https://ria.ru/20201105/fbk-1583276427.html

Юристы оценили вероятность реального срока для директора ФБК

Юристы оценили вероятность реального срока для директора ФБК

Реальный срок до двух лет лишения свободы для директора "Фонда борьбы с коррупцией" Ивана Жданова по делу о неисполнении судебного решения маловероятен, но... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T22:46

2020-11-05T22:46

2020-11-05T22:46

иван жданов

евгений пригожин

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

происшествия

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Реальный срок до двух лет лишения свободы для директора "Фонда борьбы с коррупцией" Ивана Жданова по делу о неисполнении судебного решения маловероятен, но реален, считают опрошенные РИА Новости юристы."Маловероятно, что суд применит максимальное наказание, предусмотренное указанной статьей (до двух лет лишения свободы), но полностью исключать это нельзя", - сказал глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.Он отметил, что при назначении наказания "учитываются не только характер общественной опасности, но также личность виновного, обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность".Такого же мнения придерживается адвокат, старший партнер адвокатского бюро "ЗКС" Андрей Гривцов."Максимальное наказание по этой статье - до двух лет лишения свободы. Общая практика по таким статьям не связана с наказанием в виде лишения свободы", - рассказал Гривцов.Юрист считает, что должен быть "эксклюзивный случай", чтобы было назначено наказание, связанное с реальным лишением свободы. "Обычно это бывает штраф", - отметил он.Ранее в пресс-службе столичного управления ФССП РИА Новости сообщили, что возбуждено уголовное дело о неисполнении решения суда в отношении директора "Фонда борьбы с коррупцией", в офисе ФБК проводились обыски. При этом в ФССП не уточнили имя подозреваемого и фабулу дела.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, дело против директора ФБК Жданова связано с невыплатой 29 миллионов рублей бизнесмену Евгению Пригожину.Комбинат "Московский школьник" ранее отсудил 88 миллионов рублей с Алексея Навального, Любови Соболь и ФБК: арбитраж постановил, что распространяемые ими заявления о "некачественном питании" в московских школах являются ложью. С каждого из трех ответчиков, соответственно, взыскано примерно 29 миллионов рублей.Впоследствии компания "Конкорд менеджмент и консалтинг" Пригожина заявила о выкупе долга у "Московского школьника". Кроме того, бизнесмен подал в суд и другие иски против этих и других оппозиционеров из-за ложных, по его мнению, утверждений.

https://ria.ru/20200717/1574505648.html

https://ria.ru/20201030/navalnyy-1582359057.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван жданов, евгений пригожин, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, происшествия