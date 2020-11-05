https://ria.ru/20201105/ipoteka-1583127782.html

Названы регионы, жители которых могут быстрее всех накопить на ипотеку

Названы регионы, жители которых могут быстрее всех накопить на ипотеку

Чтобы собрать необходимый первоначальный взнос на ипотеку, россиянам требуется чуть менее двух лет, сообщает РБК со ссылкой на аналитиков "Дом.РФ" РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T10:51

2020-11-05T10:51

2020-11-05T11:25

"дом.рф"

ипотека

чукотка

федеральная служба государственной статистики (росстат)

москва

московская область (подмосковье)

общество

экономика

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Чтобы собрать необходимый первоначальный взнос на ипотеку, россиянам требуется чуть менее двух лет, сообщает РБК со ссылкой на аналитиков "Дом.РФ"Так, по словам экспертов, в период с января по сентябрь средний срок накоплений, которые необходимы оформления кредита на жилье, составляет 21 месяц. Эксперты основывались на данных Росстата и Банка России. В прошлом году этот срок оценивали в 19,5 месяца.Аналитики исходили из того, что в семье, которая намерена взять ипотеку, работают два человека. Они откладывают на первый взнос, который составляет 20% от стоимости квартиры, около 30% заработной платы. За 12 месяцев на первоначальный взнос по ипотеке могут накопить жители ЯНАО, Магаданской области и Чукотки. В этих регионах размер кредита для жилья превышает общероссийский уровень: в целом по стране за девять месяцев этого года он составлял 2,45 миллиона рублей, а в указанных регионах — три миллиона, 2,6 миллиона и 3,1 миллиона соответственно.Самые крупные кредиты для покупки жилья оформляют в Москве — в среднем 5,3 миллиона рублей, в Подмосковье — 3,7 миллиона, Санкт-Петербурге — 3,3 миллиона и на Сахалине — 3,6 миллиона. В столице на первоначальный взнос по ипотеке нужно копить 23 месяца, а жителям Петербурга — на один меньше. Дольше всего на первоначальный взнос приходится откладывать на Северном Кавказе: в Дагестане семье на это потребуется более трех лет. В 64 регионах России люди могут накопить на первоначальную сумму для ипотеки за два — два с половиной года.

https://realty.ria.ru/20201022/ipoteka-1580974758.html

чукотка

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"дом.рф", ипотека, чукотка, федеральная служба государственной статистики (росстат), москва, московская область (подмосковье), общество, экономика