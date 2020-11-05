Вологодские власти опровергли сообщения о нехватке мест в госпитале
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Департамент здравоохранения Вологодской области опроверг информацию о нехватке мест для размещения пациентов в моногоспитале на Советском проспекте в Вологде, сообщается на сайте ведомства.
В субботу в соцсетях появились фотографии лежащих на полу и на койках в коридоре госпиталя пациентов. Родственники больных обратились в СМИ с заявлениями, что в корпусе нет мест для госпитализации.
"По информации администрации городской больницы №1, несколько пациентов накануне отказались от размещения в палате, переоборудованной из процедурного кабинета. В знак протеста они разместились на каталках и на матрасе на полу. Именно этот момент был запечатлен и растиражирован в социальных сетях и ряде региональных СМИ… Пациентам, которые высказывали недовольство, были предоставлены палаты", - сказано в сообщении.
По данным ведомства, вспомогательные помещения были задействованы для развертывания 300 коек в рассчитанном на 180 коек лечебном корпусе.
"Были задействованы вспомогательные помещения: оперблок, перевязочные, процедурные и столовая оборудованы под палаты. Все они также оборудованы кислородом и раковинами с горячей и холодной водой", - пояснили в департаменте.
В ведомстве сообщили, что перед открытием моногоспиталя в отделении был проведен капитальный ремонт, "поэтому все помещения находятся в отличном состоянии".