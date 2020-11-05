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Военнослужащий азербайджанской армии у села Талыш
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201105/karabakh-1583244755.html
Азербайджан заявил об уничтожении армянской военной колонны в Карабахе
Азербайджан заявил об уничтожении армянской военной колонны в Карабахе
Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении военной колонны из Армении вблизи Агдере в Карабахе. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T18:42
2020-11-05T18:57
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 5 ноя — РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении военной колонны из Армении вблизи Агдере в Карабахе.В пресс-службе ведомства уточнили, что это произошло в результате спецоперации, армянские силы заманили в засаду. Ранее сегодня в Ереване заявили, что с начала эскалации конфликта в регионе уничтожили 257 беспилотников, 16 вертолетов, 25 самолетов, 723 единицы бронетехники, шесть тяжелых огнеметных систем армии Азербайджана. Потери противника в живой силе там оценили в 7290 человек.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в начале военных действий.Лидеры России, США и Франции призвали стороны прекратить столкновения и начать переговоры.Ереван и Баку неоднократно при международном посредничестве договаривались о начале действия режима прекращения огня, но боевые действия продолжаются до сих пор.Конфликт в регионе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В вооруженном противостоянии в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.
https://ria.ru/20201105/ataka-1583146960.html
нагорный карабах
азербайджан
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нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Азербайджан заявил об уничтожении армянской военной колонны в Карабахе

18:42 05.11.2020 (обновлено: 18:57 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазбитая военная техника армии обороны Нагорного Карабаха в районе Гадрута
Разбитая военная техника армии обороны Нагорного Карабаха в районе Гадрута - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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БАКУ, 5 ноя — РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении военной колонны из Армении вблизи Агдере в Карабахе.
В пресс-службе ведомства уточнили, что это произошло в результате спецоперации, армянские силы заманили в засаду.

"Движущиеся по маршруту Агдере — Паправенд одна командирская машина, одна машина связи, два грузовика "КамАЗ" с личным составом и боеприпасами, а также три грузовика "Урал" с пушкой на прицепе были полностью уничтожены", — добавили в Минобороны.

Ранее сегодня в Ереване заявили, что с начала эскалации конфликта в регионе уничтожили 257 беспилотников, 16 вертолетов, 25 самолетов, 723 единицы бронетехники, шесть тяжелых огнеметных систем армии Азербайджана. Потери противника в живой силе там оценили в 7290 человек.
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
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Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в начале военных действий.
Лидеры России, США и Франции призвали стороны прекратить столкновения и начать переговоры.
Ереван и Баку неоднократно при международном посредничестве договаривались о начале действия режима прекращения огня, но боевые действия продолжаются до сих пор.
Конфликт в регионе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В вооруженном противостоянии в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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