https://ria.ru/20201105/granitsy-1583184889.html

Макрон заявил об усилении контроля на границах Шенгенской зоны

Макрон заявил об усилении контроля на границах Шенгенской зоны

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об усилении контроля на французских границах Шенгенской зоны из-за возросшей террористической угрозы. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T15:01

2020-11-05T15:01

2020-11-05T16:23

эммануэль макрон

шенгенская зона

франция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581777925_0:0:3070:1728_1400x0_80_0_0_e25400f7a2f39001536090f91669ca59.jpg

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об усилении контроля на французских границах Шенгенской зоны из-за возросшей террористической угрозы.Он также призвал "глубоко переосмыслить" правила Шенгенской группы и пообещал представить свои предложения по этому поводу в декабре.Соглашение, отменяющее внутренний пограничный контроль, подписали 26 стран. Это 4,3 миллиона квадратных километров с населением 400 миллионов человек.Двадцать девятого октября, когда мусульмане праздновали день рождения пророка Мухаммеда, произошла серия антифранцузских инцидентов. Сначала тунисец Ибрагим аль-Ауисауи набросился с ножом на людей у здания Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, еще несколько получили ранения. СМИ писали, что две жертвы атаковавший обезглавил, при этом он повторял "Аллах акбар". В тот же день в Авиньоне исламист с криками "Аллах акбар" пытался зарезать полицейских, его застрелили. В Джидде задержали саудовского подданного, который напал на охранника консульства Франции. Кроме того, мусульмане сорвали французский флаг со здания посольства в Никосии. Французское правительство ввело план по противодействию терроризму.Кризис в отношениях между Парижем и исламским миром начался три недели назад, когда в коммуне Конфлан-Сент-Онорин обезглавили учителя Самюэля Пати, он демонстрировал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. Макрон объявил борьбу с экстремизмом во Франции, а также подчеркнул, что в республике не откажутся от публикации карикатур. Последнее вызвало возмущение мусульман по всему миру.Макрона поддержали во многих европейских странах, а том числе в Австрии. Второго ноября в центре Вены радикалы совершили сразу несколько нападений. Погибли четыре человека. Один атаковавший убит, он был членом ИГ*.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20201029/france-terror-1582091507.html

франция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Теракт в Австрии: стрельба по прохожим в центре Вены В центре Вены группа неизвестных вооруженных людей открыла стрельбу по прохожим. Террористов было около 10 человек, они атаковали в 6 разных местах. В перестрелке с полицией один из них был убит. Пострадало около двадцати мирных граждан, 5 из них погибли. По данным МВД Австрии теракт был спланирован заранее. Один из нападавших был радикалом, «сочувствующим ИГ». Операция по задержанию террористов продолжается. 2020-11-05T15:01 true PT1M36S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, шенгенская зона, франция, в мире