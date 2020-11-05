Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201105/gospital-1583124897.html
Вологодские власти опровергли сообщения о нехватке мест в госпитале
Вологодские власти опровергли сообщения о нехватке мест в госпитале
Департамент здравоохранения Вологодской области опроверг информацию о нехватке мест для размещения пациентов в моногоспитале на Советском проспекте в Вологде,... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T10:39
2020-11-05T10:39
здоровье - общество
вологда
вологодская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156245/58/1562455848_0:224:2847:1825_1400x0_80_0_0_504267e3fcaecbc90f2fb2eb67ae6db6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Департамент здравоохранения Вологодской области опроверг информацию о нехватке мест для размещения пациентов в моногоспитале на Советском проспекте в Вологде, сообщается на сайте ведомства.В субботу в соцсетях появились фотографии лежащих на полу и на койках в коридоре госпиталя пациентов. Родственники больных обратились в СМИ с заявлениями, что в корпусе нет мест для госпитализации.По данным ведомства, вспомогательные помещения были задействованы для развертывания 300 коек в рассчитанном на 180 коек лечебном корпусе."Были задействованы вспомогательные помещения: оперблок, перевязочные, процедурные и столовая оборудованы под палаты. Все они также оборудованы кислородом и раковинами с горячей и холодной водой", - пояснили в департаменте.В ведомстве сообщили, что перед открытием моногоспиталя в отделении был проведен капитальный ремонт, "поэтому все помещения находятся в отличном состоянии".
https://ria.ru/20201024/pensionerka-1581291874.html
вологда
вологодская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156245/58/1562455848_58:0:2787:2047_1400x0_80_0_0_aa046cff1b517668ae84638b7688a275.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, вологда, вологодская область

Вологодские власти опровергли сообщения о нехватке мест в госпитале

10:39 05.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Департамент здравоохранения Вологодской области опроверг информацию о нехватке мест для размещения пациентов в моногоспитале на Советском проспекте в Вологде, сообщается на сайте ведомства.
В субботу в соцсетях появились фотографии лежащих на полу и на койках в коридоре госпиталя пациентов. Родственники больных обратились в СМИ с заявлениями, что в корпусе нет мест для госпитализации.
"По информации администрации городской больницы №1, несколько пациентов накануне отказались от размещения в палате, переоборудованной из процедурного кабинета. В знак протеста они разместились на каталках и на матрасе на полу. Именно этот момент был запечатлен и растиражирован в социальных сетях и ряде региональных СМИ… Пациентам, которые высказывали недовольство, были предоставлены палаты", - сказано в сообщении.
По данным ведомства, вспомогательные помещения были задействованы для развертывания 300 коек в рассчитанном на 180 коек лечебном корпусе.
"Были задействованы вспомогательные помещения: оперблок, перевязочные, процедурные и столовая оборудованы под палаты. Все они также оборудованы кислородом и раковинами с горячей и холодной водой", - пояснили в департаменте.
В ведомстве сообщили, что перед открытием моногоспиталя в отделении был проведен капитальный ремонт, "поэтому все помещения находятся в отличном состоянии".
Скорая - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября, 01:24
Власти Москвы опровергли сообщения о брошенной врачами у дома пенсионерке
 
Здоровье - ОбществоВологдаВологодская область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:42Fox: Байден направил юристов в штаты, где проверяют иски от штаба Трампа
00:41Суд в США вынесет новый приговор россиянке Осиповой
00:36Байден заявил о скором завершении подсчета голосов
00:33Байден не сомневается в своей победе на выборах
00:30Байден призвал всех американцев к спокойствию
00:29Байден заявил, что каждый бюллетень должен быть подсчитан
00:21Григорий Лепс записал песню к исторической драме "Грозный"
00:18Штаб Трампа подал иск о недопуске наблюдателей к подсчету голосов
00:15Facebook заблокировал группу в поддержку Трампа и против "кражи выборов"
00:04В аэропорту Финляндии собаки выявляют коронавирус быстрее, чем ПЦР-тесты
23:52СК проверит данные СМИ о новых фактах в деле о наследстве Баталова
23:45На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом
23:44NBC: глава Пентагона Эспер подготовил прошение об отставке
23:42СК проверяет обстоятельства схода электрички с рельсов в Подмосковье
23:40В СК назвали причину смерти водителя автобуса в Новгороде
23:36В Дагестане экс-мэр получил 2,5 года колонии за превышение полномочий
23:35Собянин рассказал, как пандемия ударила по бюджету Москвы
23:33Украина рассчитывает провести выборы в Донбассе в 2021 году
23:33В Петербурге вновь приостановили работу фуд-кортов из-за коронавируса
23:30Планировавшего теракт во Франции алжирца приговорили к пожизненному сроку
Лента новостейМолния