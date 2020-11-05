Комитет ГД поддержал проект о статусе, структуре и полномочиях Госсовета
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о статусе, структуре и полномочиях Госсовета, проект решения комитета опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета РФ внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин. Согласно инициативе, в состав обновленного Госсовета войдут президент, глава кабмина, председатели обеих палат парламента, члены администрации президента и руководители регионов. Планируется, что Госсовет будет участвовать в разработке задач внешней и внутренней политики, обсуждении параметров проекта бюджета и кадровой политики РФ.
"Рассмотрев указанный проект федерального закона, комитет по государственному строительству и законодательству решил: рекомендовать Государственной думе принять в первом чтении указанный законопроект", - говорится в документе.
Также комитет предложит Совету Думы включить указанный законопроект в проект порядка работы палаты для рассмотрения в первом чтении на 10 ноября.
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