате спецоперации, армянские силы заманили в засаду. Ранее сегодня в Ереване заявили, что с начала эскалации конфликта в регионе уничтожили 257 беспилотников, 16 вертолетов, 25 самолетов, 723 единицы бронетехники, шесть тяжелых огнеметных систем армии Азербайджана. Потери противника в живой силе там оценили в 7290 человек.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в начале военных действий.Лидеры России, США и Франции призвали стороны прекратить столкновения и начать переговоры.Ереван и Баку неоднократно при международном посредничестве договаривались о начале действия режима прекращения огня, но боевые действия продолжаются до сих пор.Конфликт в регионе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В вооруженном противостоянии в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.

https://ria.ru/20201105/ataka-1583146960.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире