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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/dengi-1583139792.html
Forbes рассказал о доходах богатейших людей мира после выборов в США
Forbes рассказал о доходах богатейших людей мира после выборов в США
Состояние десяти богатейших людей мира в первый день после выборов президента США выросло на 34,4 миллиарда долларов, следует из данных рейтинга Forbes... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:00
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выборы президента сша — 2020
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Состояние десяти богатейших людей мира в первый день после выборов президента США выросло на 34,4 миллиарда долларов, следует из данных рейтинга Forbes Real-Time.По итогам торгов среды сильнее других выросло состояние главы Amazon Джеффа Безоса, занимающего первую строчку рейтинга. Оно увеличилось на 10,5 миллиарда долларов и составило 190,6 миллиардов долларов.Глава Facebook Марк Цукерберг (4 место в списке) разбогател на 8 миллиардов, до 105,5 миллиарда долларов. Состояние владельца индийского холдинга Reliance Industries Мукеша Амбани (10 место рейтинга) выросло на 4,1 миллиарда долларов и составило 74,2 миллиардов долларов.При этом трем миллиардерам из топ-10 не удалось увеличить свое состояние: основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск потерял 547 миллиона долларов, он находится на пятой строчке рейтинга, инвестор Уоррен Баффет, занимающий шестую строчку, лишился 291 миллиона долларов, а основатель Oracle Ларри Эллисон (8 место) - 379 миллионов долларов.Выборы президента прошли в США во вторник, 3 ноября. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.Американский фондовый рынок в первый день после голосования продемонстрировал уверенный рост. По итогам торгов среды биржи США закрылись ростом на 1-3,8%. Основной рост показали технологические компании. Бумаги Amazon на момент закрытия торгов в среду подорожали на 6,32%. Акции Facebook выросли в цене на 8,32%, а акции Alphabet, материнской компании Google, подорожали на 6,09%.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201105/dollar-1583119341.html
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илон маск, tesla motors, google, forbes, spacex, джо байден, марк цукерберг, сша, экономика

Forbes рассказал о доходах богатейших людей мира после выборов в США

12:00 05.11.2020
 
© REUTERS / Tom Brenner Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден на экранах во время выступления
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден на экранах во время выступления - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© REUTERS / Tom Brenner
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Состояние десяти богатейших людей мира в первый день после выборов президента США выросло на 34,4 миллиарда долларов, следует из данных рейтинга Forbes Real-Time.
По итогам торгов среды сильнее других выросло состояние главы Amazon Джеффа Безоса, занимающего первую строчку рейтинга. Оно увеличилось на 10,5 миллиарда долларов и составило 190,6 миллиардов долларов.
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Глава Facebook Марк Цукерберг (4 место в списке) разбогател на 8 миллиардов, до 105,5 миллиарда долларов. Состояние владельца индийского холдинга Reliance Industries Мукеша Амбани (10 место рейтинга) выросло на 4,1 миллиарда долларов и составило 74,2 миллиардов долларов.
При этом трем миллиардерам из топ-10 не удалось увеличить свое состояние: основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск потерял 547 миллиона долларов, он находится на пятой строчке рейтинга, инвестор Уоррен Баффет, занимающий шестую строчку, лишился 291 миллиона долларов, а основатель Oracle Ларри Эллисон (8 место) - 379 миллионов долларов.
Выборы президента прошли в США во вторник, 3 ноября. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.
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Американский фондовый рынок в первый день после голосования продемонстрировал уверенный рост. По итогам торгов среды биржи США закрылись ростом на 1-3,8%. Основной рост показали технологические компании. Бумаги Amazon на момент закрытия торгов в среду подорожали на 6,32%. Акции Facebook выросли в цене на 8,32%, а акции Alphabet, материнской компании Google, подорожали на 6,09%.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Илон МаскTesla motorsGoogleForbesSpaceXДжо БайденМарк ЦукербергСШАЭкономика
 
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