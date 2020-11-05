https://ria.ru/20201105/dengi-1583139792.html

Forbes рассказал о доходах богатейших людей мира после выборов в США

Forbes рассказал о доходах богатейших людей мира после выборов в США

Состояние десяти богатейших людей мира в первый день после выборов президента США выросло на 34,4 миллиарда долларов, следует из данных рейтинга Forbes... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T12:00

2020-11-05T12:00

2020-11-05T12:00

выборы президента сша — 2020

илон маск

tesla motors

google

forbes

spacex

джо байден

марк цукерберг

сша

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Состояние десяти богатейших людей мира в первый день после выборов президента США выросло на 34,4 миллиарда долларов, следует из данных рейтинга Forbes Real-Time.По итогам торгов среды сильнее других выросло состояние главы Amazon Джеффа Безоса, занимающего первую строчку рейтинга. Оно увеличилось на 10,5 миллиарда долларов и составило 190,6 миллиардов долларов.Глава Facebook Марк Цукерберг (4 место в списке) разбогател на 8 миллиардов, до 105,5 миллиарда долларов. Состояние владельца индийского холдинга Reliance Industries Мукеша Амбани (10 место рейтинга) выросло на 4,1 миллиарда долларов и составило 74,2 миллиардов долларов.При этом трем миллиардерам из топ-10 не удалось увеличить свое состояние: основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск потерял 547 миллиона долларов, он находится на пятой строчке рейтинга, инвестор Уоррен Баффет, занимающий шестую строчку, лишился 291 миллиона долларов, а основатель Oracle Ларри Эллисон (8 место) - 379 миллионов долларов.Выборы президента прошли в США во вторник, 3 ноября. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.Американский фондовый рынок в первый день после голосования продемонстрировал уверенный рост. По итогам торгов среды биржи США закрылись ростом на 1-3,8%. Основной рост показали технологические компании. Бумаги Amazon на момент закрытия торгов в среду подорожали на 6,32%. Акции Facebook выросли в цене на 8,32%, а акции Alphabet, материнской компании Google, подорожали на 6,09%.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201105/dollar-1583119341.html

https://ria.ru/20201105/vybory-1583107063.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, tesla motors, google, forbes, spacex, джо байден, марк цукерберг, сша, экономика