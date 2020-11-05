Сосед инициатора драки из-за ссоры в чате пожаловался на угрозы
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкСтихийный мемориал на месте гибели Романа Гребенюка в Волгограде
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Знакомые арестованного по делу о смертельной драке Арсена Мелконяна рассказали в беседе с порталом "V1.ru" об агрессивном характере волгоградца.
Вечером 23 октября в полицию поступило сообщение, что неизвестный несколько раз ударил по голове посетителя банка в Центральном районе Волгограда. По данным регионального главка МВД, накануне между мужчинами произошел конфликт. По одной из версий, сестра попросила брата — Арсена Мелконяна — разобраться с Романом Гребенюком, который якобы написал оскорбительные слова в ее адрес в родительском чате. Пострадавшего доставили в больницу, его прооперировали, он находился в коме, но 1 ноября скончался.
Сосед Мелконяна отметил, что тот угрожал физической расправой в ответ на безобидные замечания. По его словам, арестованный открыл мастерскую по ремонту машин под окнами его дома. Это создавало неудобства для местных жителей из-за шума и сильного запаха краски.
"Пытался с ним поговорить по-человечески и попросить перенести мастерскую, но в ответ ничего, кроме как "иди куда подальше", я не слышал. И угрозы были: "Подойдешь ближе метра — убью, ушатаю", — рассказал знакомый Мелконяна.
Другой житель Волгограда признался, что не может сказать ничего хорошего о Мелконяне.
"Он (Мелконян. — Прим. ред.) постоянно попадал в неприятные истории. То избил человека, то угнал машину, то деньги с кого-то вымогал", — отметил он.
Мужчина подчеркнул, что Гребенюк и Мелконян жили по соседству. Он утверждает, что убитый никогда ни с кем не конфликтовал.
"Арсен очень старался вывести Рому на эмоции, но поняв, что ему это не удается, решил расправиться доступным ему способом", — предположил собеседник.
По информации суда, Мелконяна арестовали до 24 декабря, защита обжаловала постановление о мере пресечения, попросив выпустить его под домашний арест. В апелляции адвокат указал, что мужчина написал явку с повинной, что говорит о его готовности нести ответственность. Также, по словам юриста, Мелконян не собирается скрываться и мешать следствию. Дело о смертельной драке уже взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.