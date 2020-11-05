https://ria.ru/20201105/chs-1583152320.html
Миронов призвал ввести режим ЧС в наиболее пострадавших от COVID регионах
Миронов призвал ввести режим ЧС в наиболее пострадавших от COVID регионах
Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил ввести режим ЧС в наиболее пострадавших от COVID-19 регионах, а также отправлять больных из... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:49
2020-11-05T12:49
2020-11-05T13:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей миронов
справедливая россия
новосибирская область
общество
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил ввести режим ЧС в наиболее пострадавших от COVID-19 регионах, а также отправлять больных из приграничных районов на лечение в другие субъекты, сообщает в четверг пресс-служба фракции.В пресс-службе также напомнили, что ранее в Новосибирской области приостановили оказание плановой медицинской помощи, так как все силы врачей брошены для организации помощи пациентам с COVID-19.По мнению лидера СР, в сложившихся условиях федеральному центру и властям регионов "нужно прибегать к любым возможным мерам, чтобы стабилизировать ситуацию и сохранить медицинское обеспечение людей".Кроме того, лидер СР предложил властям на местах подумать о том, чтобы отправлять больных из приграничных районов на лечение в соседние регионы.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582652018.html
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей миронов, справедливая россия, новосибирская область, общество