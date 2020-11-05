https://ria.ru/20201105/fbk-1583218452.html

Источник раскрыл детали уголовного дела против директора ФБК

Источник раскрыл детали уголовного дела против директора ФБК

Уголовное дело против директора "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) о неисполнении решения суда связано с невыплатой 29 миллионов рублей бизнесмену Евгению... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T16:57

2020-11-05T16:57

2020-11-05T17:10

иван жданов

евгений пригожин

фонд борьбы с коррупцией

происшествия

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Уголовное дело против директора "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) о неисполнении решения суда связано с невыплатой 29 миллионов рублей бизнесмену Евгению Пригожину, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."Речь идет об Иване Жданове. Дело связано с невыплатой 29 миллионов рублей по иску Евгения Пригожина", - сказал собеседник агентства.О возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 315 УК РФ сообщило московское управление ФССП, не уточняя имени подозреваемого и фабулы дела.Ранее комбинат "Московский школьник" отсудил 88 миллионов рублей с Алексея Навального, Любови Соболь и ФБК: арбитраж постановил, что распространяемые ими заявления о "некачественном питании" в московских школах являются ложью. С каждого из трех ответчиков, соответственно, взыскано примерно 29 миллионов рублей.Впоследствии компания "Конкорд менеджмент и консалтинг" Евгения Пригожина заявила о выкупе долга у "Московского школьника". Кроме того, бизнесмен подал в суд и другие иски против этих и других оппозиционеров из-за ложных, по его мнению, утверждений.

https://ria.ru/20201030/navalnyy-1582359057.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван жданов, евгений пригожин, фонд борьбы с коррупцией, происшествия