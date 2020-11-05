Источник раскрыл детали уголовного дела против директора ФБК
16:57 05.11.2020 (обновлено: 17:10 05.11.2020)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДиректор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов выступает на согласованном митинге в поддержку фигурантов "московского дела" на проспекте Академика Сахарова в Москве
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Уголовное дело против директора "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) о неисполнении решения суда связано с невыплатой 29 миллионов рублей бизнесмену Евгению Пригожину, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Речь идет об Иване Жданове. Дело связано с невыплатой 29 миллионов рублей по иску Евгения Пригожина", - сказал собеседник агентства.
О возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 315 УК РФ сообщило московское управление ФССП, не уточняя имени подозреваемого и фабулы дела.
Ранее комбинат "Московский школьник" отсудил 88 миллионов рублей с Алексея Навального, Любови Соболь и ФБК: арбитраж постановил, что распространяемые ими заявления о "некачественном питании" в московских школах являются ложью. С каждого из трех ответчиков, соответственно, взыскано примерно 29 миллионов рублей.
Впоследствии компания "Конкорд менеджмент и консалтинг" Евгения Пригожина заявила о выкупе долга у "Московского школьника". Кроме того, бизнесмен подал в суд и другие иски против этих и других оппозиционеров из-за ложных, по его мнению, утверждений.
30 октября, 19:10Московский суд вернул один из исков Пригожина к Навальному