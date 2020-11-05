https://ria.ru/20201105/dtp-1583090363.html

Двое пострадавших в ДТП в Новгороде находятся в тяжелом состоянии

Двое пострадавших в ДТП в Новгороде находятся в тяжелом состоянии

Двое из восьми пассажиров, госпитализированных после ДТП с рейсовым автобусом в Великом Новгороде, находятся в тяжелом состоянии, остальные шесть — в состоянии... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T00:43

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великий новгород

новгородская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя — РИА Новости. Двое из восьми пассажиров, госпитализированных после ДТП с рейсовым автобусом в Великом Новгороде, находятся в тяжелом состоянии, остальные шесть — в состоянии средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель администрации Новгородской области.В среду вечером в здание Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого врезался автобус. В нем находилось 26 человек. Сообщалось о десяти пострадавших, из которых двое погибли. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности."Из восьми госпитализированных пассажиров двое находятся в тяжелом состоянии. В их числе женщина, которая была деблокирована последней, ее сейчас оперируют. Остальные — в состоянии средней тяжести", — сказал собеседник агентства, находящийся на месте происшествия.Он добавил, что погибшие при аварии пока остаются в салоне автобуса, который застрял в стене основного учебного корпуса Новгородского университета.Представитель областной администрации предположил, что в четверг здесь не будут проводиться занятия, поскольку необходимо изучить повреждения в зданим.

https://ria.ru/20201030/dtp-1582391497.html

великий новгород

новгородская область

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спасатели работают на месте аварии с рейсовым автобусом в Новгороде Спасатели работают на месте ДТП с автобусом в Новгороде, где пострадали не менее восьми человек, два человека погибли. 2020-11-05T00:43 true PT0M34S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великий новгород, новгородская область, санкт-петербург, происшествия