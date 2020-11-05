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https://ria.ru/20201105/draka-1583094955.html
Сосед инициатора драки из-за ссоры в чате пожаловался на угрозы
Сосед инициатора драки из-за ссоры в чате пожаловался на угрозы
Знакомые арестованного по делу о смертельной драке Арсена Мелконяна рассказали в беседе с порталом "V1.ru" об агрессивном характере волгоградца. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T02:35
2020-11-05T02:35
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
волгоград
происшествия
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Знакомые арестованного по делу о смертельной драке Арсена Мелконяна рассказали в беседе с порталом "V1.ru" об агрессивном характере волгоградца.Вечером 23 октября в полицию поступило сообщение, что неизвестный несколько раз ударил по голове посетителя банка в Центральном районе Волгограда. По данным регионального главка МВД, накануне между мужчинами произошел конфликт. По одной из версий, сестра попросила брата — Арсена Мелконяна — разобраться с Романом Гребенюком, который якобы написал оскорбительные слова в ее адрес в родительском чате. Пострадавшего доставили в больницу, его прооперировали, он находился в коме, но 1 ноября скончался.Сосед Мелконяна отметил, что тот угрожал физической расправой в ответ на безобидные замечания. По его словам, арестованный открыл мастерскую по ремонту машин под окнами его дома. Это создавало неудобства для местных жителей из-за шума и сильного запаха краски.Другой житель Волгограда признался, что не может сказать ничего хорошего о Мелконяне.Мужчина подчеркнул, что Гребенюк и Мелконян жили по соседству. Он утверждает, что убитый никогда ни с кем не конфликтовал.По информации суда, Мелконяна арестовали до 24 декабря, защита обжаловала постановление о мере пресечения, попросив выпустить его под домашний арест. В апелляции адвокат указал, что мужчина написал явку с повинной, что говорит о его готовности нести ответственность. Также, по словам юриста, Мелконян не собирается скрываться и мешать следствию. Дело о смертельной драке уже взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
https://ria.ru/20201101/napadenie-1582573975.html
https://ria.ru/20201104/pokhorony-1583026358.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, волгоград, происшествия

Сосед инициатора драки из-за ссоры в чате пожаловался на угрозы

02:35 05.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкСтихийный мемориал на месте гибели Романа Гребенюка в Волгограде
Стихийный мемориал на месте гибели Романа Гребенюка в Волгограде - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Знакомые арестованного по делу о смертельной драке Арсена Мелконяна рассказали в беседе с порталом "V1.ru" об агрессивном характере волгоградца.
Вечером 23 октября в полицию поступило сообщение, что неизвестный несколько раз ударил по голове посетителя банка в Центральном районе Волгограда. По данным регионального главка МВД, накануне между мужчинами произошел конфликт. По одной из версий, сестра попросила брата — Арсена Мелконяна — разобраться с Романом Гребенюком, который якобы написал оскорбительные слова в ее адрес в родительском чате. Пострадавшего доставили в больницу, его прооперировали, он находился в коме, но 1 ноября скончался.
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Избиение волгоградца после конфликта в родительском чате попало на видео
Сосед Мелконяна отметил, что тот угрожал физической расправой в ответ на безобидные замечания. По его словам, арестованный открыл мастерскую по ремонту машин под окнами его дома. Это создавало неудобства для местных жителей из-за шума и сильного запаха краски.

"Пытался с ним поговорить по-человечески и попросить перенести мастерскую, но в ответ ничего, кроме как "иди куда подальше", я не слышал. И угрозы были: "Подойдешь ближе метра — убью, ушатаю", — рассказал знакомый Мелконяна.

Другой житель Волгограда признался, что не может сказать ничего хорошего о Мелконяне.

"Он (Мелконян. — Прим. ред.) постоянно попадал в неприятные истории. То избил человека, то угнал машину, то деньги с кого-то вымогал", — отметил он.

Мужчина подчеркнул, что Гребенюк и Мелконян жили по соседству. Он утверждает, что убитый никогда ни с кем не конфликтовал.

"Арсен очень старался вывести Рому на эмоции, но поняв, что ему это не удается, решил расправиться доступным ему способом", — предположил собеседник.

По информации суда, Мелконяна арестовали до 24 декабря, защита обжаловала постановление о мере пресечения, попросив выпустить его под домашний арест. В апелляции адвокат указал, что мужчина написал явку с повинной, что говорит о его готовности нести ответственность. Также, по словам юриста, Мелконян не собирается скрываться и мешать следствию. Дело о смертельной драке уже взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинВолгоградПроисшествия
 
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