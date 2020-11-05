https://ria.ru/20201105/gossovet-1583144233.html

Комитет ГД поддержал проект о статусе, структуре и полномочиях Госсовета

Комитет ГД поддержал проект о статусе, структуре и полномочиях Госсовета

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T12:14

2020-11-05T12:14

2020-11-05T12:14

госдума рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о статусе, структуре и полномочиях Госсовета, проект решения комитета опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.Законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета РФ внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин. Согласно инициативе, в состав обновленного Госсовета войдут президент, глава кабмина, председатели обеих палат парламента, члены администрации президента и руководители регионов. Планируется, что Госсовет будет участвовать в разработке задач внешней и внутренней политики, обсуждении параметров проекта бюджета и кадровой политики РФ.Также комитет предложит Совету Думы включить указанный законопроект в проект порядка работы палаты для рассмотрения в первом чтении на 10 ноября.

https://ria.ru/20201014/gossovet-1579837988.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, владимир путин, политика