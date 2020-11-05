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Миронов призвал ввести режим ЧС в наиболее пострадавших от COVID регионах
Миронов призвал ввести режим ЧС в наиболее пострадавших от COVID регионах
Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил ввести режим ЧС в наиболее пострадавших от COVID-19 регионах, а также отправлять больных из... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:49
2020-11-05T13:14
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коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей миронов
справедливая россия
новосибирская область
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил ввести режим ЧС в наиболее пострадавших от COVID-19 регионах, а также отправлять больных из приграничных районов на лечение в другие субъекты, сообщает в четверг пресс-служба фракции.В пресс-службе также напомнили, что ранее в Новосибирской области приостановили оказание плановой медицинской помощи, так как все силы врачей брошены для организации помощи пациентам с COVID-19.По мнению лидера СР, в сложившихся условиях федеральному центру и властям регионов "нужно прибегать к любым возможным мерам, чтобы стабилизировать ситуацию и сохранить медицинское обеспечение людей".Кроме того, лидер СР предложил властям на местах подумать о том, чтобы отправлять больных из приграничных районов на лечение в соседние регионы.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей миронов, справедливая россия, новосибирская область, общество

Миронов призвал ввести режим ЧС в наиболее пострадавших от COVID регионах

12:49 05.11.2020 (обновлено: 13:14 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаРуководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил ввести режим ЧС в наиболее пострадавших от COVID-19 регионах, а также отправлять больных из приграничных районов на лечение в другие субъекты, сообщает в четверг пресс-служба фракции.

"Власти регионов, несмотря на пандемию COVID, должны принимать все меры для сохранения плановой медицинской помощи населению, а при необходимости вводить режим ЧС, чтобы рассчитывать на помощь федерального центра", — заявил Миронов, которого цитирует пресс-служба.

В пресс-службе также напомнили, что ранее в Новосибирской области приостановили оказание плановой медицинской помощи, так как все силы врачей брошены для организации помощи пациентам с COVID-19.
По мнению лидера СР, в сложившихся условиях федеральному центру и властям регионов "нужно прибегать к любым возможным мерам, чтобы стабилизировать ситуацию и сохранить медицинское обеспечение людей".
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"Если верить сообщениям, то пациентов с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями и тех, кому нужна стоматологическая помощь, без врачей не оставят. Но даже частичный отказ от плановой медпомощи — это чрезвычайная мера, и, если ее вводят, значит, должен быть объявлен режим чрезвычайной ситуации. По действующей классификации, если пострадавших от ЧС более 500 человек, то это ЧС федерального уровня. Напомню, в Новосибирской области за время пандемии умерли уже более 600 человек, в больницах находятся более 5,5 тысячи человек", — отметил Миронов.

Кроме того, лидер СР предложил властям на местах подумать о том, чтобы отправлять больных из приграничных районов на лечение в соседние регионы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей МироновСправедливая РоссияНовосибирская областьОбщество
 
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