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Против директора ФБК возбудили уголовное дело
Против директора ФБК возбудили уголовное дело
Против директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова возбудили уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления Федеральной службы... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T16:01
2020-11-05T17:18
россия
фонд борьбы с коррупцией
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
происшествия
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Против директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова возбудили уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления Федеральной службы судебных приставов.Речь идет о статье "Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта". По ней Жданову грозит до двух лет лишения свободы.В ведомстве добавили, что обыски в офисе ФБК проводились в рамках этого уголовного дела.Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что дело связано с невыплатой 29 миллионов рублей по иску предпринимателя Евгения Пригожина. В 2019 году комбинат "Московский школьник" отсудил у ФБК, Алексея Навального и Любови Соболь 88 миллионов рублей: арбитраж признал ложью распространяемые ими заявления о "некачественном питании" в московских школах. С каждого из трех ответчиков взыскали по 29 миллионов.Впоследствии стало известно, что компания Пригожина "Конкорд менеджмент и консалтинг" выкупила долг у "Московского школьника". Сам Пригожин заявлял, что намерен взыскать эти деньги всеми законными способами.В июле Жданова приговорили к штрафу в сто тысяч рублей за неисполнение другого решения суда. Тогда дело касалось решения Люблинского суда Москвы, который в 2017 году по иску Алишера Усманова обязал ФБК и Алексея Навального удалить из интернета некоторые видеофрагменты и опровергнуть ряд утверждений. В полной мере ничего из этого так и не было сделано, хотя несколько записей со своих ресурсов фонд удалил.Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20201027/navalnyy-1581772474.html
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россия, фонд борьбы с коррупцией, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), происшествия

Против директора ФБК возбудили уголовное дело

16:01 05.11.2020 (обновлено: 17:18 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Геннадий Аносов / Перейти в фотобанкСудебные приставы
Судебные приставы - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Геннадий Аносов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Против директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова возбудили уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления Федеральной службы судебных приставов.
Речь идет о статье "Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта". По ней Жданову грозит до двух лет лишения свободы.
В ведомстве добавили, что обыски в офисе ФБК проводились в рамках этого уголовного дела.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что дело связано с невыплатой 29 миллионов рублей по иску предпринимателя Евгения Пригожина.
В 2019 году комбинат "Московский школьник" отсудил у ФБК, Алексея Навального и Любови Соболь 88 миллионов рублей: арбитраж признал ложью распространяемые ими заявления о "некачественном питании" в московских школах. С каждого из трех ответчиков взыскали по 29 миллионов.
Впоследствии стало известно, что компания Пригожина "Конкорд менеджмент и консалтинг" выкупила долг у "Московского школьника". Сам Пригожин заявлял, что намерен взыскать эти деньги всеми законными способами.
В июле Жданова приговорили к штрафу в сто тысяч рублей за неисполнение другого решения суда. Тогда дело касалось решения Люблинского суда Москвы, который в 2017 году по иску Алишера Усманова обязал ФБК и Алексея Навального удалить из интернета некоторые видеофрагменты и опровергнуть ряд утверждений. В полной мере ничего из этого так и не было сделано, хотя несколько записей со своих ресурсов фонд удалил.
Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
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РоссияФонд борьбы с коррупциейФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Происшествия
 
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