"Власть рухнула": в Раде заявили о возможном импичменте Зеленскому
04:24 05.11.2020 (обновлено: 10:12 05.11.2020)
© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил, что действия президента Украины Владимира Зеленского могут привести к его импичменту. Пресс-релиз выступления политика опубликован на сайте партии.
"Власть в нашей стране рухнула. Президент Зеленский является гарантом Конституции, и если гарант готов вытирать об эту Конституцию ноги в угоду третьим лицам, плевать, нивелировать ее, то стоит один важный вопрос — импичмент президента за его преступную позицию по отношению к закону. Мы готовы говорить об этом вопросе", — сказал Кива.
Политик отметил, что украинский лидер сам объяснил свои действия интересами внешних сил — послов G7 и партнеров, — которые обещают стране помощь. Кива выразил сомнение в ее пользе и заявил, что это "еще одно подтверждение внешнего управления" Украиной.
Ранее Конституционный суд Украины отменил ряд антикоррупционных мер в стране. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.
После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что у инициативы президента есть признаки конституционного переворота.