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"Власть рухнула": в Раде заявили о возможном импичменте Зеленскому
"Власть рухнула": в Раде заявили о возможном импичменте Зеленскому
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что действия президента Украины Владимира Зеленского могут привести к его... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T04:24
2020-11-05T10:12
оппозиционная платформа - за жизнь
илья кива
g7
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что действия президента Украины Владимира Зеленского могут привести к его импичменту. Пресс-релиз выступления политика опубликован на сайте партии.Политик отметил, что украинский лидер сам объяснил свои действия интересами внешних сил — послов G7 и партнеров, — которые обещают стране помощь. Кива выразил сомнение в ее пользе и заявил, что это "еще одно подтверждение внешнего управления" Украиной.Ранее Конституционный суд Украины отменил ряд антикоррупционных мер в стране. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что у инициативы президента есть признаки конституционного переворота.
https://ria.ru/20201012/ukraina-1579338126.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, илья кива, g7, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

"Власть рухнула": в Раде заявили о возможном импичменте Зеленскому

04:24 05.11.2020 (обновлено: 10:12 05.11.2020)
 
© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что действия президента Украины Владимира Зеленского могут привести к его импичменту. Пресс-релиз выступления политика опубликован на сайте партии.

"Власть в нашей стране рухнула. Президент Зеленский является гарантом Конституции, и если гарант готов вытирать об эту Конституцию ноги в угоду третьим лицам, плевать, нивелировать ее, то стоит один важный вопрос — импичмент президента за его преступную позицию по отношению к закону. Мы готовы говорить об этом вопросе", — сказал Кива.

Политик отметил, что украинский лидер сам объяснил свои действия интересами внешних сил — послов G7 и партнеров, — которые обещают стране помощь. Кива выразил сомнение в ее пользе и заявил, что это "еще одно подтверждение внешнего управления" Украиной.
Ранее Конституционный суд Украины отменил ряд антикоррупционных мер в стране. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.
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После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что у инициативы президента есть признаки конституционного переворота.
 
Оппозиционная платформа - За жизньИлья КиваG7Верховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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