https://ria.ru/20201105/draka-1583094955.html

Сосед инициатора драки из-за ссоры в чате пожаловался на угрозы

Сосед инициатора драки из-за ссоры в чате пожаловался на угрозы

Знакомые арестованного по делу о смертельной драке Арсена Мелконяна рассказали в беседе с порталом "V1.ru" об агрессивном характере волгоградца. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T02:35

2020-11-05T02:35

2020-11-05T02:35

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

волгоград

происшествия

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Знакомые арестованного по делу о смертельной драке Арсена Мелконяна рассказали в беседе с порталом "V1.ru" об агрессивном характере волгоградца.Вечером 23 октября в полицию поступило сообщение, что неизвестный несколько раз ударил по голове посетителя банка в Центральном районе Волгограда. По данным регионального главка МВД, накануне между мужчинами произошел конфликт. По одной из версий, сестра попросила брата — Арсена Мелконяна — разобраться с Романом Гребенюком, который якобы написал оскорбительные слова в ее адрес в родительском чате. Пострадавшего доставили в больницу, его прооперировали, он находился в коме, но 1 ноября скончался.Сосед Мелконяна отметил, что тот угрожал физической расправой в ответ на безобидные замечания. По его словам, арестованный открыл мастерскую по ремонту машин под окнами его дома. Это создавало неудобства для местных жителей из-за шума и сильного запаха краски.Другой житель Волгограда признался, что не может сказать ничего хорошего о Мелконяне.Мужчина подчеркнул, что Гребенюк и Мелконян жили по соседству. Он утверждает, что убитый никогда ни с кем не конфликтовал.По информации суда, Мелконяна арестовали до 24 декабря, защита обжаловала постановление о мере пресечения, попросив выпустить его под домашний арест. В апелляции адвокат указал, что мужчина написал явку с повинной, что говорит о его готовности нести ответственность. Также, по словам юриста, Мелконян не собирается скрываться и мешать следствию. Дело о смертельной драке уже взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

https://ria.ru/20201101/napadenie-1582573975.html

https://ria.ru/20201104/pokhorony-1583026358.html

россия

волгоград

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, волгоград, происшествия