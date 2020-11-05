https://ria.ru/20201105/delo-1583197195.html

Против директора ФБК возбудили уголовное дело

Против директора ФБК возбудили уголовное дело

Против директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова возбудили уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления Федеральной службы... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T16:01

2020-11-05T16:01

2020-11-05T17:18

россия

фонд борьбы с коррупцией

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

происшествия

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Против директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова возбудили уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления Федеральной службы судебных приставов.Речь идет о статье "Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта". По ней Жданову грозит до двух лет лишения свободы.В ведомстве добавили, что обыски в офисе ФБК проводились в рамках этого уголовного дела.Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что дело связано с невыплатой 29 миллионов рублей по иску предпринимателя Евгения Пригожина. В 2019 году комбинат "Московский школьник" отсудил у ФБК, Алексея Навального и Любови Соболь 88 миллионов рублей: арбитраж признал ложью распространяемые ими заявления о "некачественном питании" в московских школах. С каждого из трех ответчиков взыскали по 29 миллионов.Впоследствии стало известно, что компания Пригожина "Конкорд менеджмент и консалтинг" выкупила долг у "Московского школьника". Сам Пригожин заявлял, что намерен взыскать эти деньги всеми законными способами.В июле Жданова приговорили к штрафу в сто тысяч рублей за неисполнение другого решения суда. Тогда дело касалось решения Люблинского суда Москвы, который в 2017 году по иску Алишера Усманова обязал ФБК и Алексея Навального удалить из интернета некоторые видеофрагменты и опровергнуть ряд утверждений. В полной мере ничего из этого так и не было сделано, хотя несколько записей со своих ресурсов фонд удалил.Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20201027/navalnyy-1581772474.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд борьбы с коррупцией, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), происшествия