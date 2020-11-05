https://ria.ru/20201105/impichment-1583098237.html

"Власть рухнула": в Раде заявили о возможном импичменте Зеленскому

"Власть рухнула": в Раде заявили о возможном импичменте Зеленскому

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что действия президента Украины Владимира Зеленского могут привести к его... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T04:24

2020-11-05T04:24

2020-11-05T10:12

оппозиционная платформа - за жизнь

илья кива

g7

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что действия президента Украины Владимира Зеленского могут привести к его импичменту. Пресс-релиз выступления политика опубликован на сайте партии.Политик отметил, что украинский лидер сам объяснил свои действия интересами внешних сил — послов G7 и партнеров, — которые обещают стране помощь. Кива выразил сомнение в ее пользе и заявил, что это "еще одно подтверждение внешнего управления" Украиной.Ранее Конституционный суд Украины отменил ряд антикоррупционных мер в стране. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что у инициативы президента есть признаки конституционного переворота.

https://ria.ru/20201012/ukraina-1579338126.html

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, илья кива, g7, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире