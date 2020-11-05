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Двое пострадавших в ДТП в Новгороде находятся в тяжелом состоянии
Двое пострадавших в ДТП в Новгороде находятся в тяжелом состоянии
Двое из восьми пассажиров, госпитализированных после ДТП с рейсовым автобусом в Великом Новгороде, находятся в тяжелом состоянии, остальные шесть — в состоянии... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T00:43
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великий новгород
новгородская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя — РИА Новости. Двое из восьми пассажиров, госпитализированных после ДТП с рейсовым автобусом в Великом Новгороде, находятся в тяжелом состоянии, остальные шесть — в состоянии средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель администрации Новгородской области.В среду вечером в здание Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого врезался автобус. В нем находилось 26 человек. Сообщалось о десяти пострадавших, из которых двое погибли. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности."Из восьми госпитализированных пассажиров двое находятся в тяжелом состоянии. В их числе женщина, которая была деблокирована последней, ее сейчас оперируют. Остальные — в состоянии средней тяжести", — сказал собеседник агентства, находящийся на месте происшествия.Он добавил, что погибшие при аварии пока остаются в салоне автобуса, который застрял в стене основного учебного корпуса Новгородского университета.Представитель областной администрации предположил, что в четверг здесь не будут проводиться занятия, поскольку необходимо изучить повреждения в зданим.
https://ria.ru/20201030/dtp-1582391497.html
великий новгород
новгородская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Спасатели работают на месте аварии с рейсовым автобусом в Новгороде
Спасатели работают на месте ДТП с автобусом в Новгороде, где пострадали не менее восьми человек, два человека погибли.
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великий новгород, новгородская область, санкт-петербург, происшествия

Двое пострадавших в ДТП в Новгороде находятся в тяжелом состоянии

00:43 05.11.2020 (обновлено: 11:30 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкДТП с участием рейсового автобуса в Великом Новгороде
ДТП с участием рейсового автобуса в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя — РИА Новости. Двое из восьми пассажиров, госпитализированных после ДТП с рейсовым автобусом в Великом Новгороде, находятся в тяжелом состоянии, остальные шесть — в состоянии средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель администрации Новгородской области.
В среду вечером в здание Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого врезался автобус. В нем находилось 26 человек. Сообщалось о десяти пострадавших, из которых двое погибли. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"Из восьми госпитализированных пассажиров двое находятся в тяжелом состоянии. В их числе женщина, которая была деблокирована последней, ее сейчас оперируют. Остальные — в состоянии средней тяжести", — сказал собеседник агентства, находящийся на месте происшествия.
Он добавил, что погибшие при аварии пока остаются в салоне автобуса, который застрял в стене основного учебного корпуса Новгородского университета.
Представитель областной администрации предположил, что в четверг здесь не будут проводиться занятия, поскольку необходимо изучить повреждения в зданим.
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