https://ria.ru/20201105/gospital-1583124897.html

Вологодские власти опровергли сообщения о нехватке мест в госпитале

Вологодские власти опровергли сообщения о нехватке мест в госпитале

Департамент здравоохранения Вологодской области опроверг информацию о нехватке мест для размещения пациентов в моногоспитале на Советском проспекте в Вологде,... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T10:39

2020-11-05T10:39

2020-11-05T10:39

здоровье - общество

вологда

вологодская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Департамент здравоохранения Вологодской области опроверг информацию о нехватке мест для размещения пациентов в моногоспитале на Советском проспекте в Вологде, сообщается на сайте ведомства.В субботу в соцсетях появились фотографии лежащих на полу и на койках в коридоре госпиталя пациентов. Родственники больных обратились в СМИ с заявлениями, что в корпусе нет мест для госпитализации.По данным ведомства, вспомогательные помещения были задействованы для развертывания 300 коек в рассчитанном на 180 коек лечебном корпусе."Были задействованы вспомогательные помещения: оперблок, перевязочные, процедурные и столовая оборудованы под палаты. Все они также оборудованы кислородом и раковинами с горячей и холодной водой", - пояснили в департаменте.В ведомстве сообщили, что перед открытием моногоспиталя в отделении был проведен капитальный ремонт, "поэтому все помещения находятся в отличном состоянии".

https://ria.ru/20201024/pensionerka-1581291874.html

вологда

вологодская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, вологда, вологодская область