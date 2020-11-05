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https://ria.ru/20201105/granitsy-1583184889.html
Макрон заявил об усилении контроля на границах Шенгенской зоны
Макрон заявил об усилении контроля на границах Шенгенской зоны
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об усилении контроля на французских границах Шенгенской зоны из-за возросшей террористической угрозы. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T15:01
2020-11-05T16:23
эммануэль макрон
шенгенская зона
франция
в мире
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об усилении контроля на французских границах Шенгенской зоны из-за возросшей террористической угрозы.Он также призвал "глубоко переосмыслить" правила Шенгенской группы и пообещал представить свои предложения по этому поводу в декабре.Соглашение, отменяющее внутренний пограничный контроль, подписали 26 стран. Это 4,3 миллиона квадратных километров с населением 400 миллионов человек.Двадцать девятого октября, когда мусульмане праздновали день рождения пророка Мухаммеда, произошла серия антифранцузских инцидентов. Сначала тунисец Ибрагим аль-Ауисауи набросился с ножом на людей у здания Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, еще несколько получили ранения. СМИ писали, что две жертвы атаковавший обезглавил, при этом он повторял "Аллах акбар". В тот же день в Авиньоне исламист с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили. В Джидде задержали саудовского подданного, который напал на охранника консульства Франции. Кроме того, мусульмане сорвали французский флаг со здания посольства в Никосии. Французское правительство ввело план по противодействию терроризму.Кризис в отношениях между Парижем и исламским миром начался три недели назад, когда в коммуне Конфлан-Сент-Онорин обезглавили учителя Самюэля Пати, он демонстрировал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. Макрон объявил борьбу с экстремизмом во Франции, а также подчеркнул, что в республике не откажутся от публикации карикатур. Последнее вызвало возмущение мусульман по всему миру.Макрона поддержали во многих европейских странах, а том числе в Австрии. Второго ноября в центре Вены радикалы совершили сразу несколько нападений. Погибли четыре человека. Один атаковавший убит, он был членом ИГ*.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20201029/france-terror-1582091507.html
франция
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Теракт в Австрии: стрельба по прохожим в центре Вены
В центре Вены группа неизвестных вооруженных людей открыла стрельбу по прохожим. Террористов было около 10 человек, они атаковали в 6 разных местах. В перестрелке с полицией один из них был убит. Пострадало около двадцати мирных граждан, 5 из них погибли. По данным МВД Австрии теракт был спланирован заранее. Один из нападавших был радикалом, «сочувствующим ИГ». Операция по задержанию террористов продолжается.
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эммануэль макрон, шенгенская зона, франция, в мире

Макрон заявил об усилении контроля на границах Шенгенской зоны

15:01 05.11.2020 (обновлено: 16:23 05.11.2020)
 
© REUTERS / Ludovic Marin/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон произносит речь о борьбе с религиозным сепаратизмом в штаб-квартире префектуры Сен-Сен-Дени в Бобиньи, Франция
Президент Франции Эммануэль Макрон произносит речь о борьбе с религиозным сепаратизмом в штаб-квартире префектуры Сен-Сен-Дени в Бобиньи, Франция - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© REUTERS / Ludovic Marin/Pool
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об усилении контроля на французских границах Шенгенской зоны из-за возросшей террористической угрозы.
"Мы решили удвоить численность сил, которые развернуты на границах в рамках этого контроля: с 2400 до 4800 полицейских, жандармов, военных", — пояснил французский лидер, прибывший в четверг на границу с Испанией.
Он также призвал "глубоко переосмыслить" правила Шенгенской группы и пообещал представить свои предложения по этому поводу в декабре.
Соглашение, отменяющее внутренний пограничный контроль, подписали 26 стран. Это 4,3 миллиона квадратных километров с населением 400 миллионов человек.
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября, 15:31
Атака на Францию: откуда в стране религиозные экстремисты
Двадцать девятого октября, когда мусульмане праздновали день рождения пророка Мухаммеда, произошла серия антифранцузских инцидентов. Сначала тунисец Ибрагим аль-Ауисауи набросился с ножом на людей у здания Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, еще несколько получили ранения. СМИ писали, что две жертвы атаковавший обезглавил, при этом он повторял "Аллах акбар".
В тот же день в Авиньоне исламист с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили. В Джидде задержали саудовского подданного, который напал на охранника консульства Франции. Кроме того, мусульмане сорвали французский флаг со здания посольства в Никосии. Французское правительство ввело план по противодействию терроризму.
Максимальный уровень террористической угрозы: нападение во Франции
© REUTERS / Eric Gaillard

Мужчина с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце около девяти часов утра.

Полицейский на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
1 из 10

Мужчина с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце около девяти часов утра.

© REUTERS / Eric Gaillard
© REUTERS / Eric Gaillard

Погибли трое, в том числе охранник церкви. Еще несколько человек пострадали.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
2 из 10

Погибли трое, в том числе охранник церкви. Еще несколько человек пострадали.

© REUTERS / Eric Gaillard
© REUTERS / Eric Gaillard

Полиция перекрыла движение в районе происшествия. Нападавшего задержали.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
3 из 10

Полиция перекрыла движение в районе происшествия. Нападавшего задержали.

© REUTERS / Eric Gaillard
© РИА Новости / Police Nationale / Перейти в фотобанк

Мэр города Кристиан Эстрози допустил, что случившееся было терактом: нападавший, не переставая, повторял "Аллах акбар".

Мэр города Ницца Кристиан Эстрози у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам
4 из 10

Мэр города Кристиан Эстрози допустил, что случившееся было терактом: нападавший, не переставая, повторял "Аллах акбар".

© РИА Новости / Police Nationale
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Eric Gaillard

Расследованием нападения занялся антитеррористический отдел прокуратуры.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
5 из 10

Расследованием нападения занялся антитеррористический отдел прокуратуры.

© REUTERS / Eric Gaillard
© AFP 2020 / Valery Hache

Прохожие у места, где неизвестный с ножом напал на людей.

Люди у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам
6 из 10

Прохожие у места, где неизвестный с ножом напал на людей.

© AFP 2020 / Valery Hache
© AP Photo / Claude Paris

Позже в Авиньоне мусульманин с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили.

Полицейские в Ницце
7 из 10

Позже в Авиньоне мусульманин с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили.

© AP Photo / Claude Paris
© REUTERS / Eric Gaillard

Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
8 из 10

Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.

© REUTERS / Eric Gaillard
© AFP 2020 / Valery Hache

По всей стране ввели план по противодействию терроризму Vigipirate.

Люди у места, где неизвестный с ножом напал на прихожан в церкви Нотр-Дам
9 из 10

По всей стране ввели план по противодействию терроризму Vigipirate.

© AFP 2020 / Valery Hache
© REUTERS / Eric Gaillard

"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным", — заявил премьер-министр Жан Кастекс.

Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
10 из 10

"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным", — заявил премьер-министр Жан Кастекс.

© REUTERS / Eric Gaillard
1 из 10

Мужчина с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце около девяти часов утра.

© REUTERS / Eric Gaillard
2 из 10

Погибли трое, в том числе охранник церкви. Еще несколько человек пострадали.

© REUTERS / Eric Gaillard
3 из 10

Полиция перекрыла движение в районе происшествия. Нападавшего задержали.

© REUTERS / Eric Gaillard
4 из 10

Мэр города Кристиан Эстрози допустил, что случившееся было терактом: нападавший, не переставая, повторял "Аллах акбар".

© РИА Новости / Police Nationale
Перейти в фотобанк
5 из 10

Расследованием нападения занялся антитеррористический отдел прокуратуры.

© REUTERS / Eric Gaillard
6 из 10

Прохожие у места, где неизвестный с ножом напал на людей.

© AFP 2020 / Valery Hache
7 из 10

Позже в Авиньоне мусульманин с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили.

© AP Photo / Claude Paris
8 из 10

Во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.

© REUTERS / Eric Gaillard
9 из 10

По всей стране ввели план по противодействию терроризму Vigipirate.

© AFP 2020 / Valery Hache
10 из 10

"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным", — заявил премьер-министр Жан Кастекс.

© REUTERS / Eric Gaillard
Кризис в отношениях между Парижем и исламским миром начался три недели назад, когда в коммуне Конфлан-Сент-Онорин обезглавили учителя Самюэля Пати, он демонстрировал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. Макрон объявил борьбу с экстремизмом во Франции, а также подчеркнул, что в республике не откажутся от публикации карикатур. Последнее вызвало возмущение мусульман по всему миру.
Макрона поддержали во многих европейских странах, а том числе в Австрии. Второго ноября в центре Вены радикалы совершили сразу несколько нападений. Погибли четыре человека. Один атаковавший убит, он был членом ИГ*.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Эммануэль МакронШенгенская зонаФранцияВ мире
 
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